Kela aloittaa pohjoissaamenkielisen puhelin- ja etäpalvelun
13.4.2026 10:00:13 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kela aloittaa 14.4. pohjoissaamenkielisen puhelin- ja etäpalvelun. Palveluun voi myös jättää yhteydenottopyynnön.
Kelan pohjoissaamenkielinen puhelin- ja etäpalvelu avautuu tiistaina 14.4. Palvelu on jatkossa avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9–11. Pohjoissaamenkielisen puhelinpalvelun numero on 020 634 2894.
Puhelinpalvelun lisäksi tarjolla on etäpalvelua. Etäpalvelussa asiakas saa etäyhteyden Kelan asiakaspalvelijaan joko tietokoneen tai mobiililaitteen välityksellä turvallisesti ja helposti kotoa käsin. Pohjoissaamenkielisen etäpalvelun yhteydenottolinkki löytyy saamenkielisiltä kela.fi-sivuilta.
Koltansaamenkielinen palvelu jatkaa entiseen tapaan
Kela tarjoaa puhelin- ja etäpalvelua myös koltansaameksi. Koltansaamenkielinen palvelu on avoinna torstaisin klo 9–11. Koltansaamenkielisen puhelinpalvelun numero on 020 634 4795. Koltansaamenkielisen etäpalvelun suora linkki löytyy koltansaamenkielisiltä kela.fi-sivuilta.
Inarinsaamenkielistä palvelua saa tarvittaessa tulkattuna.
Saamenkieliseen palveluun voi jättää yhteydenottopyynnön
Saamenkieliseen palveluun voi jättää yhteydenottopyynnön, jolloin Kelan saamenkielinen palveluasiantuntija on yhteydessä asiakkaaseen. Yhteydenottopyynnön voi lähettää suomeksi tai saameksi sähköpostiosoitteeseen saame@kela.fi. Kerro viestissäsi nimesi ja puhelinnumerosi sekä se, millä saamen kielellä tarvitset palvelua.
Kelan saamenkieliset palvelut palvelevat valtakunnallisesti asuinpaikasta riippumatta. Kelan saamenkielisillä verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin Kelan tarjoamista saamenkielisistä palveluista ja Kelan etuuksista eri elämäntilanteissa.
Saamelaisella asiakkaalla on saamen kielilakiin perustuva oikeus hoitaa Kela-asiansa omalla kielellään.
Lue lisää
Pohjoissaamenkielinen puhelinpalvelu (kela.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Tilaa Kelan uutiskirjeitä
Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä!
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA:s psykiska rehabilitering ger rehabiliteringsklienterna större nytta än tidigare – livskvaliteten och arbetsförmågan förbättrades också inom annan rehabilitering13.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Arbets- och funktionsförmågan hos de klienter som deltog i FPA-rehabilitering utvecklades i positiv riktning inom nästan alla rehabiliteringstjänster som granskades vid utvärderingen av FPA-rehabiliteringens effekter 2022. Särskilt på rehabiliteringskurserna för personer med psykisk ohälsa ökade välbefinnandet i högre grad än tidigare år.
Kelan mielenterveyskuntoutuksesta aiempaa enemmän hyötyä kuntoutujille – elämänlaatu ja työkyky paranivat muissakin kuntoutuksissa13.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan kuntoutuksen asiakkaiden työ- ja toimintakyky kehittyivät myönteisesti lähes kaikissa kuntoutuspalveluissa, joita tarkasteltiin Kelan vuoden 2022 kuntoutuksen hyödyn arvioinnissa. Erityisesti mielenterveyskuntoutuskursseilla saavutettiin aiempia vuosia suurempia hyvinvoinnin parannuksia.
Valfrihetsförsöket har förbättrat tillgången till läkarvård för personer i pensionsåldern, men försökets kunder skiljer sig från offentliga primärvårdens kunder10.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Av de läkarbesök som personer i pensionsåldern gjorde i slutet av år 2025 genomfördes 67 000, alltså vart tolfte, som en del av valfrihetsförsöket. I början av försöket har tjänsterna använts mest av höginkomsttagande stadsbor som har använt privatläkare även tidigare. Också användningen av den offentliga primärvården verkar öka hos en del av dem som deltar i försöket, eftersom det begränsade urvalet undersökningar som ingår i försöket inte räcker till för att behandla alla besvär.
Valinnanvapauskokeilu on parantanut eläkeikäisten pääsyä lääkärin vastaanotolle, mutta kokeilun asiakkaat eroavat julkisen perusterveydenhuollon asiakkaista10.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Eläkeikäisten yleislääkärikäynneistä joka kahdestoista eli 67 000 toteutui osana valinnanvapauskokeilua loppuvuodesta 2025. Alkuvaiheessa kokeilussa ovat asioineet eniten hyvätuloiset kaupunkilaiset, joilla on aiempaa yksityistä palvelukäyttöä. Myös julkisen perusterveydenhuollon käyttö vaikuttaisi lisääntyvän osalla kokeilun käyttäjistä, sillä kokeilun rajattu tutkimusvalikoima ei riitä kaikkien vaivojen hoitoon.
Kela avaa saavutettavat tiedon visualisoinnin mallinsa muun julkishallinnon käyttöön9.4.2026 12:04:10 EEST | Tiedote
Kela on avannut kehittämänsä saavutettavat tiedon visualisoinnin ohjeet ja suunnittelumallit koko julkishallinnon hyödynnettäväksi. Uudet suomenkieliset ohjeet tukevat erityisesti tilasto- ja tutkimustiedon esittämistä verkkopalveluissa, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi riippumatta organisaatiosta, työkalusta tai teknisestä toteutustavasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme