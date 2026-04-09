Kanta-Hämeen hyvinvointialue ohjaa käytöstä poistuvia sairaalakalusteita omaan käyttöön ja lahjoituksiin
9.4.2026 08:43:19 EEST | Oma Häme | Tiedote
Hyväkuntoiset sairaalakalusteet ja -laitteet saavat Kanta-Hämeessä uuden elämän. Poistuva irtaimisto ohjataan suunnitelmallisesti uudelleenkäyttöön omiin yksiköihin, lahjoituksiin ja myöhemmin myös myyntiin – sinne, missä niille on vielä todellista tarvetta.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella sairaaloista poistuvia kalusteita ja laitteita otetaan uudelleen käyttöön omissa yksiköissä sekä lahjoitetaan eteenpäin. Tavoitteena on, että hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet saavat uuden elämän joko omassa toiminnassa tai lahjoituksina eteenpäin.
Vanajaveden sairaalasta poistettua irtaimistoa on siirretty hyvinvointialueen omiin yksiköihin, erityisesti ikäihmisten palveluihin, joissa niille on edelleen käyttöä. Lisäksi kalusteita on lahjoitettu oppilaitoksille sekä Hämeen Mokia ry, joka toimittaa esimerkiksi sairaalasänkyjä Ukrainaan.
– Meille on tärkeää, että hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet eivät jää käyttämättä. Kun ne löytävät uuden paikan joko omissa yksiköissämme tai lahjoitusten kautta, niistä on edelleen aitoa hyötyä arjessa, sanoo suunnitteluasiantuntija Petra Rajamäki.
Myös Kanta-Hämeen keskussairaalassa vastaava työ on käynnistymässä. Ensin kartoitetaan, mitä kalusteita ja laitteita voidaan hyödyntää hyvinvointialueen omissa palveluissa. Tämän jälkeen käyttöön sopimattomat mutta toimivat laitteet ohjataan lahjoituksiin yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Osa laitteista voidaan toimittaa myös viranomaisten kautta kansainväliseen avustustoimintaan. Näin varmistetaan, että käyttökelpoiset kalusteet ja laitteet saavat jatkaa elinkaartaan siellä, missä niille on eniten tarvetta.
– Tässä työssä yhdistyy monta tärkeää asiaa: arjen vastuulliset valinnat ja halu auttaa. On merkityksellistä, että käytöstä poistuvatkin välineet voivat vielä tukea hoitoa ja ihmisten hyvinvointia muualla, sanoo tilapalvelupäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.
Lisäksi hyvinvointialue yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa tulee myymään muun muassa toimistokalusteita ja kiinteitä kalusteita Kiertonetti - palvelun kautta kesän 2026 aikana.
Yhteyshenkilöt
Petrus Kukkonenrahoitus- ja investointijohtajaPuh:0504617820petrus.kukkonen@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Nuorisovaltuustoon haetaan lisää jäseniä – hae mukaan vaikuttamaan!9.4.2026 08:42:36 EEST | Uutinen
Oma Hämeen nuorisovaltuusto etsii vahvistusta riveiinsä ja avaa haettavaksi vapaat paikat kaudelle 2026–2029. Tällä hetkellä nuorisovaltuustossa on 22 jäsentä kuntien nimeäminä edustajina, kaksi nuorta jokaisesta Kanta-Hämeen kunnasta. Nyt kokoonpanoa täydennetään uusilla innokkailla vaikuttajilla, jotka eivät vielä ole mukana kuntien nuorisovaltuustoissa. Haku on avoinna 26. huhtikuuta saakka, ja mukaan voidaan valita enintään neljä uutta jäsentä. Nuorisovaltuusto päätti haun avaamisesta kokouksessaan 1. huhtikuuta. Hyvinvointialueella kuuluu olla kolme lakisääteistä vaikuttamistoimielintä: vanhus- ja vammaisneuvostost sekä nuorisovaltuusto. Ne edistävät demokratiaa ja myös niiden asukkaiden osallisuutta ja kuulemista, jotka muutoin voisivat tulla heikosti kuulluksi ja huomioiduiksi. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääset vaikuttamaan hyvinvointialueen asioihin, tuomaan esiin nuorten näkemyksiä ja kehittämään palveluja paremmiksi. – Nyt on loistava mahdollisuus tulla mukaan vaikuttama
Blogi: Hyvinvointialueet tarvitsevat talouden ennustettavuutta8.4.2026 11:51:43 EEST | Artikkeli
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen kirjoittaa blogitekstissään hyvinvointialueiden rahoituksen ennustettavuudesta.
Ikäihmisten asumispalveluiden yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen2.4.2026 14:41:29 EEST | Uutinen
Neuvottelujen tavoitteena oli olemassa olevan työvoiman uudelleenjärjestely.
Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n muutosneuvottelut päättyneet2.4.2026 12:22:05 EEST | Uutinen
Neuvotteluiden toimenpiteet kohdistuvat yhteensä kymmeneen henkilöön, joille kaikille voidaan tarjota uutta työtehtävää.
Tällainen on Oma Hämeen oikeuskanslerille tekemä kantelu – käsittelyä pyydetään kiireellisenä1.4.2026 16:07:18 EEST | Uutinen
Hyvinvointialue pyytää oikeuskansleria ottamaan kantaa mm. siihen, voidaanko lainvalmistelua jatkaa ilman uutta lausuntokierrosta.
