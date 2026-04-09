Kanta-Hämeen hyvinvointialue ohjaa käytöstä poistuvia sairaalakalusteita omaan käyttöön ja lahjoituksiin

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella sairaaloista poistuvia kalusteita ja laitteita otetaan uudelleen käyttöön omissa yksiköissä sekä lahjoitetaan eteenpäin. Tavoitteena on, että hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet saavat uuden elämän joko omassa toiminnassa tai lahjoituksina eteenpäin.

Vanajaveden sairaalasta poistettua irtaimistoa on siirretty hyvinvointialueen omiin yksiköihin, erityisesti ikäihmisten palveluihin, joissa niille on edelleen käyttöä. Lisäksi kalusteita on lahjoitettu oppilaitoksille sekä Hämeen Mokia ry, joka toimittaa esimerkiksi sairaalasänkyjä Ukrainaan.

– Meille on tärkeää, että hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet eivät jää käyttämättä. Kun ne löytävät uuden paikan joko omissa yksiköissämme tai lahjoitusten kautta, niistä on edelleen aitoa hyötyä arjessa, sanoo suunnitteluasiantuntija Petra Rajamäki.

Myös Kanta-Hämeen keskussairaalassa vastaava työ on käynnistymässä. Ensin kartoitetaan, mitä kalusteita ja laitteita voidaan hyödyntää hyvinvointialueen omissa palveluissa. Tämän jälkeen käyttöön sopimattomat mutta toimivat laitteet ohjataan lahjoituksiin yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Osa laitteista voidaan toimittaa myös viranomaisten kautta kansainväliseen avustustoimintaan. Näin varmistetaan, että käyttökelpoiset kalusteet ja laitteet saavat jatkaa elinkaartaan siellä, missä niille on eniten tarvetta.

– Tässä työssä yhdistyy monta tärkeää asiaa: arjen vastuulliset valinnat ja halu auttaa. On merkityksellistä, että käytöstä poistuvatkin välineet voivat vielä tukea hoitoa ja ihmisten hyvinvointia muualla, sanoo tilapalvelupäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.

Lisäksi hyvinvointialue yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa tulee myymään muun muassa toimistokalusteita ja kiinteitä kalusteita Kiertonetti - palvelun kautta kesän 2026 aikana.