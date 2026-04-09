Nuorisovaltuustoon haetaan lisää jäseniä – hae mukaan vaikuttamaan!
9.4.2026 08:42:36 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Hämeen nuorisovaltuusto etsii vahvistusta riveiinsä ja avaa haettavaksi vapaat paikat kaudelle 2026–2029. Tällä hetkellä nuorisovaltuustossa on 22 jäsentä kuntien nimeäminä edustajina, kaksi nuorta jokaisesta Kanta-Hämeen kunnasta. Nyt kokoonpanoa täydennetään uusilla innokkailla vaikuttajilla, jotka eivät vielä ole mukana kuntien nuorisovaltuustoissa.
Haku on avoinna 26. huhtikuuta saakka, ja mukaan voidaan valita enintään neljä uutta jäsentä. Nuorisovaltuusto päätti haun avaamisesta kokouksessaan 1. huhtikuuta.
Hyvinvointialueella kuuluu olla kolme lakisääteistä vaikuttamistoimielintä: vanhus- ja vammaisneuvostost sekä nuorisovaltuusto. Ne edistävät demokratiaa ja myös niiden asukkaiden osallisuutta ja kuulemista, jotka muutoin voisivat tulla heikosti kuulluksi ja huomioiduiksi. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääset vaikuttamaan hyvinvointialueen asioihin, tuomaan esiin nuorten näkemyksiä ja kehittämään palveluja paremmiksi.
– Nyt on loistava mahdollisuus tulla mukaan vaikuttamaan. Nuorisovaltuustossa mielipiteillä on enemmän painoarvoa kuin ikää. Meillä nuorten ääni kuuluu, vaikka mikki pettäisi, kannustaa nuuorisovaltuuston puheenjohtaja Alpert Aro.
Voit hakea nuorisovaltuustoon, jos olet:
- 13–24-vuotias
- asut Kanta-Hämeessä
- kiinnostunut vaikuttamisesta
- valmis tuomaan omia ajatuksiasi esiin
Aiempaa kokemusta et tarvitse – tärkeintä on motivaatio ja halu tehdä asioita paremmin.
Hakemukset käsitellään anonyymisti, ja valinnat tekee nuorisovaltuusto kokouksessaan 21. toukokuuta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan tuloksista.
Lisätietoja medialle:
nuuorisovaltuuston puheenjohtaja
Alpert Aro
p. 044 239 2853
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne YrjöläErityisasiantuntija, perhe-, vammais- ja sosiaalipalvelutPuh:+358403572697janne.yrjola@omahame.fi
