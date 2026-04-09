Sisäsataman avantouintipaikka on auki 26.4. saakka
9.4.2026 13:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Uintikausi Vaasan Sisäsataman avantouintipaikalla päättyy huhtikuun lopussa. Talviuintipaikka on viimeistä päivää auki sunnuntaina 26.4.
Avantouintipaikka sijaitsee Hietasaarenkadun päässä. Laiturille johtava kävelysilta poistetaan käytöstä 27.4.
Talvikausi on avannolla sujunut hyvin, ja kävijöitä oli noin 9 500. Talviuintikausi alkoi marraskuun alussa.
Avantouintipaikka aukeaa jälleen syksyllä talviuintikauden alkaessa.
Yhteyshenkilöt
Piiripuutarhuri Susanna Helenelund, puh. 040 702 8277, susanna.helenelund@vaasa.fi
Vinterbadplatsen i Inre hamnen är öppen till och med 26.49.4.2026 13:01:00 EEST | Pressmeddelande
Badsäsongen vid Vasas vinterbadplats i Inre hamnen avslutas i slutet av april. Vinterbadplatsen är öppen sista dagen söndag 26.4.
Vasa har inget råttproblem, men föreställningarna lever vidare9.4.2026 10:36:40 EEST | Pressmeddelande
Under pågående år har Vasabor aktivt anmält råttobservationer. Enligt Vasa stads experter avviker situationen dock inte från råttornas och människornas normala samlevnad. Invånarna påminns om att se till att det inte finns föda som är lättillgänglig för råttor.
Vaasassa ei ole rottaongelmaa, mutta uskomukset elävät tiukassa9.4.2026 10:35:57 EEST | Tiedote
Kuluneen vuoden aikana vaasalaiset ovat raportoineet aktiivisesti rottahavainnoista. Vaasan kaupungin asiantuntijoiden mukaan tilanne ei kuitenkaan poikkea rottien ja ihmisten tavallisesta yhteiselosta. Asukkaita muistutetaan huolehtimaan, ettei rotille jää tarjolle ravintoa.
Caféföretagaren i Metviken har valts – dörrarna öppnas på valborg8.4.2026 12:38:02 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad hyr ut caféet som finns i Metviksparken till Kannika Buss, som vann den auktion som hölls i mars. Hyresavtalet träder i kraft 1.5.2026 och gäller tills vidare. Den nya företagaren har för avsikt att öppna caféet för kunder genast på valborg.
Onkilahden kahvilayrittäjä valittu – ovet avautuvat vappuna8.4.2026 12:37:36 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki vuokraa Onkilahden puistossa sijaitsevan kahvilan Kannika Bussille, joka voitti maaliskuussa järjestetyn huutokaupan. Vuokrasopimus alkaa 1.5.2026 ja on voimassa toistaiseksi. Uuden yrittäjän tavoitteena on avata kahvila asiakkaille heti vappuna.
