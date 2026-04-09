Vaasan kaupunki - Vasa stad

Sisäsataman avantouintipaikka on auki 26.4. saakka

9.4.2026 13:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Uintikausi Vaasan Sisäsataman avantouintipaikalla päättyy huhtikuun lopussa. Talviuintipaikka on viimeistä päivää auki sunnuntaina 26.4.

Avantouintipaikka sijaitsee Hietasaarenkadun päässä. Laiturille johtava kävelysilta poistetaan käytöstä 27.4.

Talvikausi on avannolla sujunut hyvin, ja kävijöitä oli noin 9 500. Talviuintikausi alkoi marraskuun alussa.

Avantouintipaikka aukeaa jälleen syksyllä talviuintikauden alkaessa.

Piiripuutarhuri Susanna Helenelund, puh. 040 702 8277, susanna.helenelund@vaasa.fi

