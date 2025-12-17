Korkeakouluharjoittelija aloittaa Tornionlaakson neuvostossa
10.4.2026 08:53:50 EEST | Tornionlaakson neuvosto | Tiedote
Olen Anni ja aloitan nyt keväällä korkeakouluharjoittelijana Tornionlaakson neuvostossa. Harjoitteluni aikana työskentelen erityisesti viestinnän parissa. Opiskelen valtiotieteitä Åbo Akademissa maisterivaiheessa ja olen erityisen kiinnostunut pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä kuntapolitiikasta. Pohjola ja rajat ylittävä toiminta ovat minulle jo entuudestaan tuttuja, sillä olen asunut Kilpisjärvellä.
Hei!
Olen Anni ja aloitan nyt keväällä korkeakouluharjoittelijana Tornionlaakson neuvostossa. Harjoitteluni aikana työskentelen erityisesti viestinnän parissa. Opiskelen valtiotieteitä Åbo Akademissa maisterivaiheessa ja olen erityisen kiinnostunut pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä kuntapolitiikasta. Pohjola ja rajat ylittävä toiminta ovat minulle jo entuudestaan tuttuja, sillä olen asunut Kilpisjärvellä. Opin siellä arvostamaan sitä, että myös pienemmillä paikkakunnilla on turvattu terveydenhuolto ja harrastusmahdollisuudet. Norjaan matkustaminen oli kuin arkipäivää ja se on tehnyt minulle selväksi, miten tärkeää toimiva yhteistyö raja-alueilla on ja millaisia mahdollisuuksia se tuo ihmisille.
Kandidaatintutkielma minulla on pohjoismaisista kielistä, mikä on syventänyt sekä kieli- että kulttuuriosaamistani. Opinnoissani olen perehtynyt laajasti politiikan eri osa-alueisiin. Erityisesti kuntien strateginen kehittäminen ja talous ovat kiinnostuksenkohteitani. Kiinnostukseni Pohjolaan näkyy myös vapaa-ajalla- olen esimerkiksi kilpaillut lumenveistossa Grönlannissa. Olen aiemmin työskennellyt pohjoismaisen yhteistyön parissa erityisesti työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään osaamistani käytännössä harjoittelun aikana. Suunnitelmissani on valmistua vuonna 2027 ja toivon omalta osaltani edistää pohjoismaista yhteistyötä Tornionlaakson neuvostossa.
Yhteyshenkilöt
Anni MononenHarjoittelijaTornionlaakson neuvostoPuh:+358404813970anni.mononen@tornedalen.org
Tuula AjankiToiminnanjohtajaTornionlaakson neuvostoPuh:+358 40 614 7224tuula.ajanki@haparanda.se
