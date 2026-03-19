Koivuhaan päiväkoti sai uuden upean ilmeen

Lasten ja lapsiperheiden viihtyvyys on Paraisille tärkeää ja kaupungin keskustan kehittäminen turvallisempaan ja toimivampaan suuntaan on kaupungin strategian ydintä. Kasvua hakevalle saaristokaupungille varhaiskasvatukseen panostaminen on luonnollinen osa kehittämistyötä tavalla, joka vastaa muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Siksi Koivuhaassa on viimeisen parin vuoden aikana rakennettu ahkerasti, kun Paraisten kaupunki on satsannut isosti Koivuhaan päiväkodin ja sen lähialueen kehittämiseen. Kaksikielistä päiväkotia on laajennettu ja piha-alue parkkipaikkoineen ja liikennejärjestelyineen on laitettu uuteen uskoon. Alueen kehittämiselle on ollut selvät perustelut varhaiskasvatuksen kasvavien tarpeiden takia. Alkujaan 1970-luvulla rakennetun päiväkodin päivittämiselle oli nyt oikea aika. Pienten kansalaisten turvallisuus edellä kiinnitettiin erityistä huomiota liikenneturvallisuuden parantamiseen.

– Laajennuksen myötä lisääntyvä liikenne huomioitiin suunnittelussa erityisen tarkasti. Aiemmin päiväkodin ja koulun saattoliikenne kulki koulun välituntipihan kautta, mikä aiheutti huolta lasten turvallisuudesta. Uusien liikennejärjestelyjen ansiosta alueen liikenneturvallisuus on parantunut merkittävästi, ja ratkaisut palvelevat sekä päiväkodin että koulun käyttäjiä, ylläpitoinsinööri Markku Lehtola Paraisten kaupungilta kertoo.

Kevätauringon jo paistaessa kirkkaana taivaalla alkoi Koivuhaan remontin loppusuora häämöttää. Rakennustyöt tulivatkin päätökseensä maaliskuun lopulla ja uudet käyttäjät toivotetaan päiväkotiin tervetulleiksi syksyn lukukauden alkaessa. Sitä ennen ovat kuitenkin vuorossa piha- ja pysäköintialueen viimeistelyt sekä sisätilojen kalustaminen. Loppukäyttäjiä on kuunneltu tarkalla korvalla, jotta tilatarpeet vastaavat käyttäjiään aina sisustan värivalintoja myöten. Paraisten kaupungin puolelta projektista vastannut Lehtola on hankkeen toteutuksesta mielissään.

– Täytyy sanoa, että erinomainen yhteistyö käyttäjien ja urakoitsijan kanssa on mahdollistanut tämän kaiken ja lopputuloksena on toimiva ja turvallinen kokonaisuus, Lehtola kertoo.

Työmaasta vastannut Valtteri Ruohoniemi Turun teollisuuden rakentajat Oy:stä on samoilla linjoilla.

– Rakennustöiden lopputuloksen lisäksi olemme erityisen ylpeitä itse prosessista. Avoin vuorovaikutus ja yhteinen tavoite mahdollistivat sen, että myös haastavat työvaiheet etenivät sujuvasti ja aikataulussa, Ruohoniemi toteaa.

Monesti suuret hankkeet voivat tuoda haasteita arkisen ahertamisen keskelle. Koivuhaan henkilökunta kertoo myös kaiken sujuneen mutkattomasti.

– Lapset ovat saaneet seurata rakentamista suurella mielenkiinnolla, ja yhteistyö työmaan kanssa on ollut poikkeuksellisen mutkatonta. On ollut turvallista ja luottavaista olla mukana prosessissa, jossa käyttäjän näkökulma on aidosti huomioitu, kertovat Koivuhaan päiväkodin edustaja Ann-May Landor sekä Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Kerstin Lassinniemi.