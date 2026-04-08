Asiakkaiden pitkään toivoma uudistus: Alko julkaisee juomien taustatarinoita verkossa
10.4.2026 09:26:17 EEST | Alko Oy | Tiedote
Asiakkaat haluavat tietää yhä enemmän tuotteiden taustoista ostopäätöksiensä tukena. Alko vastaa toiveeseen tuomalla verkkokauppaansa tuottajien koostamaa tietoa tuotteiden taustoista, historiasta ja käyttötilanteista.
Alko on julkaissut verkkosivuillaan uuden toiminnallisuuden, joka tuo asiakkaiden ulottuville tuottajien ja juomien mielenkiintoisia faktoja, niin kutsuttuja taustatarinoita, aiempaa syvemmin. Asiakkaiden pitkään toivoma uudistus tuo mahdollisuuden tutustua tuotteiden taustoihin suoraan verkossa juomien tuotekorteilla.
Ensimmäiset noin 3 000 tarinaa on nyt julkaistu. Tuotetarinoita on verkkosivuilla monipuolisesti viineissä, panimotuotteissa ja alkoholittomissa, uutuudet ja erikoiserät etunenässä. Väkevien tuotetarinoiden julkistaminen odottaa mahdollista väkevien markkinointilainsäädännön uudistusta.
”Tämä on asiakkaidemme kovasti odottama uudistus. Tavoitteena on tarjota vuoden 2026 aikana taustatarina mahdollisimman monesta Alkossa myynnissä olevasta tuotteesta. Olemme rohkaisseet tuottajia ja tavarantoimittajia lisäämään tuotteille laajasti taustatietoja, mutta toki taustoista kertominen on heille vapaaehtoista”, kertoo Senior Category Manager Mika Kauppinen.
Asiakkaat kaipaavat tuotteiden tarinoita ja taustoja – juomat ovat paljon muutakin kuin pakkaus ja sen sisältö
Kauppisen mukaan asiakkaat kaipaavat nykyisin yhä enemmän tietoa tuotteiden alkuperästä, valmistusmenetelmistä tai valmistajasta. Tuotetarinat vastaavat tähän tarpeeseen.
”Tuotetarinat ovat sukellus pintaa syvemmälle, alueisiin, ihmisiin ja kulttuuriin. Juomat ovat niin paljon muutakin kuin vain pakkaus ja sen sisältö. Tuotteiden takana saattaa olla satojen vuosien historia, ainutlaatuisia syntytarinoita ja monipuolisesti erilaisia käyttöyhteyksiä, esimerkiksi soveltuvuutta paikallisten ruokien kanssa. Ne tuovat lisää arvoa asiakkaalle ostopäätöksen tueksi ja itse käyttöhetkeen. Tarinoiden myötä myös Alkon henkilökunta voi palvella asiakkaita yhä paremmin.”
"Tavarantoimittajille tämä on hieno tilaisuus kertoa tuotteensa tarinaa ja taustoja omalla äänellään. Alkon näkökulmasta tarinat täydentävät upeasti kaikkikanavaista palveluamme", Kauppinen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Alko Oy
Alkon Q1/2026 myynti: Alkoholittomien ja oluiden myynti kasvussa, kokonaislitramyynti laski hieman8.4.2026 07:16:00 EEST | Tiedote
Tammi-maaliskuussa Alkon litramyynti laski 1,4 prosenttia. Oluiden ja alkoholittomien juomien suosio kasvoi voimakkaasti, kun taas viinien ja väkevien myynti laski. Nuorempi sukupolvi lähestyy juomavalintoja käytännöllisesti ja arvojen kautta. Pakkaustyyppien keveneminen on selkeästi yleistyvä trendi.
Alkon tilinpäätös tammi-joulukuu 2025: Muuttunut toimintaympäristö heijastui odotetusti myyntiin ja tulokseen, Alko panostaa kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen ja kustannustehokkuuteen30.3.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Alkoholilain muutokset, kuluttajien haastava taloustilanne ja väkevien alkoholijuomien veronkorotus vaikuttivat Alkon myyntiin, minkä seurauksena myyntivolyymi laski 7,8 prosenttia ja liikevaihto 7,9 prosenttia. Alko panostaa kustannustehokkuuteen, kilpailukykyyn sekä kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen.
Klassikot, haastajat ja yllättäjät: Alkosta inspiraatio pääsiäisen juomavalintoihin24.3.2026 07:23:00 EET | Tiedote
Pääsiäinen on monelle suomalaiselle tärkeä ruokajuhla ja lähtölaukaus kohti kevättä ja raikkautta. Juomavalinnoilla haetaan pääsiäispöydän herkuille kaveria, mutta myös yhtä lailla tunnelmaa, yhdessäolon elämyksiä ja kevään fiilistä. Asiakkaiden kiinnostus juomissa jakautuu niin klassikoihin, haastajiin kuin yllättäjiin.
Kouvola Korjalan Alko saa uuden ilmeen maaliskuisessa remontissa19.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kouvolan Korjalan Prisman Alko remontoidaan maaliskuussa uuteen ilmeeseen. Myymälässä panostetaan viineihin – laadukkaita vaihtoehtoja löytyy kaikista hintaluokista.
Siilinjärven Alko muuttaa helmikuussa15.1.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Siilinjärven Alkon myymälä muuttaa K-Supermarketin yhteyteen. Myymälä on avoinna nykyisessä sijainnissa maanantaihin 2.2. saakka ja avataan uudessa sijainnissa torstaina 5.2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme