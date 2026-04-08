Asiakkaiden pitkään toivoma uudistus: Alko julkaisee juomien taustatarinoita verkossa

Alko on julkaissut verkkosivuillaan uuden toiminnallisuuden, joka tuo asiakkaiden ulottuville tuottajien ja juomien mielenkiintoisia faktoja, niin kutsuttuja taustatarinoita, aiempaa syvemmin. Asiakkaiden pitkään toivoma uudistus tuo mahdollisuuden tutustua tuotteiden taustoihin suoraan verkossa juomien tuotekorteilla.

Ensimmäiset noin 3 000 tarinaa on nyt julkaistu. Tuotetarinoita on verkkosivuilla monipuolisesti viineissä, panimotuotteissa ja alkoholittomissa, uutuudet ja erikoiserät etunenässä. Väkevien tuotetarinoiden julkistaminen odottaa mahdollista väkevien markkinointilainsäädännön uudistusta.

”Tämä on asiakkaidemme kovasti odottama uudistus. Tavoitteena on tarjota vuoden 2026 aikana taustatarina mahdollisimman monesta Alkossa myynnissä olevasta tuotteesta. Olemme rohkaisseet tuottajia ja tavarantoimittajia lisäämään tuotteille laajasti taustatietoja, mutta toki taustoista kertominen on heille vapaaehtoista”, kertoo Senior Category Manager Mika Kauppinen.

Asiakkaat kaipaavat tuotteiden tarinoita ja taustoja – juomat ovat paljon muutakin kuin pakkaus ja sen sisältö

Kauppisen mukaan asiakkaat kaipaavat nykyisin yhä enemmän tietoa tuotteiden alkuperästä, valmistusmenetelmistä tai valmistajasta. Tuotetarinat vastaavat tähän tarpeeseen.

”Tuotetarinat ovat sukellus pintaa syvemmälle, alueisiin, ihmisiin ja kulttuuriin. Juomat ovat niin paljon muutakin kuin vain pakkaus ja sen sisältö. Tuotteiden takana saattaa olla satojen vuosien historia, ainutlaatuisia syntytarinoita ja monipuolisesti erilaisia käyttöyhteyksiä, esimerkiksi soveltuvuutta paikallisten ruokien kanssa. Ne tuovat lisää arvoa asiakkaalle ostopäätöksen tueksi ja itse käyttöhetkeen. Tarinoiden myötä myös Alkon henkilökunta voi palvella asiakkaita yhä paremmin.”

"Tavarantoimittajille tämä on hieno tilaisuus kertoa tuotteensa tarinaa ja taustoja omalla äänellään. Alkon näkökulmasta tarinat täydentävät upeasti kaikkikanavaista palveluamme", Kauppinen sanoo.