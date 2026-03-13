Hämeen kauppakamari palkitsee Vuoden Kasvuteon
10.4.2026 09:36:21 EEST | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen kauppakamari on lanseerannut tälle vuodelle uuden Vuoden Kasvuteko -palkinnon. ”Tarkoituksena on tehdä näkyväksi Hämeen alueen merkittäviä kasvutekoja ja samalla nostaa esille paikallista osaamista ja innovatiivisia yrityksiä. Luottamushenkilömme valitsevat kuukausittain kasvuteon ja vuoden loppupuolella yleisö äänestää Vuoden Kasvuteko
-palkinnon voittajan”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamari kannustaa elinkeinoelämän toimijoita ja yrityksiä kertomaan kasvu-uutisista, jotta alueen positiiviset näkymät tulevat myös laajemmin tunnetuksi ja samalla luodaan luottamusta tulevaisuuteen myös epävarmoina aikoina. ”On tärkeää muistaa, että jokainen uutinen kasvusta ja onnistumisesta toimii innostavana esimerkkinä muille – yhdessä voimme vahvistaa Hämeen mainetta elinvoimaisena yritysalueena. Onnistumisten jakaminen synnyttää positiivisen kierteen, joka ruokkii uusia innovaatioita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä”, Vanhala korostaa.
Hämeen kauppakamarin uusi Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta on ollut tärkeässä roolissa palkinnon käynnistämisessä, ja valiokunta on valinnut kolme ensimmäistä kasvutekoa. Huhtikuusta alkaen kaikki kauppakamarin valiokunnat osallistuvat valintaan. Valiokuntien jäsenet edustavat laajasti eri toimialoja, yrityskokoja ja keskeisiä sidosryhmiä, mikä takaa monipuolisen näkökulman alueen kasvuun. Vuoden lopussa yleisö äänestää Vuoden Kasvuteon ja voittaja julkistetaan joulukuussa.
Alkuvuoden kasvuteot
- FinnSonicin miljoonakaupat Yhdysvaltain armeijan kanssa
- Luhta Sportswear Companyn voitto Urheilugaalassa Suomen aktiivisimpana työpaikkana
- CPE Production Oy osti Touchpointin ja täydentää osaamistaan vaativissa työvaatteissa
Hämeen kauppakamari onnittelee tähän mennessä valittuja kasvutekoja!
Kuukauden kasvuteko julkaistaan Hämeen kauppakamarin uutiskirjeessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen kauppakamari
Energian saatavuus, toimivat verkot ja huoltovarmuus ratkaisevat Hämeen kasvun13.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Suomi voi kasvattaa bruttokansantuotettaan kymmenillä miljardeilla euroilla vuodessa, jos energiasiirtymään liittyvät teolliset investoinnit saadaan toteutumaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää Hämeessäkin ennustettavaa energia- ja teollisuuspolitiikkaa sekä ennakoivaa sähköverkkojen rakentamista. Tieto selviää Suomen kauppakamarien toteuttamasta teollisuus- ja energiaselvityksestä.
Hämeen kauppakamarin Lahden toimisto muuttaa Crazy Townin tiloihin10.3.2026 12:37:16 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamarin Lahden toimisto muuttaa nykyisistä Aleksanterinkatu 17 sijaitsevista tiloista maaliskuussa Crazy Townin tiloihin Kulmalan taloon osoitteeseen Aleksanterinkatu 16. ”Muutto mahdollistaa meille entistä paremmin erilaisten kohtaamisten, koulutusten ja tapahtumien järjestämisen ympäristössä, joka kannustaa yhteistyöhön ja verkostoitumiseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Yritysten näkymät Hämeessä ailahtelevat hyvin lyhyellä aikavälillä4.2.2026 10:48:30 EET | Tiedote
Hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat alkuvuonna vaihdelleet hyvin lyhyellä aikavälillä, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. Vielä edellisellä viikolla julkaistu kauppakamarin talouskysely antoi alueen yritysten näkymistä positiivisemman kuvan, kun taas EK:n suhdannebarometrikyselyn tuloksissa odotukset ovat varovaisempia. ”Uusimman Suhdannebarometrin mukaan lähikuukausien odotukset ovat aavistuksen vaimeat, ja alueemme yritykset suhtautuvat tulevaan hieman varovaisemmin kuin koko maassa keskimäärin. Nopeasti vaihtelevat näkymät kertovat siitä, että talouden kehityssuunta on tällä hetkellä vaikeasti ennustettavissa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen yritysten näkymät kirkastuvat – talousodotuksissa selvä parannus syksyyn22.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Hämeen yrityksissä on havaittavissa myönteinen käänne, kun näkymät liikevaihdon, tilauskantojen ja kannattavuuden osalta ovat selvästi syksyä paremmat. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin tuoreimmasta talouskyselystä. ”Hämeen yritysten näkymät ovat kirkastuneet alkuvuonna, ja talousodotuksissa näkyy selvä parannus syksyyn verrattuna. Tilauskantojen vahvistuminen ja kannattavuuden vakaantuminen rakentavat luottamusta tulevaan. Selvää on, että viime päivien kauppapoliittiset jännitteet lisäävät epävarmuutta yritysten näkymiin. Olennaista on, että yrityksillä on edelleen keinoja sopeutua, hakea uusia markkinoita, fokusoida ja tehdä päätöksiä epävarmuudesta huolimatta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamari myönsi Koulutuskeskus Salpaukselle Päijät-Hämeen ensimmäiset HTA-sertifikaatit16.1.2026 07:56:45 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamari luovutti 15.1. Koulutuskeskus Salpaukselle Hyväksytysti työelämäauditoitu (HTA) -sertifikaatit prosessiteollisuuden, ajoneuvoalan ja liiketoiminnan koulutusaloille. ”Koulutuskeskus Salpaus on Päijät-Hämeessä ensimmäinen oppilaitos, joka on toteuttanut HTA-työelämäauditoinnit jopa kolmella koulutusalalla. Työelämäarvioinnin tavoitteena on vahvistaa yritysten ja oppilaitosten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme