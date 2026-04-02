Marttaliitto ry

Marttaliitto kohti uutta – lähtevä pääsihteeri Marianne Heikkilä kiittää jäseniä

9.4.2026 13:15:00 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote

Jaa

Pääsihteeri Marianne Heikkilän 16 vuoden johtajakausi Marttaliitossa päättyy järjestön ottaessa seuraavan askeleen toimintansa kehittämisessä. Marttaliiton hallitus kiittää Heikkilää tuloksellisesta työstä järjestön uudistamisessa, kehittämisessä ja yhteiskunnallisen äänen vahvistamisessa. Pääsihteerin tehtäviä hoitaa kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara siihen asti, kun seuraaja on valittu.

Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä siirtyy kohti uutta 16 vuoden palveluksen jälkeen. Heikkilä kiittää kaikkia jäseniä ja järjestössä työskennelleitä pitkästä ja rakentavasta yhteistyöstä.

”Kun tulin Marttaliittoon 2010, käynnistimme yhdessä jäsenten ja henkilökunnan kanssa monialaiset ja strategiset uudistukset yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme, näkyvyytemme ja jäsentemme osallisuuden lisäämiseksi. Olemme rakentaneet yhdessä kotien kestävää arkea ja osallisuutta sekä vahvistaneet yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Sekä järjestöt että ihmiset tarvitsevat säännöllisesti uusia tuulia kehittyäkseen. Nyt on uuden vaiheen ja uudistumisen aika”, sanoo pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Marttaliiton hallitus kiittää lähtevää pääsihteeriä erityisesti järjestön modernisoinnista sekä näkyvyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamisesta.

”Hän teki yli satavuotiaasta kotitalousneuvontajärjestöstä dynaamisen, uskottavan ja valtakunnallisesti merkittävän asiantuntijan, jonka ääntä kuunnellaan niin kodeissa kuin valtioneuvostossa”, sanoo Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Pääsihteeri Marianne Heikkilä ja Marttaliiton hallitus ovat sopineet johtajavaihdoksesta, joka toteutuu suunnitelmallisesti.

Martoissa on käynnissä mittava uudistusprosessi, joka pohtii Marttaliiton sekä sen piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten tulevaisuutta.

Uudistuksilla vastataan ulkoisiin haasteisiin kuten rahoituksen muutoksiin. Tarkoitus on luoda vakautta tulevaan, vähentää päällekkäisyyksiä ja tehdä asioita enemmän yhdessä. Näin turvataan marttatoiminnan jatkuvuus ja elinvoima. Paikallinen kansalaistoiminta ja kotitalousneuvonta säilyvät toiminnan ytimessä.

Yhteyshenkilöt

Marttaliitto

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
