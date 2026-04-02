Marttaliitto kohti uutta – lähtevä pääsihteeri Marianne Heikkilä kiittää jäseniä
9.4.2026 13:15:00 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote
Pääsihteeri Marianne Heikkilän 16 vuoden johtajakausi Marttaliitossa päättyy järjestön ottaessa seuraavan askeleen toimintansa kehittämisessä. Marttaliiton hallitus kiittää Heikkilää tuloksellisesta työstä järjestön uudistamisessa, kehittämisessä ja yhteiskunnallisen äänen vahvistamisessa. Pääsihteerin tehtäviä hoitaa kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara siihen asti, kun seuraaja on valittu.
Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä siirtyy kohti uutta 16 vuoden palveluksen jälkeen. Heikkilä kiittää kaikkia jäseniä ja järjestössä työskennelleitä pitkästä ja rakentavasta yhteistyöstä.
”Kun tulin Marttaliittoon 2010, käynnistimme yhdessä jäsenten ja henkilökunnan kanssa monialaiset ja strategiset uudistukset yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme, näkyvyytemme ja jäsentemme osallisuuden lisäämiseksi. Olemme rakentaneet yhdessä kotien kestävää arkea ja osallisuutta sekä vahvistaneet yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Sekä järjestöt että ihmiset tarvitsevat säännöllisesti uusia tuulia kehittyäkseen. Nyt on uuden vaiheen ja uudistumisen aika”, sanoo pääsihteeri Marianne Heikkilä.
Marttaliiton hallitus kiittää lähtevää pääsihteeriä erityisesti järjestön modernisoinnista sekä näkyvyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamisesta.
”Hän teki yli satavuotiaasta kotitalousneuvontajärjestöstä dynaamisen, uskottavan ja valtakunnallisesti merkittävän asiantuntijan, jonka ääntä kuunnellaan niin kodeissa kuin valtioneuvostossa”, sanoo Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.
Pääsihteeri Marianne Heikkilä ja Marttaliiton hallitus ovat sopineet johtajavaihdoksesta, joka toteutuu suunnitelmallisesti.
Pääsihteerin tehtäviä hoitaa kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara siihen asti, kun seuraaja on valittu.
Martoissa on käynnissä mittava uudistusprosessi, joka pohtii Marttaliiton sekä sen piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten tulevaisuutta.
Uudistuksilla vastataan ulkoisiin haasteisiin kuten rahoituksen muutoksiin. Tarkoitus on luoda vakautta tulevaan, vähentää päällekkäisyyksiä ja tehdä asioita enemmän yhdessä. Näin turvataan marttatoiminnan jatkuvuus ja elinvoima. Paikallinen kansalaistoiminta ja kotitalousneuvonta säilyvät toiminnan ytimessä.
Yhteyshenkilöt
Sirpa Pietikäinenpuheenjohtaja, Marttaliiton hallitus
tavoitettavissa torstaina 9.4. ja perjantaina 10.4. klo 14-15.30 välisenä aikana
Marttaliitto
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!2.4.2026 09:00:52 EEST | Kutsu
Tervetuloa Marttaliiton kotivaralounaalle kuulemaan arjen varautumisesta, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.
Kutsu: Yhdessä syömisen merkitys muuttuvassa ruokaympäristössä – Marttojen vuosiseminaari 24.4.202624.3.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Miten muuttuva ruokaympäristö vaikuttaa siihen, miten ja kenen kanssa syömme? Entä miksi yhdessä syöminen on tärkeää hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle?
Martat ja Saimaan Tuore innostavat kotimaisen kalan äärelle29.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Martat ja Saimaan Tuore aloittavat vuosikumppanuuden, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia syömään kotimaista kalaa useammin ja tekemään vastuullisia kalavalintoja arjessa. Yhteistyö näkyy Marttojen viestinnässä ja tapahtumissa koko vuoden 2026 ajan ja tarjoaa kuluttajille konkreettisia, arkeen sopivia keinoja lisätä kotimaisen kalan käyttöä.
Martat kutsuvat soppapöytään ympäri Suomen27.1.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Marttojen alkuvuoden Martan soppapöytä -kampanja kutsuu ihmiset yhteisen pöydän ääreen ympäri Suomen. Paikalliset marttayhdistykset järjestävät kaikille avoimia tapahtumia, joissa keitto toimii keskustelun avaajana ja matalan kynnyksen tapana tutustua marttatoimintaan.
Marttojen Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä makujen löytöretkelle15.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Mitä tehdä, kun perheelle pitäisi taas tänään laittaa maistuvaa ruokaa, mutta toiveita ja mieltymyksiä on yhtä monta kuin ruokailijoita? Marttojen uusi Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä mukaan hauskoille löytöretkille kotikeittiöön uusien makujen sekä helppojen, terveyttä edistävien ja edullisten arkireseptien ja yhteisten ruokahetkien äärelle.
