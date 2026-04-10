Teekkariorkesteri Retuperän WBK saapuu Vaasaan

Konsertissa ylikapellimestari Anna-Maria Helsing saa haastajan, kun podiumille astuu Retuperän taiteellinen harhaanjohtaja Minna-Aria Häsling. Solistina kuullaan Vaasan kaupunginorkesterin omaa ylpeyttä, trumpetisti Mari Pakarista.

Retuperän WBK on huumorilla höystetty teekkariorkesteri, joka esittää “uudempaa ranskalaista torvimusiikkia” ja on vuosikymmenten aikana noussut lähes kansalliseksi instituutioksi. Yhteiskonsertti Vaasan kaupunginorkesterin kanssa tarjoaa riemukkaan elämyksen, joka saa varmasti suut hymyyn ja liepeet lepattamaan – niin frakeissa kuin pelastuspuvuissakin.

Opiskelijaliput vain 2 € – haalarimerkki kaupan päälle ensimmäiselle 200 opiskelijalle.