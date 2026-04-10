Teekkariorkesteri Retuperän WBK saapuu Vaasaan
10.4.2026 11:46:21 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vappuun otetaan tänä keväänä varaslähtö, kun Vaasan kaupunginorkesteri yhdistää voimansa legendaarisen Retuperän WBK kanssa konsertissa perjantaina 17.4. klo 18 kaupungintalolla.
Konsertissa ylikapellimestari Anna-Maria Helsing saa haastajan, kun podiumille astuu Retuperän taiteellinen harhaanjohtaja Minna-Aria Häsling. Solistina kuullaan Vaasan kaupunginorkesterin omaa ylpeyttä, trumpetisti Mari Pakarista.
Retuperän WBK on huumorilla höystetty teekkariorkesteri, joka esittää “uudempaa ranskalaista torvimusiikkia” ja on vuosikymmenten aikana noussut lähes kansalliseksi instituutioksi. Yhteiskonsertti Vaasan kaupunginorkesterin kanssa tarjoaa riemukkaan elämyksen, joka saa varmasti suut hymyyn ja liepeet lepattamaan – niin frakeissa kuin pelastuspuvuissakin.
Opiskelijaliput vain 2 € – haalarimerkki kaupan päälle ensimmäiselle 200 opiskelijalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Byggarbetet på Radiovägen och Haldinsgatan fortsätter – de avvikande trafikregleringarna hålls oförändrade10.4.2026 12:29:21 EEST | Pressmeddelande
Saneringsarbetet på Radiovägen och Haldinsgatan fortsätter från och med måndag 13.4. Man var tvungen att avbryta arbetet i januari på grund av tjälen, men nu fortsätter saneringen genom att gatukonstruktionen och gatubelysningen förnyas.
Radiotien ja Haldininkadun työmaa jatkuu – poikkeusliikennejärjestelyt pysyvät ennallaan10.4.2026 12:28:52 EEST | Tiedote
Radiotiellä ja Haldininkadulla jatketaan saneeraustöitä maanantaista 13.4. alkaen. Työt jouduttiin keskeyttämään tammikuussa roudan vuoksi, mutta nyt saneerausta jatketaan katurakenteen ja katuvalojen uusimisella.
Studentorkestern Retuperän WBK kommer till Vasa10.4.2026 11:46:37 EEST | Tiedote
Vi tjuvstartar valborg denna vår när Vasa stadsorkester förenar sina krafter med den legendariska Retuperän WBK i en konsert på fredagen den 17.4 kl. 18 i stadshuset.
Fler sommarjobb för unga: idén överlägsen vinnare inom den inkluderande budgeteringen10.4.2026 10:01:00 EEST | Pressmeddelande
Nu är det klart vilken idé som förverkligas inom Vasa stads inkluderande budgetering. Vasaborna röstade fram som en överlägsen vinnare en idé om att unga får sommarjobb med att plantera nyttoväxter och bekämpa främmande arter.
Lisää kesätöitä nuorille: osallistuvassa budjetoinnissa löytyi ylivoimainen voittaja10.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungin osallistuvan budjetoinnin kohde on selvinnyt. Vaasalaiset äänestivät ylivoimaiseen voittoon idean, jossa nuorille annetaan kesätöitä hyötykasvien istutuksessa ja vieraslajien torjunnassa.
