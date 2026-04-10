Vaasan kaupunki - Vasa stad

Teekkariorkesteri Retuperän WBK saapuu Vaasaan

10.4.2026 11:46:21 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vappuun otetaan tänä keväänä varaslähtö, kun Vaasan kaupunginorkesteri yhdistää voimansa legendaarisen Retuperän WBK kanssa konsertissa perjantaina 17.4. klo 18 kaupungintalolla.

Konsertissa ylikapellimestari Anna-Maria Helsing saa haastajan, kun podiumille astuu Retuperän taiteellinen harhaanjohtaja Minna-Aria Häsling. Solistina kuullaan Vaasan kaupunginorkesterin omaa ylpeyttä, trumpetisti Mari Pakarista.

Retuperän WBK on huumorilla höystetty teekkariorkesteri, joka esittää “uudempaa ranskalaista torvimusiikkia” ja on vuosikymmenten aikana noussut lähes kansalliseksi instituutioksi. Yhteiskonsertti Vaasan kaupunginorkesterin kanssa tarjoaa riemukkaan elämyksen, joka saa varmasti suut hymyyn ja liepeet lepattamaan – niin frakeissa kuin pelastuspuvuissakin.

Opiskelijaliput vain 2 € – haalarimerkki kaupan päälle ensimmäiselle 200 opiskelijalle.

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesteritapahtumatkonsertit

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
