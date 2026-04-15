Solar Foods Oyj palkittiin Suomalaisten Kemistien Seuran Kiertotalousinnovaatiopalkinnolla.

Solar Foods Oyj:lle myönnettävä palkinto on Suomalaisten Kemistien Seuran tunnustus yritykselle tai yhteisölle innovatiivisesta kiertotalouden kemiaan liittyvästä liiketoimintaideasta. Palkintokriteereissä painottuu kemiaan kytkeytyvä innovaatio, joka tuottaa sekä ympäristö- että taloudellista hyötyä.

Ilmasta valmistettua proteiinia – kohti kestävää ruoantuotantoa

Vuonna 2017 perustettu Solar Foods Oyj on suomalainen bioteknologia-alan edelläkävijä, joka on kehittänyt täysin uudenlaisen tavan valmistaa proteiinia. Yhtiön Solein® on proteiinipitoinen mikrobijauhe, jota tuotetaan fermentoimalla käyttäen hiilidioksidia, vettä ja sähköä. Menetelmä irrottaa proteiinintuotannon maaperän, sään ja ilmaston rajoitteista ja mahdollistaa erittäin vähäpäästöisen ja resurssitehokkaan proteiiniraaka-aineen tuotannon elintarviketeollisuudelle.

Solar Foods suunnittelee ensimmäistä teollisen mittakaavan tuotantolaitostaan Lappeenrantaan. Factory 02 -laitoksen ensimmäisen vaiheen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2028 lopussa, ja investointipäätös tehdään vuonna 2026. Laitos nostaa Soleinin tuotannon nykyisestä 160 tonnista jopa 6 400 tonniin vuodessa.

Kiertotalousinnovaatio kemian ja bioteknologian ytimessä

Solar Foodsin innovaatio perustuu syvälliseen kemian, mikrobiologian ja prosessitekniikan hallintaan. Hiilidioksidin hyödyntäminen fermentointiprosessin hiilenlähteenä on teknisesti uraauurtavaa ja muuttaa jätehiilidioksidin arvokkaaksi proteiiniksi. Prosessi vaatii tarkkaa kaasujen, ravinteiden ja olosuhteiden hallintaa sekä kehittyneitä analyysimenetelmiä tuotteen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Solar Foods edustaa tutkimuslähtöistä liiketoimintaa, jossa kemian osaaminen yhdistyy globaalin kestävän kehityksen haasteen ratkaisuun – miten tuottaa enemmän ravintoa kuluttamalla vähemmän luonnonvaroja.

Kaupallistamisen edelläkävijä

Solar Foods kasvaa nopeasti ja tekee yhteistyötä kansainvälisten elintarvikealan toimijoiden kanssa. Yhtiö on solminut useita aiesopimuksia Soleinin kaupallistamisesta, joiden yhteenlaskettu volyymi vastaa jopa koko tulevan Factory 02 -laitoksen kapasiteettia. Soleinilla on potentiaalia läpimurtoon erityisesti alueilla, joissa perinteinen ruoantuotanto on ilmaston tai maaperän vuoksi haastavaa.

Kiertotalousinnovaatiopalkintoesineessä yhdistyvät eri materiaalit

Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalouspalkinto ”The Thing” on chileläisen graafisen muotoilijan Joel Menesesin Aalto-yliopiston Design Factoryllä suunnittelema teos. Siinä visualisoituu ja konkretisoituu teollisuuden elementtien virta. Palkintoesineessä on yhdistetty erilaisia valmistusmenetelmiä ja materiaaleja, puun, metallin, muovin ja kiven yhteen liittäminen erilaisilla valutekniikoilla. Lopputulos on näiden neljän elementin elegantti liittouma yhdessä geometrisessä muodossa.

Suomalaisten Kemistien Seura (SKS) on sitoutumaton tieteellinen seura. SKS korostaa kemian merkitystä yhteiskunnassa, toimii kemian kansainvälisillä foorumeilla ja edistää tieteen, koulutuksen, teollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden verkottumista.

Lisätietoja:

Kemian Päivien 2026 tiedotus

Sari Vihavainen, sari.vihavainen@kemianseura.fi, +358 50 458 3394