Yrittäjät kehysriiheen: Arkipyhät ja sairausajan palkanmaksu tarkasteluun – YEL-uudistuksen vahvistettava luottamusta
11.4.2026 07:25:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta kehysriihessä konkreettisia toimia: YEL-järjestelmän ongelmien korjaamista, maksuehtolain valvonnan käynnistämistä, hankintalain viemistä maaliin, yrittämisen ja työnteon verotuksen kiristämättä jättämistä, sairauspäivärahan omavastuun lyhentämistä ja työajan pidentämistä. ”Maan talous ja työllisyys edellyttävät päätöksiä, jotka vahvistavat kasvun ja työllistämisen edellytyksiä”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Hallitus on nimennyt kehysriihen kasvu- ja työllisyysriiheksi. Siksi Yrittäjät esittää hallitukselle kymmentä toimenpidettä, joilla kasvua ja työllisyyttä voidaan vahvistaa. Punaisena lankana on, että verotus ei kiristy, työelämää uudistetaan ja yritysten rahoitusta helpotetaan. Yrittäjät esittää myös listaa purettavista normeista.
Pienimmissä yrityksissä moni on ahtaalla juuri nyt.
”On erittäin tärkeää, että maksuehtolainsäädäntöä aletaan viimein valvoa. Maan valitettava tapa on, että pienet yritykset joutuvat käytännössä toimimaan suurten yritysten pankkeina. Myös yrittäjien eläkelain uudistus on tästä näkökulmasta tärkeä. Monella on vaikeuksia selvitä nykyisistä eläkemaksuistaan”, Pentikäinen sanoo.
Uusia muutoksia työelämään kaivataan
Yrittäjät tarjoaa päättäjille omaa vaihtoehtoaan sairauspoissaoloista työnantajille aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Sairastuneen työntekijän sairauspäivärahan omavastuuaika tulisi lyhentää kolmeen päivään nykyisestä kymmenestä.
”Nyt yrittäjä maksaa vähintään kymmenen päivää sairaana olevan työntekijän palkkaa, eikä saa siitä mitään hyvitystä. Pk-yrityksille pienetkin kustannukset ja riskit voivat muodostua esteeksi palkkaamiselle”, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti sanoo.
Yrittäjät esittää, että hallitus käynnistää selvitykset työajan pidentämisestä ja sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämisestä jo tällä vaalikaudella. Näin ratkaisuvaihtoehdot olisivat valmiina seuraaviin hallitusneuvotteluihin, ja toimeenpano voisi alkaa nopeasti vaalien jälkeen.
”Kilpailukykyinen Suomi tarvitsee enemmän työtä, ei vähemmän. Siksi esimerkiksi arkipyhät sekä julkisen sektorin pitkät lomat on arvioitava avoimesti. Suomi ei voi menestyä, jos työpanos vähenee samaan aikaan kun menot kasvavat”, Puonti sanoo.
Yrittäjien keskeisimmät esitykset kehysriiheen:
- Työajan pidentämisen selvitys käynnistettävä
Hallituksen tulee käynnistää selvitys toimista, joilla yksityisen ja julkisen sektorin vuosittaista työaikaa voidaan lisätä työnantajien kustannuksia kasvattamatta.
- Sairausajan omavastuuajan lyhentäminen laskemaan työllistämisen kynnystä
Nykyinen sairausajan palkanmaksuvelvollisuus on erityisen raskas pienille työnantajille. Yrittäjät esittää, että sairauspäivärahan omavastuuaika lyhennetään kymmenestä päivästä kolmeen. Muutos ei lisäisi valtion kustannuksia, sillä sairauspäivärahan rahoittavat työnantajat, yrittäjät ja palkansaajat. Asiasta pitää käynnistää selvitys.
- YEL-uudistus lisäämään luottamusta
Yrittäjien eläkelain uudistuksen tulee lisätä yrittäjien luottamusta järjestelmään ja kannustaa yrittäjyyteen. Lisäksi eläkejärjestelmää pitää tehostaa ja joustoa lisätä.
- Hankintalain uudistus avaamaan markkinoita
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta hankintalaista tavoitteena lisätä kilpailua ja vähentää kilpailuttamatta tehtäviä hankintoja. Uudistus on vietävä määrätietoisesti läpi.
- Maksuviiveet kaatavat yrityksiä – valvonta maksuehtolakiin välittömästi
Konkurssien määrä on kasvanut, ja moni yritys kaatuu siihen, ettei saa saataviaan ajoissa. Maksuehtolakia rikotaan laajasti, myös valtionyhtiöissä. Yrittäjät vaatii, että asetetaan viranomainen valvomaan maksuehtolain noudattamista.
- Verolinjausten pitäminen vahvistaa ennakoitavuutta
Hallitus on alentanut ansiotuloverotuksen korkeimpia marginaaliveroja, alentaa yhteisöveroa 2027 alusta ja linjannut, ettei listaamattomien yritysten osinkoverotusta kiristetä. Veropolitiikan ennakoitavuus on ratkaisevaa investoinneille ja kasvulle. Linjauksista on pidettävä kiinni.
- Rakentamisen korjaussarja tarvitaan nopeasti
Yrittäjät esittää, että hallitus luo rakentamisen vauhdittamiseksi korjaussarjan. Lupaprosesseja on tehostettava ja valtiontakauksia tarvitaan rakennushankkeisiin, jotta investointeja saadaan liikkeelle. Remonttibuustin synnyttämiseksi kotitalousvähennystä on parannettava.
- Pk-yritysten rahoitus kuntoon, pienyrityksille oikeus maksutiliin
Rahoitusmarkkinasääntely tarvitsee kokonaisarvioinnin ja tarpeeton kansallinen lisäsääntely on purettava. Lisäksi on toteutettava pikaisesti ehdotus mikro- ja pienyritysten oikeudesta perusmaksutiliin, jotta pk-yritykset saavat peruspankkipalvelut. Valtion innovaatiorahoituksen osuutta on lisättävä merkittävästi.
- Sote-kustannusten läpinäkyvyys on avattava
Yksikkökustannusten vertailukelpoinen laskenta on välttämätöntä kustannustehokkaan palvelujärjestelmän rakentamiseksi. Kustannukset on avattava yksikkökohtaisesti ja julkaistava, jotta vertailu julkisen ja yksityisen tuotannon välillä on mahdollista.
- Normien purkamista ja sääntelyn järkeistämistä jatkettava
Hallitus on sitoutunut vaalikauden aikana purkamaan vähintään 300 yrityksiä haittaavaa normia, joista hieman yli puolet on toteutettu. Suomen Yrittäjät vaatii työn jatkamista ja yrityksille aiheutuvan sääntelytaakan keventämistä. Yrittäjien norminpurkulista on täällä.
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Päivi Puontijohtaja, pääekonomistiPuh:050 534 3536paivi.puonti@yrittajat.fi
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Harri JaskarijohtajaPuh:050 512 2874harri.jaskari@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
