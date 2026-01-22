Springvest käynnistää strategisen yhteistyön HTGP Groupin kanssa – Venture House Oy:stä yhteinen kasvuyhtiöiden neuvontapalveluiden alusta
9.4.2026 14:20:58 EEST | Springvest Oyj | Tiedote
Springvest Oyj käynnistää strategisen yhteistyön HTGP Groupin kanssa. Yhteistyön rakenteena toimii Venture House Oy, josta muodostetaan yhteisyritys tarjoamaan kasvuyhtiöille neuvonta- ja konsultointipalveluita.
Springvest Oyj käynnistää strategisen yhteistyön HTGP Groupin (HT Growth Partners Oy) kanssa. Yhteistyö perustuu loppuvuodesta 2025 allekirjoitettuun esisopimukseen, ja sen valmistelu on edennyt suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 aikana.
Yhteistyön konkreettisena rakenteena toimii Springvestin tytäryhtiö Venture House Oy, josta muodostetaan Springvestin ja HTGP:n yhteisyritys. Venture Housen tehtävänä on tarjota kasvuyhtiöille neuvonta- ja konsultointipalveluita, yhdistäen molempien osapuolten osaamisen ja verkostot.
"Venture House Oy:n toiminnan käynnistäminen on luonteva askel Springvestin strategiassa, jossa haluamme auttaa portfolioyhtiöitämme kasvamaan, kansainvälistymään ja parantamaan onnistumisen todennäköisyyksiä. Venture Housen palvelutarjonta tukee kasvuyhtiöitä niiden kehityksen eri vaiheissa esimerkiksi vauhdittamalla liiketoiminnan kehittämistä. Ensimmäisenä askeleena etsimme tytäryhtiölle toimitusjohtajaa HTGP:n konserniyhtiö Notarecin kanssa”, Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Aki Soudunsaari sanoo.
“Strateginen yhteistyö Springvest Oyj:n kanssa on yksi tärkeä tekijä HTGP:n kasvussa. Yhteinen tehtävämme on auttaa yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti. HTGP tuo tähän kokonaisuuteen noin 60 kovatasoisen asiantuntijan osaamisen ja HTGP konserniyhtiöineen tuleekin vastaamaan pääosin Venture Housen operatiivisesta palvelutuotannosta. Growth Advisor -verkostomme täydentää kokonaisuutta tuomalla strategista sparrausta sekä tukea johdon päätöksentekoon”, HTGP:n toimitusjohtaja Joni Lappalainen kertoo.
Springvest hankki Venture House Oy:n vuoden 2026 alussa ja samalla Springvestistä muodostui konserni. Osana rakenteilla olevaa yhteistyötä HTGP:stä tulee Venture Housen vähemmistöosakas myöhemmin sovittavalla omistusosuudella.
Venture House Oy:n toiminta aloitetaan strategisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen loppukeväästä 2026 ja liiketoiminnan vaiheittainen ylösajo tapahtuu vuoden 2026 loppuun mennessä.
Yhteistyön vaikutukset Springvestin talouteen ja toimintaan tarkentuvat yhteistyön edetessä. Yhteistyöllä ei oleteta olevan merkittävää taloudellista vaikutusta vuonna 2026. Palveluliiketoiminnan odotetaan edistävän Springvestin portfolioyhtiöiden nopeampaa kehittymistä ja arvonluontia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki SoudunsaaritoimitusjohtajaSpringvest OyjPuh:040 822 6322aki.soudunsaari@springvest.fi
Springvest lyhyesti
Springvest Oyj on First North -markkinapaikalle listattu sijoituspalveluyhtiö, joka yhdistää rahoituskierroksilla suomalaiset maailmaa muuttavat kasvuyhtiöt ja korkeaa tuottoa tavoittelevat riskinottokykyiset kasvusijoittajat.
Historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 100 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta jo yli 400 miljoonaa euroa. Tulemme jokaisella kierroksella kohdeyhtiön vähemmistöosakkaaksi, ja portfolioomme kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme