Springvest käynnistää strategisen yhteistyön HTGP Groupin kanssa – Venture House Oy:stä yhteinen kasvuyhtiöiden neuvontapalveluiden alusta

Springvest Oyj käynnistää strategisen yhteistyön HTGP Groupin (HT Growth Partners Oy) kanssa. Yhteistyö perustuu loppuvuodesta 2025 allekirjoitettuun esisopimukseen, ja sen valmistelu on edennyt suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 aikana.

Yhteistyön konkreettisena rakenteena toimii Springvestin tytäryhtiö Venture House Oy, josta muodostetaan Springvestin ja HTGP:n yhteisyritys. Venture Housen tehtävänä on tarjota kasvuyhtiöille neuvonta- ja konsultointipalveluita, yhdistäen molempien osapuolten osaamisen ja verkostot.

"Venture House Oy:n toiminnan käynnistäminen on luonteva askel Springvestin strategiassa, jossa haluamme auttaa portfolioyhtiöitämme kasvamaan, kansainvälistymään ja parantamaan onnistumisen todennäköisyyksiä. Venture Housen palvelutarjonta tukee kasvuyhtiöitä niiden kehityksen eri vaiheissa esimerkiksi vauhdittamalla liiketoiminnan kehittämistä. Ensimmäisenä askeleena etsimme tytäryhtiölle toimitusjohtajaa HTGP:n konserniyhtiö Notarecin kanssa”, Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Aki Soudunsaari sanoo.

“Strateginen yhteistyö Springvest Oyj:n kanssa on yksi tärkeä tekijä HTGP:n kasvussa. Yhteinen tehtävämme on auttaa yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti. HTGP tuo tähän kokonaisuuteen noin 60 kovatasoisen asiantuntijan osaamisen ja HTGP konserniyhtiöineen tuleekin vastaamaan pääosin Venture Housen operatiivisesta palvelutuotannosta. Growth Advisor -verkostomme täydentää kokonaisuutta tuomalla strategista sparrausta sekä tukea johdon päätöksentekoon”, HTGP:n toimitusjohtaja Joni Lappalainen kertoo.

Springvest hankki Venture House Oy:n vuoden 2026 alussa ja samalla Springvestistä muodostui konserni. Osana rakenteilla olevaa yhteistyötä HTGP:stä tulee Venture Housen vähemmistöosakas myöhemmin sovittavalla omistusosuudella.

Venture House Oy:n toiminta aloitetaan strategisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen loppukeväästä 2026 ja liiketoiminnan vaiheittainen ylösajo tapahtuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Yhteistyön vaikutukset Springvestin talouteen ja toimintaan tarkentuvat yhteistyön edetessä. Yhteistyöllä ei oleteta olevan merkittävää taloudellista vaikutusta vuonna 2026. Palveluliiketoiminnan odotetaan edistävän Springvestin portfolioyhtiöiden nopeampaa kehittymistä ja arvonluontia.