Kuntaliitto: Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyteen puututtava, kuntien sakkomaksuja kevennettävä
9.4.2026 13:04:35 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Suomen kunnat ja kaupungit tunnistavat julkisen talouden heikon tilanteen ja sopeutustarpeen. Huhtikuun kehysriihessä tarvitaan kipeästi päätöksiä, joilla parannetaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllisyyspalvelujen vaikuttavuutta, lisätään kuntien työkaluja ja kevennetään sakkomaksutaakkaa. Uusia leikkauksia kuntien peruspalveluihin ei tule tehdä, edellyttää Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Ilmari Nurminen.
Suomen talouskasvu ja työn tuottavuus ovat polkeneet paikallaan jo useita vuosia, ja julkinen talous on syvästi alijäämäinen.
– Todellinen ja pysyvä sopeutus syntyy vain rakenteellisista uudistuksista ja tuottavuuden vahvistamisesta, ei palvelujen laajentamisesta ilman rahoitusta tai mekaanisesta säästämisestä, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Ilmari Nurminen toteaa.
– Taloustilanne säilyy hallittavana vain, jos valtio pidättäytyy uusista päätöksistä, jotka heikentävät kuntien rahoituspohjaa tai lisäävät velvoitteita ilman täysimääräistä kompensaatiota.
Ilmari Nurminen painottaa, ettei julkisessa taloudessa ole varaa näennäissäästöihin, jotka heikentävät kuntien peruspalveluja.
– Uudet valtionosuusleikkaukset kohdistuisivat väistämättä sivistys- ja työllisyyspalveluihin ja johtaisi osaamistason heikentymiseen. Osaaminen on kuitenkin talouskasvun perusta.
Kuntien rahoitusjärjestelmä on liiton mukaan uudistettava kokonaisuutena osana parlamentaarista tulevaisuustyötä. Samalla sote-uudistukseen liittyvistä valtionosuuksia vääristävistä eristä on edettävä hallitusti eroon ja negatiiviset valtionosuudet korjattava.
Työttömyyden hintalappu on käymässä kunnille kohtuuttomaksi
TE-uudistus on muodostumassa kunnille huomattavasti odotettua kalliimmaksi. Työllisyyden edistämisen ja kotoutumisen palvelut siirtyivät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta.
Heikko suhdannetilanne ja työttömyyden pitkittyminen siirtävät kustannuksia kunnille tavalla, johon kunnat eivät voi vaikuttaa omilla toimillaan. TE-uudistuksen lisälasku ylittää valtion kompensaation noin 300–400 miljoonalla eurolla, kun mukaan lasketaan työllisyyspalvelujen ohella työttömyysturvan ja toimeentulotuen rahoitusvastuut.
Vaalikauden viimeisessä kehysriihessä on välttämätöntä keventää kuntien sakkomaksutaakkaa ja luoda kannustimia vaikuttaviin työllisyystoimiin, Ilmari Nurminen edellyttää.
Kuntaliitto esittää, että palkkatuki kerryttäisi jatkossa työssäoloehtoa ja että työttömille mahdollistettaisiin määräaikainen tutkintoon johtava opiskelu työttömyysetuudella siten, että vastuu etuudesta olisi valtiolla. Tutkimusten mukaan yksityiselle sektorille kohdistuva palkkatuki on kustannustehokas keino edistää työllisyyttä.
Kuntaliitto muistuttaa, että onnistunut kotoutuminen tukee työllistymistä ja vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä. Vaikka kuntien roolia kotoutumisessa on vahvistettu, rahoitusta on samanaikaisesti leikattu merkittävästi.
Liiton mukaan kotoutumisen edellytyksiä ei tule enää heikentää uusilla leikkauksilla, sillä vaikutukset näkyvät viiveellä työmarkkinoilla ja talouskasvussa.
Kiinteistöverouudistus maaliin, matkailuvero mahdollisuudeksi
Kuntaliitto edellyttää, että kiinteistöverouudistus saatetaan päätökseen hallitusohjelman mukaisesti niin, että maapohjan verotusarvot päivitetään markkinahintoja vastaaviksi. Kunnille tulee myös antaa mahdollisuus ottaa käyttöön matkailuvero.
Normien keventämistä on jatkettava kaikilla hallinnonaloilla, jotta kuntien kustannuksia voidaan hillitä ilman palvelutason heikkenemistä.
Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kommunförbundet: Undervisning via fjärruppkoppling ingen sparåtgärd – behövs för att trygga utbildningsutbudet8.4.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt en färsk utvärdering av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) används fjärruppkoppling tillsvidare bara i liten utsträckning inom den grundläggande utbildningen. Enligt Kommunförbundet är resultatet väntat, men samtidigt visar det att undervisning genom fjärruppkoppling behöver utvecklas på ett kontrollerat och välplanerat sätt. ”Det är viktigt att kommunerna får tydliga ramar för undervisning via fjärruppkoppling. I nuläget råder oklarhet”, säger Minna Lindberg, specialsakkunnig vid Kommunförbundet. Enligt utvärderingen ger användning av fjärruppkoppling inga besparingar i undervisningskostnaderna. Kommunförbundet vill därför lyfta fram att den viktigaste rollen för undervisning via fjärruppkoppling inte är att minska kostnaderna, utan att säkerställa en tillgänglig och mångsidig undervisning.
Kuntaliitto: Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on välttämätön ratkaisu sivistyksellisten perusoikeuksien turvaamiseen8.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Kuntien toimintaympäristö on muutoksessa: ikäluokat pienenevät ja alueellinen eriytyminen lisääntyy. Tämä haastaa kuntia turvaamaan yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille oppilaille. ”Lasten määrä vähenee ja opetuksen järjestäminen vaikeutuu, mutta teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia – myös sellaisia, joita meillä ei vielä ole käytössämme”, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Minna Lindberg. ”Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei korvaa lähiopetusta, vaan täydentää sitä. Lähtökohtana on koulussa tapahtuva oppiminen, jossa oppilas saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen”, Kuntaliiton Minna Lindberg painottaa. Karvin 8.4. julkaistavan arvioinnin mukaan etäyhteyksien hyödyntäminen ei tuo säästöjä opetuksen kustannuksiin. Kuntaliitto haluaakin nostaa esille, että etäopetuksen keskeinen rooli ei ole kustannusten leikkaaminen, vaan opetuksen saavutettavuuden ja monipuolisuuden turvaaminen.
Delade åsikter om kommunernas och välfärdsområdenas samarbete – en tredjedel av kommunerna tycker samarbetet fungerar8.4.2026 00:01:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt en enkät till kommun- och samkommunsledningen har samarbetet med välfärdsområdet utvecklats i en positiv riktning. Åsikterna går dock isär: en tredjedel anser att samarbetet fungerar bra, medan nästan en fjärdedel bedömer det som svagt. Enligt Kommunförbundets färska enkät har samarbetet utvecklats, men det försvåras av oklar arbetsfördelning, ekonomiska problem och motsättningar. ”Av enkätsvaren kan man tydligt utläsa växande utmaningar till följd av kärv ekonomi och delvis också ökande motsättningar mellan kommunerna och välfärdsområdena”, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom. Kommunförbundet har följt samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena ända sedan 2022 då välfärdsområdesreformen bereddes. Uppföljningen har visat att det finns varierande utmaningar med samarbetet på de olika kontaktytorna. Framgångarna och utmaningarna varierar också mellan olika välfärdsområden.
Kyselytutkimus: Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö jakaa jyrkästi kuntajohtoa – kolmannes kunnista kokee yhteistyön toimivan hyvinvointialueiden kanssa8.4.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Kunta- ja kuntayhtymäjohdolle tehdyn kyselyn mukaan yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on edennyt myönteiseen suuntaan. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö kuitenkin jakaa kuntajohtoa: kolmannes kokee yhteistyön toimivan hyvin, kun taas lähes neljännes arvioi sen heikoksi. Kuntaliiton tuoreen kyselyn mukaan yhteistyö on kehittynyt, mutta sitä haastavat epäselvä työnjako, talouspaineet ja vastakkainasettelu. ”Kyselyn vastauksissa korostuvat tiukan taloustilanteen aiheuttamat kasvavat haasteet ja osin myös lisääntyvä vastakkainasettelu kuntien ja hyvinvointialueiden välille”, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom kertoo. Kuntaliitto on toteuttanut kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tilannekuvaseurantaa hyvinvointialueuudistuksen valmisteluvaiheesta vuodesta 2022 asti. Tilannekuvan seuranta on osoittanut, että yhteistyössä on haasteita vaihtelevasti eri yhdyspinnoilla. Onnistumiset ja haasteet myös vaihtelevat alueittain.
Kommunernas skuldsättning hotar öka – förbättrad produktivitet en del av anpassningen30.3.2026 02:00:00 EEST | Pressmeddelande
Publiceras måndagen den 30 mars kl. 02.00 Kommunernas ekonomiska läge ser för närvarande ganska ljust ut. Om 12 månader uppskattas läget dock bli sämre. Också kommunernas skuldsättning hotar att öka. De flesta kommuner anser att kommunens ekonomi behöver anpassas betydligt eller åtminstone måttligt. På längre sikt är kommunerna beredda att vidta anpassningsåtgärder genom att förbättra sin produktivitet. Uppgifterna framgår av Kommunförbundets ekonomibarometer våren 2026.
