Uusia avauksia kestävän arjen ratkaisuihin – URBAN PROSUMERS -hankkeen kick-off Tampereella
9.4.2026 13:10:20 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tule torstaina 16.4. kello 17.00–19.00 kuulemaan, miten paikallisia ratkaisuja voidaan luoda yhdessä kestävän ruoan, liikkumisen ja energian teemoissa! Tilaisuus järjestetään paikan päällä Nekalabissa.
Mitä: Urban Prosumers Kickoff-tilaisuus
Aika: To 16.4. klo 17.00–19.00. Pientä purtavaa klo 16.30 alkaen.
Paikka: Nekalan kulttuurikeskus – Nekalab (Lounaantie 2, 33800 Tampere)
Etsimme tamperelaisia ideoita kestävään arkeen!
Media on tervetullut Tampereen yliopiston koordinoiman URBAN PROSUMERS -hankkeen kickoff-tilaisuuteen.
Tilaisuus käynnistää työpajasarjan, jossa Tampereen seudun asukkaat ja muut paikalliset toimijat kutsutaan mukaan kehittämään arjen ratkaisuja kestävyyshaasteisiin.
Tilaisuuteen osallistujien kanssa käynnistämme yhteistä keskustelua kestävien paikallisten ratkaisujen kehittämisestä. Kerromme myös tulevasta yhteisöavustushausta, jolla rahoitamme uusia pilotteja kestävään arkeen ruuan, liikkumisen ja energian teemoissa.
Urban Prosumers -hanke kokoaa yhteen kuntalaisia, yhdistyksiä, järjestöjä, kansalaisryhmiä, yrityksiä sekä ruoan, liikkumisen ja energian parissa toimivia tahoja toteuttamaan yhteisökokeiluja kestävän liikkumisen, ruoan ja energian teemoissa.
Ohjelma
16.30 Tarjolla kahvia ja suolaista purtavaa
17.00 Tilaisuus alkaa
Inspiraatiopuheenvuoroja ja esimerkkejä yhteisölähtöisistä ratkaisuista
- Yliopistotutkija, hankkeen johtaja Pauliina Lehtonen
- Tampereen kaupungin kehittämispäällikkö Tiina Leinonen
- Osallistamisen, yhteiskunnan, some-viestinnän ja co-creation-ajattelun asiantuntija Pauliina Seppälä
- Johanna Roihuvuo (teemana liikkuminen)
- Antti Luomala (teemana ruoka)
- Mika Laiti (teemana energia)
18.15 Työpajaosuus teemapöydissä: ruoka, liikkuminen ja energia
19.00 Tilaisuus päättyy
Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/kevaantilaisuudet (ma 13.4.klo 12.00 mennessä)
Hanketta toteuttaa tamperelainen kumppaniverkosto. Hanke on rahoitettu Horizon Europe -ohjelmasta.
Yhteyshenkilöt
Hankkeen sisältö:
Pauliina Lehtonen, hankkeen johtaja
pauliina.lehtonen@tuni.fi
Tilaisuuden järjestelyt:
Iina Tunkkari
iina.tunkkari@mdi.fi
