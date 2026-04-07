Loppu nollasta aloittamiselle – uusi toimintamalli sujuvoittaa esittävän taiteen vierailuja

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan rahastot ovat käynnistäneet mittavan yhteishankkeen, jolla tavoitellaan pysyvää muutosta esittävän taiteen vierailukäytäntöihin. Vuosina 2026–2028 toteutettavan Vuoroin vierailulla -hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) ja Pirkanmaan Tanssin Keskus (PTK).

Uusi toimintamalli vapaan kentän tueksi

Vuoroin vierailulla vastaa esittävän taiteen vapaan kentän kriittiseen haasteeseen: Suomesta puuttuu säännöllinen ja vakiintunut malli teosvierailujen toteuttamiseen. Nykyisellään vierailujen ehdot neuvotellaan joka kerta uudelleen, mikä kuluttaa resursseja ja lyhentää teosten elinkaarta.

”Tarkoituksena on mallintaa erilaisia tapoja toteuttaa yhteistyötä kuntien kanssa, pidentää produktioiden elinkaarta ja luoda esittävän taiteen vapaalle kentälle työkaluja, joiden avulla vierailutoiminnan kynnys madaltuu”, kertovat hankkeen vastuuhenkilöt, toiminnanjohtajat Sanna Meska (LTA) ja Maija Hoisko (PTK).

Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla 20 vierailua

Syyskuussa 2026 alkavalla esityskaudella toteutetaan yhteensä 20 vierailukokonaisuutta, jotka jakautuvat tasan molempien maakuntien kesken. Hankkeessa on jo sovittu yhteistyöstä viiden Varsinais-Suomen ja neljän Pirkanmaan kunnan kanssa.

Vierailujen keskiössä ovat olemassa olevat, yleisöä jo saavuttaneet tanssituotannot. Hankkeessa kehitetään kuntien tarpeista lähtöisin olevat asiakasprofiilit, joiden avulla tunnistetaan kullekin väestöpohjalle – kuten lapsille tai ikäihmisille – sopivimmat sisällöt. Avoin haku teoksille avataan kansainvälisenä tanssin päivänä 29.4.2026.

”Taiteen saavutettavuus ei saa olla kiinni asuinpaikasta. Vuoroin vierailulla -hanke tuo korkeatasoista esittävää taidetta myös sellaisille paikkakunnille, joilla ammattitanssia on harvoin tarjolla. Kulttuurirahaston tavoite on vahvistaa taiteen elinvoimaa eri puolilla Suomea. Siinä kiertuetoiminnan ja taiteilijoiden liikkuvuuden tukeminen on ratkaisevan tärkeää”, sanovat Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston päällikkö Silja Minkkinen-Poikolainen ja Varsinais-Suomen rahaston päällikkö Timo Vuorisalo.

Oppiva pilotti koko taidealan käyttöön

Kyseessä on ”lean-periaatteella” etenevä oppiva prosessi, jonka lopputuloksena syntyvä toimintamalli on monistettavissa myös muille esittävän taiteen aloille. Hankkeen aikana luodaan selkeät toimintaohjeet ja tarkistuslistat niin taiteilijoille, kunnille kuin kulttuuriorganisaatioille. Työkaluja voi hyödyntää koko Suomen taidekenttä.

Tulokset, mallit ja dokumentaatio julkaistaan avoimesti hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.vuoroinvierailulla.fi, ja työ huipentuu loppuseminaariin alkuvuodesta 2029.