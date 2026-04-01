Sosiaalinen media lisää yksinäisyyden tunnetta joka neljännellä suomalaisella

Sosiaalinen media on monille luonnollinen osa arkea ja voi tuoda ystävät lähemmäs, mutta kaikkien kohdalla se ei lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaan päinvastoin aiheuttaa negatiivisia tunteita.

Ifin teettämä pohjoismainen terveystutkimus osoittaa, että sosiaalisen median sisällöt herättävät suomalaisissa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Suomalaisista joka neljäs (26 %) kertoo kokeneensa yksinäisyyden tai ulkopuolisuuden tunnetta sosiaalista mediaa seuratessaan. Muissa Pohjoismaissa vastaava osuus on 14 prosenttia.

– Sosiaalinen media luo jatkuvan mahdollisuuden vertailla itseään muihin. Se voi vaikuttaa siihen, miten ihminen näkee itsensä ja oman paikkansa sosiaalisessa kokonaisuudessa. Monille kyse ei ole varsinaisesta yksinäisyydestä, vaan tunteesta jäädä ulkopuolelle seuratessaan muiden elämää ja ihmissuhteita, sanoo Kristina Ström Olsson, Ifin pohjoismainen terveysstrategi.

Peräti 67 % nuorista naisista kokee ulkopuolisuutta somen takia

Sosiaalisen median aiheuttamat ulkopuolisuuden tunteet jakautuvat vahvasti sukupuolen mukaan. Suomalaisista naisista 36 prosenttia kertoo kokeneensa näitä tunteita, kun miehistä osuus on 18 prosenttia. Ero säilyy samansuuntaisena kaikissa ikäryhmissä eli naisissa sosiaalinen media lisää yksinäisyyttä kaksinkertaisesti miehiin verrattuna.

Somen aiheuttamien ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset korostuvat erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla. 18–29-vuotiaista naisista 67 prosenttia kertoo näistä kokemuksista ja 30–44-vuotiaista naisista 49 prosenttia raportoi vastaavia kokemuksia.

Nuorten aikuisten kohdalla sosiaalisen median merkitys korostuu erityisesti elämänvaiheessa, jossa joukkoon kuulumisen tunne ja identiteetti ovat keskeisiä.

– Nuorille aikuisille sosiaalinen media on usein tärkeä sosiaalisen vuorovaikutuksen areena. Kun sisältö painottuu idealisoituihin ja siloteltuihin kuviin elämästä, se voi lisätä kokemusta siitä, ettei täytä samoja odotuksia tai kuulu joukkoon, Ström Olsson pohtii.

Yhteys hyvinvointiin ja mielenterveyteen

Ulkopuolisuuden tunne ei ole yksittäinen havainto, vaan sillä on laajempia seurauksia hyvinvoinnille.

– Ulkopuolisuuden tunne liittyy vahvasti mielenterveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun sosiaalinen media vahvistaa näitä tunteita, ilmiötä on syytä tarkastella myös yhteiskunnallisella tasolla, Ström Olsson toteaa.

If kertoi aiemmin, että suomalaiset kokevat ylipäänsä yksinäisyyttä muita Pohjoismaita useammin.

Ifissä haluamme tukea yhteiskunnallista keskustelua tahattomasta yksinäisyydestä, vähentää siihen liittyvää stigmaa ja auttaa löytämään ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi, jotta mahdollisimman moni kokisi yhteenkuuluvuutta.

If toteutti vuonna 2026 neljättä kertaa pohjoismaisen Nordic Health Report -terveystutkimuksen, johon vastasi 4 126 täysi-ikäistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomalaisia tutkimukseen vastanneista oli 1 001. Tuloksia on painotettu aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta Verian.