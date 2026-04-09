Ehdotus: Jatkossa synnytykset Vaasassa maksuttomia

9.4.2026 14:01:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Aluehallitus käsittelee maanantaina 13.4. ehdotusta, että synnyttäminen Vaasan keskussairaalassa olisi maksutonta. Ehdotuksella halutaan helpottaa lapsen saavien perheiden taloudellista kuormaa.

Ehdotuksen mukaan maksuttomia synnytyksiä kokeiltaisiin 1.8.2026–31.12.2027 välisenä aikana. Jos aluehallitus kannattaa ehdotusta, se etenee aluevaltuuston päätettäväksi.

Ehdotuksen taustalla halu tukea perheitä

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2024 selvityksen asioista, joilla syntyvyyttä Suomessa voitaisiin vahvistaa. Selvityksen mukaan taloudellisella tuella, palveluiden saatavuudella ja elämäntilanteen turvallisuudella on yhteys haluun tulla vanhemmaksi.

– Maksuton hoito synnytysten yhteydessä on meiltä konkreettinen teko tukea perheitä elämänvaiheessa, johon voi liittyä myös paljon kuluja, sanoo lasten ja perheiden sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström.

Ehdotuksen mukaan hoito synnytys- ja naistentautien osastolla olisi maksutonta, kun nainen on synnyttänyt. Hoitovuorokausi on nyt maksanut 71,50 euroa ja hoitojakso kestää tyypillisesti 2–3 vuorokautta. Raskausaikaisen tai synnytyksen jälkeisen muun hoidon maksuihin ei olla esittämässä muutoksia.

Osaston uudet tilat valmistuvat loppuvuodesta

Pohjanmaalla syntyy vuosittain n. 1500 vauvaa, joista noin 1000 Vaasan keskussairaalassa. Maksuttomuuden myötä synnytysten määrän voidaan odottaa jonkin verran nousevan.

– Keskussairaalallamme saa erittäin hyvää palautetta perheiltä. Osastomme on yksi Suomen vauvamyönteisyys-sertifikaatin (Baby-friendly hospital) saaneista osastoista, sanoo Sjöström.

Perheet saavat loppuvuodesta sekä synnytyssaleissa että osastolla entistä mukavammat oltavat, kun uudet, remontoidut tilat valmistuvat. Uusissa tiloissa on esimerkiksi jokaisessa potilashuoneessa omat wc- ja suihkutilat.

