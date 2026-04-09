Taideharrastuksesta iloa ja elämyksiä: ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen alkaa!
9.4.2026 16:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki tarjoaa taiteen perusopetusta seitsemässä eri taidelajissa: musiikki, tanssi, kuvataide, käsityö, teatteritaide, sirkus ja mediataide. Taiteen perusopetuksen ilmoittautumisaika on 16.4.–15.5. Opetusta järjestävät Kuula-opisto sekä kansalaisopisto Alma ja sen osana toimiva TaiKon.
Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja opetussuunnitelmaan pohjautuvaa
taidekasvatusta. Harrastuksen voi aloittaa monessa taidelajissa jo ennen kouluikää.
Taiteen perusopetusta on tarjolla myös aikuisille musiikissa Kuula-opistossa ja käsityössä Kansalaisopisto Almassa.
Opetus kehittää oppilaan luovuutta ja taitoja ilmaista itseään taiteen keinoin sekä edistää pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä. Taiteen perusopetuksen opettajina toimivat alan koulutetut ammattilaiset.
- Taiteen perusopetuksessa moni löytää mukavia kavereita yhdessä tekemisen kautta oppien samalla uusia taitoja kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lisäksi opetus antaa valmiuksia taiteen jatko-opintoihin, kertovat Kuula-opiston rehtori Tomas Holmström ja Alman apulaisrehtori Mia Wiik.
Opetusta järjestetään Kuula-opiston ja TaiKonin päätoimipisteissä Vaasassa sekä Kuula-opiston sivutoimipisteissä Laihialla ja Isossakyrössä. Iltapäiväopetusta järjestetään myös Vaasan kouluilla.
Lisätietoja toiminnasta ja ilmoittautuminen:
Tartu taiteeseen Rewellissä!
Tartu taiteeseen -tapahtuma tuo taiteen keskelle kaupunkia. Ohjelmassa on Kuula-opiston ja TaiKonin musiikki- ja tanssiesityksiä sekä työpajoja.
Tapahtuma järjestetään Kauppakeskus Rewellissä la 18.4. klo 12–15.
Rehtori Tomas Holmström, Kuula-opisto
040 554 5004, tomas.holmstrom@edu.vaasa.fi
Apulaisrehtori Mia Wiik, Kansalaisopisto Alma / TaiKon
040 025 6961, mia.wiik@edu.vaasa.fi
Glädje och upplevelser genom konst: anmälan till grundläggande konstundervisning börjar!9.4.2026 16:01:00 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad erbjuder grundläggande konstundervisning inom sju olika konstarter: musik, dans, bildkonst, slöjd, teaterkonst, cirkus och mediakonst. Anmälningstiden till den grundläggande konstundervisningen är 16.4–15.5. Undervisningen ordnas av Kuula-institutet samt medborgarinstitutet Alma och dess enhet TaiKon.
