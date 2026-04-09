Taideharrastuksesta iloa ja elämyksiä: ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen alkaa!

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja opetussuunnitelmaan pohjautuvaa

taidekasvatusta. Harrastuksen voi aloittaa monessa taidelajissa jo ennen kouluikää.

Taiteen perusopetusta on tarjolla myös aikuisille musiikissa Kuula-opistossa ja käsityössä Kansalaisopisto Almassa.

Opetus kehittää oppilaan luovuutta ja taitoja ilmaista itseään taiteen keinoin sekä edistää pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä. Taiteen perusopetuksen opettajina toimivat alan koulutetut ammattilaiset.

- Taiteen perusopetuksessa moni löytää mukavia kavereita yhdessä tekemisen kautta oppien samalla uusia taitoja kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lisäksi opetus antaa valmiuksia taiteen jatko-opintoihin, kertovat Kuula-opiston rehtori Tomas Holmström ja Alman apulaisrehtori Mia Wiik.

Opetusta järjestetään Kuula-opiston ja TaiKonin päätoimipisteissä Vaasassa sekä Kuula-opiston sivutoimipisteissä Laihialla ja Isossakyrössä. Iltapäiväopetusta järjestetään myös Vaasan kouluilla.

Tartu taiteeseen Rewellissä!

Tartu taiteeseen -tapahtuma tuo taiteen keskelle kaupunkia. Ohjelmassa on Kuula-opiston ja TaiKonin musiikki- ja tanssiesityksiä sekä työpajoja.

Tapahtuma järjestetään Kauppakeskus Rewellissä la 18.4. klo 12–15.