Maailman sirkuspäivää juhlitaan 18.4. – Suomalaisella nykysirkuksella menee nyt kovaa

Circus & Dance Finland käynnistää Maailman sirkuspäivänä 18. huhtikuuta Sirkus tulee! -kampanjan, jonka tavoitteena on johdattaa suomalaisia löytämään tiensä nykysirkuskatsomoihin.

Me haluamme, että kotimainen, laadukas sirkustaide pääsee lumoamaan myös meidät suomalaiset. Kampanja huipentuu syyskuussa isosti Helsingin ydinkeskustassa, korkealla ilmassa roikkuen. Tästä tulee näyttävää.

Vuonna 2024 suomalaista sirkusta nähtiin jopa 26 maassa – Euroopan lisäksi mm. Uudessa Seelannissa ja Etelä-Koreassa. Suomalaisen nykysirkuksen katsojista reilusti yli puolet on ulkomailla.

Nykysirkus on taiteenala, joka yhdistää perinteiset sirkustaidot populaarikulttuuriin, tanssiin, elokuvaan ja kuvataiteisiin. Se sisältää pelotonta riskinottoa, teknistä taituruutta ja visuaalista, villiä huumoria. Esityksiä tehdään kaiken ikäisille.

Maailman sirkuspäivää juhlitaan ympäri Suomen – Katso oman paikkakuntasi sirkustapahtumat

Maailman sirkuspäivänä voi osallistua Suomen suurimpaan yhteisjongleeraukseen Helsingin Itäkeskuksessa, heittäytyä aikuisten klovnikurssille Hyvinkäällä tai herkutella brunssikabareessa Oulussa. Sirkuspäivää juhlitaan erilaisissa tapahtumissa, työpajoissa ja esityksissä myös Järvenpäässä, Karjaalla, Kotkassa, Kuopiossa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Katso Maailman sirkuspäivän kattava tapahtumakooste.

Lumo Company & Akropatit: Ammeshow nähdään Oulussa 18.4. Aleksanteri Mikkola

2026 on sirkuksen vuosi

Suomalaisessa sirkusmaailmassa tapahtuu nyt paljon. Sirkus Finlandia viettää 50-vuotisjuhlaa ja Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmistossa on paljon huippusirkusta. Syyskuussa Helsinki saa upouuden, ison nykysirkusfestivaalin, Helsinki Circus Festivalin. Tuorein sirkusuutinen on, että nykysirkustaiteilija Kalle Nion teos Tempo valittiin ainoana suomalaisena Venetsian biennaalin arvostettuun tanssiohjelmistoon.

Kalle Nio & Fernando Melo: Tempo valittiin Venetsian biennaaliin. Kuva: Kalle Nio

Sirkus tulee! on Circus & Dance Finlandin vuonna 2026 toteuttama kampanja, joka lisää sirkustaiteen näkyvyyttä Suomessa. Suomalainen nykysirkus tunnetaan ja se täyttää valtavia katsomoita Keski-Euroopassa – mutta ei vielä kotimaassa. Me haluamme, että korkeatasoinen sirkustaiteemme saavuttaa ja lumoaa myös kotimaiset teatterinäyttämöt sekä uudet yleisöt. Kampanja toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.

