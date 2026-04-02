Maailman sirkuspäivää juhlitaan 18.4. – Suomalaisella nykysirkuksella menee nyt kovaa
10.4.2026 06:15:00 EEST | Circus & Dance Finland | Tiedote
Suomalainen sirkustaide on kansainvälisesti arvostettua, ja se täyttää jatkuvasti valtavia teatterikatsomoita Keski-Euroopassa. Kotimaassa taiteenala on vielä monelle tuntemattomampaa. Circus & Dance Finlandin Sirkus tulee! -kampanja tekee nykysirkusta tutuksi suomalaisille. Maailman sirkuspäivänä siihen voi tutustua ympäri Suomea: sirkusesityksiä ja -työpajoja järjestetään yli kymmenellä paikkakunnalla, Helsingistä Kuopioon ja Porista Ouluun. Katso koosteemme.
Circus & Dance Finland käynnistää Maailman sirkuspäivänä 18. huhtikuuta Sirkus tulee! -kampanjan, jonka tavoitteena on johdattaa suomalaisia löytämään tiensä nykysirkuskatsomoihin.
Me haluamme, että kotimainen, laadukas sirkustaide pääsee lumoamaan myös meidät suomalaiset. Kampanja huipentuu syyskuussa isosti Helsingin ydinkeskustassa, korkealla ilmassa roikkuen. Tästä tulee näyttävää.
Vuonna 2024 suomalaista sirkusta nähtiin jopa 26 maassa – Euroopan lisäksi mm. Uudessa Seelannissa ja Etelä-Koreassa. Suomalaisen nykysirkuksen katsojista reilusti yli puolet on ulkomailla.
Nykysirkus on taiteenala, joka yhdistää perinteiset sirkustaidot populaarikulttuuriin, tanssiin, elokuvaan ja kuvataiteisiin. Se sisältää pelotonta riskinottoa, teknistä taituruutta ja visuaalista, villiä huumoria. Esityksiä tehdään kaiken ikäisille.
Maailman sirkuspäivää juhlitaan ympäri Suomen – Katso oman paikkakuntasi sirkustapahtumat
Maailman sirkuspäivänä voi osallistua Suomen suurimpaan yhteisjongleeraukseen Helsingin Itäkeskuksessa, heittäytyä aikuisten klovnikurssille Hyvinkäällä tai herkutella brunssikabareessa Oulussa. Sirkuspäivää juhlitaan erilaisissa tapahtumissa, työpajoissa ja esityksissä myös Järvenpäässä, Karjaalla, Kotkassa, Kuopiossa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Katso Maailman sirkuspäivän kattava tapahtumakooste.
2026 on sirkuksen vuosi
Suomalaisessa sirkusmaailmassa tapahtuu nyt paljon. Sirkus Finlandia viettää 50-vuotisjuhlaa ja Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmistossa on paljon huippusirkusta. Syyskuussa Helsinki saa upouuden, ison nykysirkusfestivaalin, Helsinki Circus Festivalin. Tuorein sirkusuutinen on, että nykysirkustaiteilija Kalle Nion teos Tempo valittiin ainoana suomalaisena Venetsian biennaalin arvostettuun tanssiohjelmistoon.
Sirkus tulee! on Circus & Dance Finlandin vuonna 2026 toteuttama kampanja, joka lisää sirkustaiteen näkyvyyttä Suomessa. Suomalainen nykysirkus tunnetaan ja se täyttää valtavia katsomoita Keski-Euroopassa – mutta ei vielä kotimaassa. Me haluamme, että korkeatasoinen sirkustaiteemme saavuttaa ja lumoaa myös kotimaiset teatterinäyttämöt sekä uudet yleisöt. Kampanja toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.
Lisätietoa
IG @sirkustulee
TikTok @sirkustulee
sirkustulee.fi (sivut julkaistaan 13.4.)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna KangasluomaViestintäpäällikköPuh:050 543 1224sanna.kangasluoma@circusdance.fi
Emma VainioViestinnän asiantuntijaPuh:+358 40 820 0058emma.vainio@circusdance.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Circus & Dance Finland on sirkus- ja tanssialojen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuotamme ja levitämme tietoa ja tilastoja sirkus- ja tanssialojen toiminnasta ja toimijoista, olosuhteista, tuloksista ja vaikutuksista ja kehitämme sektorin toimintaedellytyksiä maassamme. Edistämme myös näiden alojen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä.
Circus & Dance Finland (Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry)
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 D 93
00180 Helsinki
https://circusdance.fi/
info@circusdance.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Circus & Dance Finland
Miksi lapset ja nuoret eivät liiku? – Sirkuksessa saa liikkua ilman voittamisen pakkoa2.4.2026 05:45:00 EEST | Tiedote
Miksi lapset ja nuoret ovat lopettaneet liikkumisen? Vastaus saattaa löytyä urheilun kovasta kilpailukulttuurista. Circus & Dance Finland ja fysioterapeutti Atte Niittykangas herättävät keskustelua liikunnan ilosta ja kutsuvat koko Suomen tekemään kuperkeikkoja. Keskustelunavaus on osa Sirkus tulee! -kampanjaa, joka tuo nykysirkusta tutummaksi suomalaisille.
HEL Treats tuo Helsinkiin kansainvälisiä tanssin, sirkuksen ja teatterin vaikuttajia yli kymmenestä maasta22.8.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Kansainvälisiä taiteellisia johtajia ja journalisteja kokoontuu Helsinkiin tutustumaan suomalaisen tanssin, sirkuksen ja teatterin ajankohtaisiin tekijöihin. HEL Treats -vierailuohjelma tarjoaa parin päivän aikana tiiviin katsauksen yli 20 taiteilijan ja ryhmän työhön sekä suomalaisen esittävän taiteen kenttään.
Matkaopas sirkus- ja tanssikohteisiin Suomen suvessa25.6.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kaipaatko lomalla hyvää mieltä, kauneutta, jännitystä, liikutusta tai taiteellisia elämyksiä? – Kaikkia niitä saat takuulla kesän runsaasta sirkus- ja tanssitarjonnasta eri puolilla Suomea. Katso paikat ja ajat sirkuksen ja tanssin kesäoppaasta.
Sirkus menee ihmisten luo: lähes puoli miljoonaa katsojaa vuonna 202424.6.2025 06:15:00 EEST | Tiedote
Viime vuonna kotimaista sirkusta nähtiin jälleen runsaasti ulkoilmatapahtumissa eri puolilla Suomea, kertovat juuri kerätyt sirkusalan tilastot. Suomalaisryhmät myös esiintyivät ahkerasti Euroopan sirkustapahtumissa.
Tanssitilastot 2024: Osa tanssiryhmistä on vahvistumassa, mutta monen toiminta on heikentynyt24.6.2025 05:45:00 EEST | Tiedote
Tanssialan tilastot vuodelta 2024 näyttävät, että valtionavustuksia tai valtionosuuksia saavien tanssiryhmien toiminta kehittyy, rahoituspohja monipuolistuu ja katsojamäärät ja lipputulot kasvavat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme