Circus & Dance Finland

Maailman sirkuspäivää juhlitaan 18.4. – Suomalaisella nykysirkuksella menee nyt kovaa

10.4.2026 06:15:00 EEST | Circus & Dance Finland | Tiedote

Suomalainen sirkustaide on kansainvälisesti arvostettua, ja se täyttää jatkuvasti valtavia teatterikatsomoita Keski-Euroopassa. Kotimaassa taiteenala on vielä monelle tuntemattomampaa. Circus & Dance Finlandin Sirkus tulee! -kampanja tekee nykysirkusta tutuksi suomalaisille. Maailman sirkuspäivänä siihen voi tutustua ympäri Suomea: sirkusesityksiä ja -työpajoja järjestetään yli kymmenellä paikkakunnalla, Helsingistä Kuopioon ja Porista Ouluun. Katso koosteemme.

Circus & Dance Finland käynnistää Maailman sirkuspäivänä 18. huhtikuuta Sirkus tulee! -kampanjan, jonka tavoitteena on johdattaa suomalaisia löytämään tiensä nykysirkuskatsomoihin.

Me haluamme, että kotimainen, laadukas sirkustaide pääsee lumoamaan myös meidät suomalaiset. Kampanja huipentuu syyskuussa isosti Helsingin ydinkeskustassa, korkealla ilmassa roikkuen. Tästä tulee näyttävää.

Vuonna 2024 suomalaista sirkusta nähtiin jopa 26 maassa – Euroopan lisäksi mm. Uudessa Seelannissa ja Etelä-Koreassa. Suomalaisen nykysirkuksen katsojista reilusti yli puolet on ulkomailla.

Nykysirkus on taiteenala, joka yhdistää perinteiset sirkustaidot populaarikulttuuriin, tanssiin, elokuvaan ja kuvataiteisiin. Se sisältää pelotonta riskinottoa, teknistä taituruutta ja visuaalista, villiä huumoria. Esityksiä tehdään kaiken ikäisille.

Maailman sirkuspäivää juhlitaan ympäri Suomen – Katso oman paikkakuntasi sirkustapahtumat

Maailman sirkuspäivänä voi osallistua Suomen suurimpaan yhteisjongleeraukseen Helsingin Itäkeskuksessa, heittäytyä aikuisten klovnikurssille Hyvinkäällä tai herkutella brunssikabareessa Oulussa. Sirkuspäivää juhlitaan erilaisissa tapahtumissa, työpajoissa ja esityksissä myös Järvenpäässä, Karjaalla, Kotkassa, Kuopiossa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Katso Maailman sirkuspäivän kattava tapahtumakooste.

Lumo Company & Akropatit: Ammeshow nähdään Oulussa 18.4. Aleksanteri Mikkola

2026 on sirkuksen vuosi

Suomalaisessa sirkusmaailmassa tapahtuu nyt paljon. Sirkus Finlandia viettää 50-vuotisjuhlaa ja Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmistossa on paljon huippusirkusta. Syyskuussa Helsinki saa upouuden, ison nykysirkusfestivaalin, Helsinki Circus Festivalin. Tuorein sirkusuutinen on, että nykysirkustaiteilija Kalle Nion teos Tempo  valittiin ainoana suomalaisena Venetsian biennaalin arvostettuun tanssiohjelmistoon. 

Kalle Nio & Fernando Melo: Tempo valittiin Venetsian biennaaliin. Kuva: Kalle Nio

Sirkus tulee! on Circus & Dance Finlandin vuonna 2026 toteuttama kampanja, joka lisää sirkustaiteen näkyvyyttä Suomessa. Suomalainen nykysirkus tunnetaan ja se täyttää valtavia katsomoita Keski-Euroopassa – mutta ei vielä kotimaassa. Me haluamme, että korkeatasoinen sirkustaiteemme saavuttaa ja lumoaa myös kotimaiset teatterinäyttämöt sekä uudet yleisöt. Kampanja toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. 

Lisätietoa julkaisijasta

Circus & Dance Finland on sirkus- ja tanssialojen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuotamme ja levitämme tietoa ja tilastoja sirkus- ja tanssialojen toiminnasta ja toimijoista, olosuhteista, tuloksista ja vaikutuksista ja kehitämme sektorin toimintaedellytyksiä maassamme. Edistämme myös näiden alojen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä.

Circus & Dance Finland (Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry)
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 D 93
00180 Helsinki
https://circusdance.fi/
info@circusdance.fi

