Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen käyttötavaraostokset voi hakea myös omasta lähikaupasta – Pukkila, Pornainen ja Tammisaari mukana kokeilussa

Prisma.fi- ja Sokos.fi-verkkokauppojen ostokset voi nyt tilata noudettavaksi Sale Pornaisista, Sale Pukkilasta ja S-market Tammisaaresta, kun S-ryhmän ilmainen myymälänouto laajenee uusiin ruokakauppoihin ympäri Suomen.

Osuuskauppa Varuboden-Oslan alueella myymälänouto otettiin käyttöön tällä viikolla kolmessa myymälässä. Mikäli kokeilu toimii hyvin, myymälänouto otetaan laajemmin käyttöön syksyllä.

Myymälänouto on kätevä tapa tilata verkkokauppojen käyttötavaraostokset omaan ruokakauppaan ja noutaa paketti samalla, kun tekee ruokaostoksensa. Paketit luovutetaan kassalta, ja pakettien käsittelystä vastaa myymälän henkilökunta.

– Ottamalla käyttöön myymälänoudon tuomme Prisman ja Sokoksen valikoimat entistä lähemmäksi asiakkaitamme. Parannamme valikoimamme saatavuutta ja vahvistamme alueemme palveluja, kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo.

Myymälänouto parantaa alueellista palvelua – sielläkin, missä omaan Prismaan tai Sokokseen on enemmän matkaa.

Ilmainen myymälänouto tuo verkkokauppojen Prisma.fi ja Sokos.fi laajat valikoimat yhä useamman asiakkaan ulottuville. Prisma- ja Sokos-myymälöissä myymälänouto on jo käytössä.