Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen käyttötavaraostokset voi hakea myös omasta lähikaupasta – Pukkila, Pornainen ja Tammisaari mukana kokeilussa

9.4.2026 14:07:03 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Kolmen paikallisen lähikaupan valikoima laajeni tällä viikolla tuhansilla uusilla tuotteilla, kun verkkokauppojen käyttötavaroita voi jatkossa tilata ilmaiseksi myymälästä noudettavaksi.

Prisma.fi- ja Sokos.fi-verkkokauppojen ostokset voi nyt tilata noudettavaksi Sale Pornaisista, Sale Pukkilasta ja S-market Tammisaaresta, kun S-ryhmän ilmainen myymälänouto laajenee uusiin ruokakauppoihin ympäri Suomen.

Osuuskauppa Varuboden-Oslan alueella myymälänouto otettiin käyttöön tällä viikolla kolmessa myymälässä. Mikäli kokeilu toimii hyvin, myymälänouto otetaan laajemmin käyttöön syksyllä.

Myymälänouto on kätevä tapa tilata verkkokauppojen käyttötavaraostokset omaan ruokakauppaan ja noutaa paketti samalla, kun tekee ruokaostoksensa. Paketit luovutetaan kassalta, ja pakettien käsittelystä vastaa myymälän henkilökunta.

–  Ottamalla käyttöön myymälänoudon tuomme Prisman ja Sokoksen valikoimat entistä lähemmäksi asiakkaitamme. Parannamme valikoimamme saatavuutta ja vahvistamme alueemme palveluja, kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo.

Myymälänouto parantaa alueellista palvelua – sielläkin, missä omaan Prismaan tai Sokokseen on enemmän matkaa.

Ilmainen myymälänouto tuo verkkokauppojen Prisma.fi ja Sokos.fi laajat valikoimat yhä useamman asiakkaan ulottuville. Prisma- ja Sokos-myymälöissä myymälänouto on jo käytössä.

Yhteyshenkilöt

Varuboden-Osla

Varuboden-Osla on yli 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Handelslaget Varuboden-Osla förnyade sitt servicenätverk och stärkte sin kundbetjäning Med hjärtat på rätt ställe16.3.2026 16:00:00 EET | Pressmeddelande

Under 2025 satsade handelslaget Varuboden-Osla på att utveckla sin kundservice och sitt servicenätverk. Handelslagets investeringar uppgick till 18,6 miljoner euro och den skattepliktiga försäljningen ökade till över 550 miljoner euro. Under året gjordes förnyelser såväl inom markethandeln, restaurangerna och trafikhandeln som en del av det långsiktiga arbetet att utveckla servicen på området.

Osuuskauppa Varuboden-Osla uudisti palveluverkostoaan ja vahvisti asiakaspalveluaan Sydän kohdallaan16.3.2026 16:00:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Varuboden-Osla panosti vuonna 2025 asiakaspalvelun kehittämiseen ja palveluverkostonsa uudistamiseen. Osuuskaupan investoinnit olivat 18,6 miljoonaa euroa ja verollinen myynti kasvoi yli 550 miljoonaan euroon. Vuoden aikana uudistuksia tehtiin marketkaupassa, ravintoloissa ja liikennekaupassa osana pitkäjänteistä työtä alueen palvelujen kehittämiseksi.

