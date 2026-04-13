Liikennekatko Mietoistentiellä (mt 1914) Nousiaisissa 4.5.–3.6. siltatöiden takia

Korjaustöiden aikana Kaiselan sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Työt käynnistyivät maaliskuun puolivälissä ja niiden on arvioitu valmistuvan kesäkuun puoliväliin mennessä.

Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle sillan pintarakennetöiden ajaksi. Sillan pintarakenne- ja kannen kunnostustyöt alkavat maanantaina 4.5.2026 ja liikenne katkaistaan klo 11. Ennen töiden aloitusta suoritetaan opastetaulujen pystytys ja kiertotien viitoitusmerkkien asennus. Silta avataan liikenteelle pintarakenteiden uusimistöiden valmistumisen jälkeen viimeistään 3.6.2026.

Korjaustöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantien 12396 (Aatoilantie), maantien 1912 (Lemuntie) ja maantien 1914 (Mietoistentie/kuja) kautta. Kiertotien pituus on n. 13 km. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Liikennemäärä Kaiselan sillalla on noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy.

