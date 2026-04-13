Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Liikennekatko Mietoistentiellä (mt 1914) Nousiaisissa 4.5.–3.6. siltatöiden takia

14.4.2026 09:44:54 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloitti maaliskuussa Nousiaisissa maantiellä 1914 (Mietoistentie) Kaiselan sillan korjaustyöt. Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle sillan pintarakennetöiden ajaksi 4.5.-3.6.2026. Kiertotien pituus on n. 13 km.

Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantien 12396 (Aatoilantie), maantien 1912 (Lemuntie) ja maantien 1914 (Mietoistentie/kuja) kautta. Google Maps.

Korjaustöiden aikana Kaiselan sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Työt käynnistyivät maaliskuun puolivälissä ja niiden on arvioitu valmistuvan kesäkuun puoliväliin mennessä.

Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle sillan pintarakennetöiden ajaksi.  Sillan pintarakenne- ja kannen kunnostustyöt alkavat maanantaina 4.5.2026 ja liikenne katkaistaan klo 11. Ennen töiden aloitusta suoritetaan opastetaulujen pystytys ja kiertotien viitoitusmerkkien asennus. Silta avataan liikenteelle pintarakenteiden uusimistöiden valmistumisen jälkeen viimeistään 3.6.2026.

Korjaustöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantien 12396 (Aatoilantie), maantien 1912 (Lemuntie) ja maantien 1914 (Mietoistentie/kuja) kautta. Kiertotien pituus on n. 13 km. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille. 

Liikennemäärä Kaiselan sillalla on noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529
  • Rajukivi Oy: työmaapäällikkö Sakari Salonen, p. 050 301 2349

