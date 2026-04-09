Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää hoidon jatkuvuutta – haussa viisi ammatinharjoittajalääkäriä

9.4.2026 15:23:17 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja perustason lääkäripalveluja laajentamalla ammatinharjoittajalääkärimallia. Hyvien pilotointikokemusten pohjalta Keski-Suomen hyvinvointialue hakee nyt viittä ammatinharjoittajalääkäriä kolmen vuoden määräaikaisiin tehtäviin.

Avoimet tehtävät sijoittuvat sosiaali- ja terveysasemille Kyllöön, Toivakkaan, Laukaaseen (kaksi tehtävää) ja Karstulaan. Hankintaan sisältyy lisäksi mahdollinen yhden vuoden optiokausi.

– Ammatinharjoittajalääkärimalli on herättänyt kiinnostusta, ja sen avulla on jo onnistuttu parantamaan hoidon jatkuvuutta sekä palvelun laatua. Tavoitteena on tarjota potilaille mahdollisuus asioida saman lääkärin kanssa pidempään, mikä tukee luottamuksellisen hoitosuhteen syntymistä ja edistää parempia hoitotuloksia. Samalla malli vahvistaa lääkäripalvelujen saatavuutta ja sujuvoittaa työarkea sosiaali- ja terveysasemilla, kuvaa palvelupäällikkö Minna Leppäkynnäs Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Ammatinharjoittajalääkärimalli on yksi keino rakentaa vaikuttavampaa ja asiakaslähtöisempää perusterveydenhuoltoa.

Tarjouskilpailu ammatinharjoittajalääkärimallista kiinnostuneille on avoinna tarjouspalvelu.fi portaalissa 8.4.–4.5. välisen ajan. Portaalin käyttäminen on maksutonta.   

Tällä hetkellä ammatinharjoittajalääkärimallia on pilotoitu sosiaali- ja terveysasemilla Kyllössä ja Toivakassa.

Osa rahoituksesta on tarkoitus kattaa sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavalla hankerahoituksella ammatinharjoittajalääkärimallia varten.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.4.2026 16:58:44 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Urheilukuja, Toivakka Toivakan urheilukujalla syttyi heinien poltosta maastopalo. Palo levisi n. 1500 neliön alalle ja poltti sänkipeltoa. Pelastuslaitos saapui kohteeseen nopeasti ja sai palon sammumaan, ennen kuin tämä pääsi leviämään läheiseen asuinrakennukseen. Ketään ei loukkaantunut palossa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 4 yksikköä.

