THL viikolla 16/2026

9.4.2026 15:14:02 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 9.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi  

Tiedotteet

  • to 16.4. Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi. Julkaisemme tutkimusraportin Kouluterveyskyselyn tuloksista syntyperän mukaan vuosilta 2019–2025. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678

Blogit

  • ti 14.4. “Tässä tuli ihan koko elämä nyt” - piipahdus matalan kynnyksen keskustelutuessa. Kirjoittajat: Henna Autio, toiminnanjohtaja, Huhtasuon ASA, Suvi Järvinen, hanketyöntekijä, Huhtasuon ASA ja Saara Rapeli, projektipäällikkö, THL
  • ke 15.4. Sosiaalinen kuntoutus murroksessa – mitä päättäjien olisi hyvä huomioida. Kirjoittajat: Jarno Karjalainen, kehittämispäällikkö, THL, Anna Pekkarinen, kehittämispäällikkö ja väitöskirjatutkija, Sisä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Jenni Leppisaari, suunnittelija, THL
  • to 16.4. Tutkimusnäyttö ei siirry sellaisenaan – miksi lineaarinen malli näyttöön perustuvassa päätöksenteossa on poliittinen ongelma. Kirjoittaja: Juha Koivisto, johtava tutkija, THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

