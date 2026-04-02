THL viikolla 16/2026
9.4.2026 15:14:02 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 9.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- to 16.4. Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi. Julkaisemme tutkimusraportin Kouluterveyskyselyn tuloksista syntyperän mukaan vuosilta 2019–2025. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Blogit
- ti 14.4. “Tässä tuli ihan koko elämä nyt” - piipahdus matalan kynnyksen keskustelutuessa. Kirjoittajat: Henna Autio, toiminnanjohtaja, Huhtasuon ASA, Suvi Järvinen, hanketyöntekijä, Huhtasuon ASA ja Saara Rapeli, projektipäällikkö, THL
- ke 15.4. Sosiaalinen kuntoutus murroksessa – mitä päättäjien olisi hyvä huomioida. Kirjoittajat: Jarno Karjalainen, kehittämispäällikkö, THL, Anna Pekkarinen, kehittämispäällikkö ja väitöskirjatutkija, Sisä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Jenni Leppisaari, suunnittelija, THL
- to 16.4. Tutkimusnäyttö ei siirry sellaisenaan – miksi lineaarinen malli näyttöön perustuvassa päätöksenteossa on poliittinen ongelma. Kirjoittaja: Juha Koivisto, johtava tutkija, THL
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 15/20262.4.2026 15:03:46 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 2.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset to 9.4. Perheen monimuotoisten ongelmien yhteys nuorten huumekuolemiin. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392 Blogit ti 7.4. Yhteistyö toimii yleensä kahden kesken - mutta entä kun pöydän ääressä on kokonainen verkosto? Kirjoittajat: Katja Sankalahti, THL, Antti Tuomisto, Turun yliopisto, Johanna Kreku, Lapin yliopisto ke 8.4. Liikunta ja romanit – hyvinvoinnin ja tasa-arvon kysymys. Kirjoittajat: Malte Gashe, tutkija, Helsingin Yliopisto, Po
THL viikolla 14/202626.3.2026 15:03:15 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 26.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ke 1.4. Katupöly heikentää ilmanlaatua ja lisää terveysriskejä. Nopeusrajoitusten alentamisen vaikutukset katupölyn määrään ja keinot, joilla omaa altistumista katupölylle voi vähentää. Lisätietoja: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403 Blogit ti 31.3. Hyvinvointialueiden rahoitus seuraa tarvetta – mutta kuka tuottaa tarpeen? Kirjoittaja: Juha Koivisto, johtava asiantuntija, THL Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös
Vaccinationstäckningen bland småbarn i Finland fortsatt hög, men andelen helt ovaccinerade ökar26.3.2026 00:15:00 EET | Pressmeddelande
Vaccinationstäckningen bland småbarn har länge varit på toppnivå i Finland. Enligt färsk statistik från THL är täckningsgraderna fortfarande höga, men andelen helt ovaccinerade barn har ökat.
Pikkulasten rokotuskattavuus Suomessa edelleen korkea, mutta täysin rokottamattomien osuus on kasvussa26.3.2026 00:15:00 EET | Tiedote
Pikkulasten rokotuskattavuus on ollut Suomessa pitkään huippuluokkaa. THL:n tuoreen tilaston mukaan rokotuskattavuudet on edelleen korkealla tasolla, mutta täysin rokottamattomien lasten osuus on kasvanut.
Hundraårig studie inleds – följer en hel årskull med familjer25.3.2026 00:05:00 EET | Pressmeddelande
Institutet för hälsa och välfärd (THL) inleder en internationellt sett exceptionellt omfattande studie, som följer den årskull som föds i Finland 2026–2029 och deras familjer. Studien Framtidens Finland inleds i mars inom HUS-området och utvidgas senare till hela landet. Studien finansieras av Finska Kulturfonden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme