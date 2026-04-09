Kokoomuksen Castrén: Yhteiskunnan tuki kuuluu sitä tarvitseville – hallitus puuttuu sosiaaliturvan väärinkäytöksiin
9.4.2026 15:22:33 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus esittää uusia keinoja sosiaaliturvan väärinkäytösten kitkemiseksi. Muutoksilla pyritään ehkäisemään tahallista huijaamista, vähentämään virheellisiä maksuja ja parantamaan Kelan tiedonvaihtoa. Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrénin mukaan kyse on siitä, että yhteiskunnan tuki kuuluu ihmisille, jotka sitä aidosti tarvitsevat.
– Hyvinvointiyhteiskunnan pitää suojata niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Siksi on oikein puuttua tilanteisiin, joissa sosiaaliturvajärjestelmää käytetään väärin. Reilu järjestelmä suojaa sekä heikommassa asemassa olevaa että veronmaksajaa, Castrén sanoo.
– Jokainen väärin perustein maksettu euro on pois niiltä ihmisiltä, joille tuki on aidosti tärkeää. Sosiaaliturvaa ei ole rakennettu väärinkäytöksiä varten, vaan turvaksi vaikeisiin elämäntilanteisiin, Castrén toteaa.
Muutoksilla pyritään estämään muun muassa tilien salaamista, väärennettyjen liitteiden käyttöä, virheellisiä asumistietoja ja muita tilanteita, joissa etuuksia pyritään saamaan perusteettomasti tai liian suurina.
– Hyvinvointiyhteiskunnan uskottavuus perustuu siihen, että ihmiset voivat luottaa järjestelmän olevan sekä inhimillinen että oikeudenmukainen. Tukea on saatava silloin, kun elämässä tulee vaikea paikka, mutta järjestelmää ei saa käyttää hyväksi muiden kustannuksella, Castrén sanoo.
Uudistuksen arvioidaan vahvistavan tietoturvaa, nopeuttavan käsittelyjä ja tuovan julkiselle taloudelle noin 9,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2026 ja 1.3.2027.
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
