Peli auttaa tekemään kestävämpiä ruokavalintoja arjessa

10.4.2026 08:30:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Turun yliopiston uusi oppimispeli auttaa ymmärtämään ruokavalintojen vaikutuksia ja tekemään kestävämpiä valintoja arjessa. Peli on ladattavissa ja tulostettavissa hankkeen verkkosivuilta.

Biodiversiteetti lautasella -oppimispelin pelilauta LUKAKER-hanke, Turun yliopisto

Miten omat ruokavalinnat vaikuttavat luontoon – ja miten niistä voisi tehdä kestävämpiä ilman, että arki muuttuu monimutkaiseksi?

Biodiversiteetti lautasella -oppimispeli tekee ruokavalintojen vaikutuksista helposti hahmotettavia. Se on suunnattu erityisesti ruoka-alan ammattilaisille ja opetukseen, mutta sopii kaikille kestävämmästä syömisestä kiinnostuneille.

Pelin avulla osallistujat rakentavat aterioita ja tarkastelevat, miten valinnat vaikuttavat sekä ravitsemukseen että ympäristöön. Samalla se toimii keskustelun herättäjänä ja tukee käytännön ruokaratkaisujen löytämistä.

– Tavoitteena oli luoda työkalu, jonka käyttö on hauskaa. Peli tuo monimutkaiset kysymykset osaksi arjen päätöksentekoa ymmärrettävällä tavalla, sanoo Saska Tuomasjukka Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksesta.

Taustalla on Turun yliopiston tutkimus, jossa on tarkasteltu, miten ruokavalinnoilla voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta ja miten kestäviä valintoja voidaan edistää käytännössä erityisesti ammattikeittiöissä. Peliä on kehitetty yhdessä ruoka-alan toimijoiden kanssa ja testattu työpajoissa ja tapahtumissa. Se auttaa tarkastelemaan ruokaa samanaikaisesti kestävyyden, terveellisyyden ja henkilökohtaisten mieltymysten näkökulmista.

Ladattava ja itse tulostettava pelimateriaal löytyy hankkeen verkkosivuilta: https://biodiful.fi/lukaker/

Työ perustuu Turun yliopiston luonnon monimuotoisuutta ja ruokaketjua tarkastelevaan tutkimukseen, erityisesti EAKR-rahoitteiseen LUKAKER-hankkeeseen (2023–2026) sekä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan BIODIFUL-hankkeeseen.

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye