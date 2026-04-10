Labore hakee viestinnän korkeakouluharjoittelijaa
10.4.2026 14:24:36 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Ilmoitus
Tule joukkoomme kehittämään tutkimuslaitos Laboren viestintää! Etsimme korkeakouluharjoittelijaa syyskaudelle 2026. Räätälöimme harjoittelijalle oman kehittämisprojektin harjoittelijan omien vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Projekti voi liittyä esimerkiksi tutkimustiedon visualisointiin, someviestintään tai verkkoanalytiikan hyödyntämiseen. Kerro omista toiveistasi hakukirjeessä.
Viestinnän harjoittelijana pääset mukaan myös viestinnän päivittäiseen työhön:
- ylläpitämään ja kehittämään verkkosivuja, somekanavia ja Teamsin intraa
- uutisoimaan tutkimuksista monikanavaisesti sekä suunnittelemaan tutkimusjulkistuksia
- suunnittelemaan ja toteuttamaan virtuaalisia ja hybriditilaisuuksia
- viestimään sidosryhmille uutiskirjeen muodossa
- kehittämään ja ylläpitämään mediaviestinnän ja -seurannan työkaluja sekä
- tuottamaan visuaalista aineistoa.
Meille on tärkeintä, että sinulla on hyvät viestinnän perustaidot sekä intoa, omatoimisuutta ja motivaatiota tehdä ja oppia uutta. Hyvän taustan työhön antavat esimerkiksi viestinnän opinnot tai yhteiskunta- ja humanistiset tieteet.
Eduksi katsomme:
- kiinnostuksen viestintää, taloutta ja tutkimusta kohtaan
- erinomaisen suomen kielen taidon ja sujuvan kirjallisen ilmaisukyvyn
- viestinnän perustyökalujen tuntemuksen ja ymmärryksen visuaalisesta viestinnästä
- kiinnostuksen talouspoliittisen keskustelun seuraamiseen
- oman näkemyksen yhteiskunnallisesti vaikuttavasta viestinnästä
- kyky saattaa itsenäinen projekti valmiiksi harjoittelujakson aikana
- hyvä englannin ja ruotsin kielen taito
Ajankohta: syksy 2–3 kk (1.9.2026 tai sovitusti).
Palkka: 1900 euroa/kk.
Toivottavaa on, että sinulla on oman korkeakoulun harjoittelutukipäätös. Tarjoamme harjoittelun ajaksi sinulle työterveyshuollon palvelut sekä Edenredin lounas- ja virikekortti.
Toimistomme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa (Economicum, Arkadiankatu 7, 4. krs). Harjoittelu voidaan toteuttaa osittain etänä.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja opintosuoritusotteen kopio 23.4.2026 mennessä sähköisenä osoitteeseen: viestinta@labore.fi. Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut toteutetaan viikkojen 18 ja 19 aikana.
Lisätietoja harjoittelusta voi kysellä viestintäpäällikkö Essi Lindbergiltä puhelimitse (Puh. 040 940 2835) ti 14.4. klo 13–14 ja to 16.4. klo 10–11.
Essi LindbergviestintäpäällikköLabore / viestintä ja tukipalvelutPuh:040 940 2835essi.lindberg@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
