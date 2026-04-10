Musiikkiapurahojen hakijamäärä kasvussa – Espoon seurakunnat myönsivät vuoden 2026 apurahat
10.4.2026 09:51:34 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen
Espoon seurakuntayhtymä jakaa vuosittain musiikkiapurahoja Espoossa tapahtuvaan hengelliseen musiikkityöhön. Vuonna 2026 apurahoja jaettiin yhteensä 24 000 euron edestä. Tänä vuonna hakemuksia toivottiin erityisesti monikulttuurisiin musiikkihankkeisiin.
Vuonna 2026 Espoon seurakunnat tukevat monikulttuurisia ja hengellisiä musiikkitapahtumia sekä esimerkiksi sairaaloissa ja hoivakodeissa toteutettavia musiikkiesityksiä. Apurahoilla mahdollistetaan myös monipuolisesti konserttitoimintaa eri puolilla Espoota.
Hakuaika päättyi 1.3.2026. Määräaikaan mennessä saapui 35 hakemusta, joista apurahaa jaetaan kahdelletoista hakijalle. Edellisellä hakukierroksella vuonna 2025 hakemuksia tuli 28 kappaletta.
– Kyllä ilahdutti hakemusten määrä. Tuli myös vieraskielisiltä hakemuksia monikulttuurisiin projekteihin, Espoon seurakuntayhtymän yhteisö- ja kirkkomuusikko Katja Kangas kertoo.
Hengellisen musiikkityön apurahat 2026
Espoon seurakunnat päättivät jakaa hengellisen musiikkityön apurahoja yhteensä 24 000 euroa seuraavasti:
- Adeshina Omotola David, kahteen monikulttuuriseen ja hengelliseen musiikkitapahtumaan 1500 euroa
- Barokkiyhtye All'Improvviso, osallistavaan konserttitoimintaan 2000 euroa
- Cantores Minores -kannatusyhdistys ry, koulutustoimintaan ja espoolaisten kuorolaisten kustannuksiin 3500 euroa
- Dominante ry, J.S. Bachin Johannes-passio -konserttiin 2000 euroa
- Duo Lumottaret, neljään hengellisen musiikin konserttiin Espoon sairaalan saattohoito-osastoilla 1500 euroa
- Espoon barokki ry, Espoon barokin ja Key Ensemblen yhteistä konserttia varten 2500 euroa
- Jaakko Pirkola ja Otso Kallio, viiteen sairaala-, hoivakoti- ja palvelutaloesitykseen 1000 euroa
- Kirsi-Marja Nevamäki-Karri, senioreille suunnattujen musiikkiesitysten toteuttamiseen yhdessä nuorten musiikin ja näyttämötaiteen opiskelijoiden kanssa, 2000 euroa
- Lauluyhdistys Versio ry, renessanssin mestarit Josquin des Prez ja Heinrich Isaac dialogissa -konsertti 1500 euroa
- Suomen Valkonauhaliitto, kulttuurisesti moninaisen musiikkitoiminnan toteuttamiseen 3000 euroa
- Xiaoyun Amber Jin, Mandarin Mass -projektiin 1500 euroa
- Yahya Sonko, monikulttuurisen hengellisen musiikin projektiin 2000 euroa
Apurahan saajilta edellytetään raporttia apurahan käytöstä 30.6.2027 mennessä tai ennen mahdollisen uuden apurahan hakemista.
Yhteyshenkilöt
Eero JokelaYhteisen seurakuntatyön johtajaYhteinen seurakuntatyöPuh:050 324 8746eero.jokela@evl.fi
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Number of applicants for music grants is increasing – Espoo parishes awarded grants for 202610.4.2026 09:50:54 EEST | Press release
The Espoo Parish Union annually awards music grants for spiritual music projects in Espoo. In 2026, a total of €24,000 in grants was awarded. This year, the grant application criteria emphasised multicultural music projects.
Antalet sökande till musikstipendierna ökar – Esbo församlingar beviljade stipendierna för 202610.4.2026 09:50:12 EEST | Pressmeddelande
Esbo kyrkliga samfällighet delar årligen ut musikstipendier för det andliga musikarbetet i Esbo. År 2026 delades sammanlagt 24 000 euro ut i stipendier. I år önskades ansökningar särskilt för mångkulturella musikprojekt.
