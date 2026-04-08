Presidentti Stubb Washington D.C:hen

Utlåtande om republikens presidents hälsotillstånd 8.4.2026 10:27:06 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 17/2026 8.4.2026 Republikens presidents kansli offentliggör ett läkarutlåtande om republikens president Alexander Stubbs hälsotillstånd vartannat år, eller då behov uppstår. Det senaste utlåtandet offentliggjordes i början av presidentens ämbetsperiod den 23 april 2024. *** UTLÅTANDE OM REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSOTILLSTÅND Till offentligheten avges ett utlåtande där man tar ställning till presidentens hälsotillstånd i den omfattning som krävs för att säkerställa att han kan utöva sitt ämbete. Att lämna uppgifter om presidentens hälsotillstånd är alltid frivilligt. Detta utlåtande har upprättats på basis av en årlig hälsokontroll. Sedan den första hälsoundersökningen i början av presidentens ämbetsperiod har det inte framkommit något i presidentens hälsotillstånd som skulle kunna påverka hans förmåga att utöva sitt ämbete. Presidentens hälsotillstånd följs upp regelbundet, vid behov av läkare inom olika medicinska specialiteter. Jag försäkr