Presidentti Stubb Washington D.C:hen
9.4.2026 16:04:55 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 19/2026
9.4.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Bilderberg-ryhmän tapaamiseen Washington D.C:ssä 9.–12. huhtikuuta 2026.
Vuosittaiset Bilderberg-tapaamiset tuovat yhteen johtavia eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia poliitikkoja, tutkijoita, toimittajia ja yrityselämän edustajia ja tarjoavat alustan epävirallisille ja luottamuksellisille keskusteluille.
Maanantaina 13. huhtikuuta presidentti Stubb osallistuu Brookings-instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella.
President Stubb på arbetsbesök till Kanada8.4.2026 14:05:47 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 18/2026 8.4.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett arbetsbesök i Ottawa, Kanada, 14–15 april 2026. Tisdagen den 14 april träffar president Stubb Kanadas generalguvernör Mary Simon. På agendan står diskussioner om de bilaterala relationerna mellan Finland och Kanada, globala angelägenheter, arktiska frågor och urfolkens roll i den hållbara utvecklingen av Arktis. På eftermiddagen träffar president Stubb Kanadas premiärminister Mark Carney. Teman för diskussionerna är de bilaterala relationerna mellan Finland och Kanada, samarbetet inom ekonomi och säkerhet, de transatlantiska relationerna, arktiska frågor samt situationen i Mellanöstern och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Onsdagen den 15 april deltar president Stubb i en diskussion vid Carleton University om att återställa balansen i världsordningen i en tid av fragmentering. Efter universitetsbesöket medverkar president Stubb i ett företagsseminarium där han diskuterar n
Presidentti Stubb työvierailulle Kanadaan8.4.2026 14:05:47 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 18/2026 8.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Ottawaan, Kanadaan 14.–15. huhtikuuta 2026. Presidentti Stubbin vierailu alkaa Kanadan kenraalikuvernööri Mary Simonin tapaamisella tiistaina 14. huhtikuuta. Keskustelussa ovat esillä Suomen ja Kanadan kahdenväliset suhteet ja globaalit kysymykset sekä arktiset asiat ja alkuperäiskansojen rooli arktisten alueiden kestävässä kehityksessä. Iltapäivällä presidentti Stubb tapaa Kanadan pääministeri Mark Carneyn. Keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Kanadan kahdenväliset suhteet, talous- ja turvallisuusyhteistyö, transatlanttiset suhteet, arktiset asiat sekä Lähi-idän tilanne ja Venäjän hyökkäysota Ukrainaan. Keskiviikkona 15. huhtikuuta presidentti Stubb keskustelee Carletonin yliopistolla maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella. Yliopistovierailun jälkeen presidentti Stubb osallistuu yritysseminaariin, jossa hän keskustelee elinkeinoelämän roolis
President Stubb to pay working visit to Canada8.4.2026 14:05:47 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 18/2026 8 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will travel to Ottawa, Canada, on a working visit on 14–15 April 2026. On Tuesday 14 April, President Stubb will meet Governor General of Canada Mary Simon. The agenda will include bilateral relations between Finland and Canada and global affairs as well as Arctic issues and the role of indigenous peoples in the sustainable development of the Arctic. In the afternoon, President Stubb will meet Prime Minister of Canada Mark Carney. The discussions will focus on bilateral relations between Finland and Canada, economic and security cooperation, transatlantic relations, Arctic issues, as well as the situation in the Middle East and Russia’s war of aggression against Ukraine. On Wednesday 15 April, President Stubb will participate in a discussion event at Carleton University on rebalancing the world order in an age of fragmentation. After the university
Utlåtande om republikens presidents hälsotillstånd8.4.2026 10:27:06 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 17/2026 8.4.2026 Republikens presidents kansli offentliggör ett läkarutlåtande om republikens president Alexander Stubbs hälsotillstånd vartannat år, eller då behov uppstår. Det senaste utlåtandet offentliggjordes i början av presidentens ämbetsperiod den 23 april 2024. *** UTLÅTANDE OM REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSOTILLSTÅND Till offentligheten avges ett utlåtande där man tar ställning till presidentens hälsotillstånd i den omfattning som krävs för att säkerställa att han kan utöva sitt ämbete. Att lämna uppgifter om presidentens hälsotillstånd är alltid frivilligt. Detta utlåtande har upprättats på basis av en årlig hälsokontroll. Sedan den första hälsoundersökningen i början av presidentens ämbetsperiod har det inte framkommit något i presidentens hälsotillstånd som skulle kunna påverka hans förmåga att utöva sitt ämbete. Presidentens hälsotillstånd följs upp regelbundet, vid behov av läkare inom olika medicinska specialiteter. Jag försäkr
Lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta8.4.2026 10:27:06 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 17/2026 8.4.2026 Tasavallan presidentin kanslia julkistaa lääkärinlausunnon tasavallan presidentti Alexander Stubbin terveydentilasta kahden vuoden välein tai tarpeen ilmaantuessa. Edellinen lausunto julkistettiin presidentin virkakauden alussa 23. huhtikuuta 2024. *** LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTA Tasavallan presidentin terveydentilasta annetaan julkisuuteen lausunto, jossa otetaan kantaa hänen terveydentilaansa, siltä osin kuin on välttämätöntä presidentin tehtävän hoitamiseksi. Terveydentilasta tiedottaminen on aina vapaaehtoista. Nyt annettava lausunto on laadittu vuositarkastuksen perusteella. Presidenttikauden alkutarkastuksen jälkeen tasavallan presidentin terveydentilassa ei ole ilmennyt mitään, mikä vaikuttaisi hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä. Terveydentilaa seurataan säännöllisesti, tarvittaessa eri erikoisalojen lääkäreiden toimesta. Edellä mainitun vakuutan oikeaksi kunnian ja omantunnon kautta. Helsingissä 8.4.202
