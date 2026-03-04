Viinilehti valitsi Vuoden kuplivat 2026
15.4.2026 14:00:00 EEST | Viinilehti Oy | Tiedote
Vuoden samppanja on vivahteikas ja luonteikkaan herkullinen meunier. Vuoden kuohuviiniksi nousi kestomenestyjä, tyylikäs chardonnay Uudesta-Seelannista.
Viinilehden Vuoden samppaja 2026
Famille Moussé Les Vignes de Mon Village Champagne Brut Nature
FAMILLE MOUSSÉ, AOC CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, RANSKA, TILAUSVALIKOIMA 947795
Monipuolisesta ja raikkaasta tuoksusta löytyy omenaa, persikkaa, kukkaisuutta, sitruksisuutta ja luonteikasta hentoa yrttisyyttä. Kuiva, eloisan hapokas maku toistaa tuoksun sitruksisuuden ja omenaisuuden. Suutuntuma on keskitäyteläisen ryhdikäs. Makua ryhdittävät kuplat ovat pehmeät ja tasapainoiset. Pitkä jälkimaku on sitruksisen hedelmäinen.
Ruokasuositus: Aperitiiviksi tai runsaiden kalaruokien ja vaaleiden liharuokien seuraan.
Hinta-laatu: Laatu vastaa hintaa
Hinta: 65,80 €
Viinilehden Vuoden samppanja 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Famille Moussé Les Vignes de Mon Village Champagne Brut Nature
FAMILLE MOUSSÉ, AOC CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, RANSKA, TILAUSVALIKOIMA 947795
Hopeaa:
Mumm Cordon Rouge Champagne Brut
MUMM, AC CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, RANSKA, 008741
Pronssia:
Gratiot-Pillière Millésime Champagne Brut 2018
GRATIOT-PILLIÈRE, AC CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, RANSKA, 916457
Viinilehden Vuoden kuohuviini 2026
Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut
LION, UUSI-SEELANTI, 943097
Monivivahteinen, tyylikkään hedelmäinen ja hennon paahteinen tuoksu, jossa on omenaa, persikkaa, aprikoosia ja kainoa paahteista tammea muistuttavaa aromikkuutta. Kuiva, hedelmäinen maku seuraa tarkasti tuoksun tyylikkäitä vivahteita. Eloisan sitruksinen ja mandariiniin vivahtava hapokkuus ja elegantit kuplat tuovat viinin suutuntumaan ryhtiä. Jälkimaku on pitkä, kevyen paahteinen ja tasapainoinen.
Ruokasuositus: Paistetut tai grillatut kalat ja äyriäiset hapokkailla lisukkeilla. Myös runsaat salaatit.
Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen
Hinta: 16,98 €
Viinilehden Vuoden kuohuviini 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut
LION, UUSI-SEELANTI, 943097
Hopeaa:
Domaine Rolet Crémant du Jura Blanc Brut
DOMAINE ROLET, AOC CRÉMANT DU JURA, JURA, RANSKA, 901127
Pronssia:
Muré Crémant d’Alsace Brut
MURÉ, AOP CRÉMANT D’ALSACE, ALSACE, RANSKA, 916673
Tuomariston kommentti kilpailusta
Vuoden samppanjaksi nousi erittäin vivahteikas ja luonteikas herkku, Famille Moussé Les Vignes de Mon Village Champagne Brut Nature. Samppanja on valmistettu Meunier-lajikkeesta, johon viljelijätuottaja on erikoistunut. Hopeasijan otti pitkään samppanjanystäviä Alkon valikoimassa ilahduttanut Mumm Cordon Rouge Champagne Brut. Pronssia nappasi tyylikkäästi kehittynyt, elegantti Gratiot-Pillière Millésime Champagne Brut vuodelta 2018. Sekä hopea- että pronssiviini ovat sekoituksia Champagnen kolmesta päälajikkeesta (Chardonnay, Pinot Noir, Meunier).
Vuoden kuohuviiniksi raati valitsi kestomenestyjän, Lindauer Reserve Blanc de Blancs Brutin. Upea chardonnay hurmasi tuomariston jälleen viehättävän moniulotteisella ja tyylikkäällä luonteellaan. Hopealle nousi kolmesta lajikkeesta (Chardonnay, Savagnin, Poulsard) valmistettu leveän hedelmäinen ja mausteinen Domaine Rolet Crémant du Jura Blanc Brut Ranskasta. Myös pronssi matkasi Ranskaan. Muré Crémant d’Alsace Brut on hennon hunajainen ja kukkainen Alsacen kuohuva, jonka vivahteikkuus syntyy neljän lajikkeen (Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling) sekoituksena.
Näin valinta tehtiin
Viinilehden Vuoden samppanjan ja Vuoden kuohuviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) arvioi sokkona vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli samppanjoissa 80 euroa ja kuohuviineissä 33 euroa (hinnat tarkistettu finaalipäivänä). Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoon 32 samppanjaa ja 51 kuohuviiniä. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 11.
Antti Rinta-Huumoviiniasiantuntija, erikoistoimittajaViinilehti OyPuh:+358 50 561 0373antti.rintahuumo@viinilehti.fi
Viinilehti on intohimoisen ja laatutietoisen kuluttajan media
Viinilehti on viininystävän ykkösmedia – vuoden ympäri täynnä tietoa, inspiraatiota, uutuusarvioita ja vinkkejä. Mikään muu media ei sisällä yhtä paljon suomenkielistä viiniasiaa suomalaiselle kohderyhmälle räätälöitynä.
Viinilehti on paljon muutakin kuin perinteinen printtilehti. Suomen herkullisin mediaperhe tavoittaa viininrakastajat yhä paremmin myös digissä, somessa, applikaatiossa, tapahtumissa ja tastingeissa virtuaalisesti ja livenä ympäri vuoden.
