Lunna täyttää vuoden – yli 411 000 keskustelua ensimmäisen vuoden aikana

Lunnassa on jo noin 224 000 käyttäjää. Kaikissa alueen kunnissa Lunnaa käyttää yli 30 prosenttia asukkaista. Eniten käyttäjiä on Kauniaisissa, jossa Lunna on käytössä 57 prosentilla asukkaista.

- Olen iloinen, että länsiuusimaalaiset ovat ottaneet Lunnan omakseen ja että olemme pystyneet palvelemaan asukkaitamme hyvin myös tässä uudessa kanavassa. Tästä iso kiitos kuuluu ammattilaisillemme, jotka ovat ottaneet uuden työkalun ennakkoluulottomasti osaksi arkeaan, sanoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Asiakastyytyväisyys on ollut koko vuoden hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuoden keskiarvo on yli 4 asteikolla 1–5, kun asiakkailta kysyttiin, saivatko he asiansa ratkaistua Lunnassa

Vilkkain kuukausi alkuvuonna 2026

Lunnassa on käyty yhteensä jo yli 411 000 keskustelua chatissa ja kiireettömillä viesteillä. Tähän mennessä vilkkain kuukausi on ollut tammikuu 2026, jolloin keskusteluja käsiteltiin noin 44 000. Näistä chat-keskusteluja oli noin 25 000 ja noin 19 000 kiireettömiä viestejä.

Laajennamme Lunnan kautta tarjottavia palveluja jatkuvasti

Ensimmäinen vuosi on ollut vasta alku Lunnan matkalla. Omien tietojen näkyminen ja itseajanvaraus valituissa palveluissa laajenevat kesään mennessä kaikkiin Länsi-Uudenmaan kuntiin. Jatkossa ajanvarauspalveluita keskitetään Lunnaan vaiheittain, palvelu kerrallaan.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysjohtaja Nelli Myllylä kertoo, että olemassa olevia palveluja kehitetään jatkuvasti ja myös uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön.

- Haluamme olla teknologian hyödyntämisen edelläkävijöitä ja kokeilemme rohkeasti uutta. Tämän vuoden aikana tulemme esimerkiksi pilotoimaan älykästä oirearviota, Myllylä paljastaa.

Lunnasta löytyy chatin ja kiireettömien viestien lisäksi paljon muitakin palveluja. Myllylä vinkkaa esimerkiksi kaikille avoimista ja ilmaisista Lunna-digipoluista, jotka tukevat vaikkapa voimaan paremmin arjessa, tupakoinnin lopettamisessa tai syömään terveellisemmin. Ammattilaiset voivat puolestaan avata asiakkaalle Lunna-hoitopolun, joka auttaa asiakasta esimerkiksi vatsataudin paranemisen seurannassa. Toukokuussa otamme käyttöön uuden hoitopolun raskausajan diabeteksen seurantaan ja hoitoon.

Lunna tutuksi Sellon kirjastossa ti 5.5. klo 14

Jos Lunna ei ole vielä tuttu, tai haluat saada henkilökohtaista opastusta, tervetuloa Sellon kirjastoon Espoon Leppävaaraan tiistaina 5.5.2026 klo 14–16. Asiantuntijamme ovat paikalla kertomassa, mitä kaikkea Lunna tarjoaa, ja auttavat sinua käyttämään palvelua juuri sinun tarpeisiisi sopivalla tavalla. Lue lisää tapahtumasta.