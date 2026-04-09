Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Lunna täyttää vuoden – yli 411 000 keskustelua ensimmäisen vuoden aikana

9.4.2026 16:09:32 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava Lunna viettää ensimmäistä syntymäpäiväänsä 9.4.2026. Vuoden aikana Lunnassa on käyty yli 411 000 keskustelua. Palvelu on saanut käyttäjiltä hyvää palautetta.

Lunnassa on jo noin 224 000 käyttäjää. Kaikissa alueen kunnissa Lunnaa käyttää yli 30 prosenttia asukkaista. Eniten käyttäjiä on Kauniaisissa, jossa Lunna on käytössä 57 prosentilla asukkaista.

- Olen iloinen, että länsiuusimaalaiset ovat ottaneet Lunnan omakseen ja että olemme pystyneet palvelemaan asukkaitamme hyvin myös tässä uudessa kanavassa. Tästä iso kiitos kuuluu ammattilaisillemme, jotka ovat ottaneet uuden työkalun ennakkoluulottomasti osaksi arkeaan, sanoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Asiakastyytyväisyys on ollut koko vuoden hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuoden keskiarvo on yli 4 asteikolla 1–5, kun asiakkailta kysyttiin, saivatko he asiansa ratkaistua Lunnassa

Vilkkain kuukausi alkuvuonna 2026

Lunnassa on käyty yhteensä jo yli 411 000 keskustelua chatissa ja kiireettömillä viesteillä. Tähän mennessä vilkkain kuukausi on ollut tammikuu 2026, jolloin keskusteluja käsiteltiin noin 44 000. Näistä chat-keskusteluja oli noin 25 000 ja noin 19 000 kiireettömiä viestejä.

Laajennamme Lunnan kautta tarjottavia palveluja jatkuvasti 

Ensimmäinen vuosi on ollut vasta alku Lunnan matkalla. Omien tietojen näkyminen ja itseajanvaraus valituissa palveluissa laajenevat kesään mennessä kaikkiin Länsi-Uudenmaan kuntiin. Jatkossa ajanvarauspalveluita keskitetään Lunnaan vaiheittain, palvelu kerrallaan.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysjohtaja Nelli Myllylä kertoo, että olemassa olevia palveluja kehitetään jatkuvasti ja myös uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön.

- Haluamme olla teknologian hyödyntämisen edelläkävijöitä ja kokeilemme rohkeasti uutta. Tämän vuoden aikana tulemme esimerkiksi pilotoimaan älykästä oirearviota, Myllylä paljastaa.

Lunnasta löytyy chatin ja kiireettömien viestien lisäksi paljon muitakin palveluja. Myllylä vinkkaa esimerkiksi kaikille avoimista ja ilmaisista Lunna-digipoluista, jotka tukevat vaikkapa voimaan paremmin arjessa, tupakoinnin lopettamisessa tai syömään terveellisemmin. Ammattilaiset voivat puolestaan avata asiakkaalle Lunna-hoitopolun, joka auttaa asiakasta esimerkiksi vatsataudin paranemisen seurannassa. Toukokuussa otamme käyttöön uuden hoitopolun raskausajan diabeteksen seurantaan ja hoitoon.

Lunna tutuksi Sellon kirjastossa ti 5.5. klo 14

Jos Lunna ei ole vielä tuttu, tai haluat saada henkilökohtaista opastusta, tervetuloa Sellon kirjastoon Espoon Leppävaaraan tiistaina 5.5.2026 klo 14–16. Asiantuntijamme ovat paikalla kertomassa, mitä kaikkea Lunna tarjoaa, ja auttavat sinua käyttämään palvelua juuri sinun tarpeisiisi sopivalla tavalla. Lue lisää tapahtumasta. 

Asiakastyytyväisyys on ollut koko vuoden hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuoden keskiarvo on yli 4 asteikolla 1–5, kun asiakkailta kysyttiin, saivatko he asiansa ratkaistua Lunnassa
Kaikissa alueen kunnissa Lunnaa käyttää yli 30 prosenttia asukkaista. Eniten käyttäjiä on Kauniaisissa, jossa Lunna on käytössä 57 prosentilla asukkaista.
Lunnassa on käyty yhteensä jo yli 411 000 keskustelua chatissa ja kiireettömillä viesteillä. Tähän mennessä vilkkain kuukausi on ollut tammikuu 2026, jolloin keskusteluja käsiteltiin noin 44 000.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen godkände bokslutet för 202530.3.2026 16:32:30 EEST | Tiedote

Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlade bokslutet för 2025 och föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att överskottet överförs till över-/ underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om värdet på servicesedeln för hemservice för barnfamiljer, om samarbetsförhandlingar samt om projektplanen för boendeenheten inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye