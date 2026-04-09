Lunna täyttää vuoden – yli 411 000 keskustelua ensimmäisen vuoden aikana
9.4.2026 16:09:32 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava Lunna viettää ensimmäistä syntymäpäiväänsä 9.4.2026. Vuoden aikana Lunnassa on käyty yli 411 000 keskustelua. Palvelu on saanut käyttäjiltä hyvää palautetta.
Lunnassa on jo noin 224 000 käyttäjää. Kaikissa alueen kunnissa Lunnaa käyttää yli 30 prosenttia asukkaista. Eniten käyttäjiä on Kauniaisissa, jossa Lunna on käytössä 57 prosentilla asukkaista.
- Olen iloinen, että länsiuusimaalaiset ovat ottaneet Lunnan omakseen ja että olemme pystyneet palvelemaan asukkaitamme hyvin myös tässä uudessa kanavassa. Tästä iso kiitos kuuluu ammattilaisillemme, jotka ovat ottaneet uuden työkalun ennakkoluulottomasti osaksi arkeaan, sanoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.
Asiakastyytyväisyys on ollut koko vuoden hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuoden keskiarvo on yli 4 asteikolla 1–5, kun asiakkailta kysyttiin, saivatko he asiansa ratkaistua Lunnassa
Vilkkain kuukausi alkuvuonna 2026
Lunnassa on käyty yhteensä jo yli 411 000 keskustelua chatissa ja kiireettömillä viesteillä. Tähän mennessä vilkkain kuukausi on ollut tammikuu 2026, jolloin keskusteluja käsiteltiin noin 44 000. Näistä chat-keskusteluja oli noin 25 000 ja noin 19 000 kiireettömiä viestejä.
Laajennamme Lunnan kautta tarjottavia palveluja jatkuvasti
Ensimmäinen vuosi on ollut vasta alku Lunnan matkalla. Omien tietojen näkyminen ja itseajanvaraus valituissa palveluissa laajenevat kesään mennessä kaikkiin Länsi-Uudenmaan kuntiin. Jatkossa ajanvarauspalveluita keskitetään Lunnaan vaiheittain, palvelu kerrallaan.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysjohtaja Nelli Myllylä kertoo, että olemassa olevia palveluja kehitetään jatkuvasti ja myös uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön.
- Haluamme olla teknologian hyödyntämisen edelläkävijöitä ja kokeilemme rohkeasti uutta. Tämän vuoden aikana tulemme esimerkiksi pilotoimaan älykästä oirearviota, Myllylä paljastaa.
Lunnasta löytyy chatin ja kiireettömien viestien lisäksi paljon muitakin palveluja. Myllylä vinkkaa esimerkiksi kaikille avoimista ja ilmaisista Lunna-digipoluista, jotka tukevat vaikkapa voimaan paremmin arjessa, tupakoinnin lopettamisessa tai syömään terveellisemmin. Ammattilaiset voivat puolestaan avata asiakkaalle Lunna-hoitopolun, joka auttaa asiakasta esimerkiksi vatsataudin paranemisen seurannassa. Toukokuussa otamme käyttöön uuden hoitopolun raskausajan diabeteksen seurantaan ja hoitoon.
Lunna tutuksi Sellon kirjastossa ti 5.5. klo 14
Jos Lunna ei ole vielä tuttu, tai haluat saada henkilökohtaista opastusta, tervetuloa Sellon kirjastoon Espoon Leppävaaraan tiistaina 5.5.2026 klo 14–16. Asiantuntijamme ovat paikalla kertomassa, mitä kaikkea Lunna tarjoaa, ja auttavat sinua käyttämään palvelua juuri sinun tarpeisiisi sopivalla tavalla. Lue lisää tapahtumasta.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Lunna fyller ett år – över 411 000 diskussioner under det första året9.4.2026 16:12:56 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal Lunna firar sin första födelsedag den 9 april 2026. Under året fördes över 411 000 diskussioner i Lunna. Användarna har gett positiv respons på tjänsten.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände bokslutet för 202530.3.2026 16:32:30 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlade bokslutet för 2025 och föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att överskottet överförs till över-/ underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om värdet på servicesedeln för hemservice för barnfamiljer, om samarbetsförhandlingar samt om projektplanen för boendeenheten inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna.
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen30.3.2026 16:28:38 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja esittää aluevaltuustolle ylijäämän siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Aluehallitus päätti lapsiperheiden kotipalvelujen palvelusetelin arvosta, yhteistoimintaneuvotteluista sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön hankesuunnitelmasta.
Undersökning och behandling av hepatit C förstärks i Västnyland26.3.2026 10:01:00 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har fått cirka 0,9 miljoner euro i statsunderstöd av Social- och hälsovårdsministeriet för projekt som främjar eliminering av hepatit C. Målet är att öka testningen, underlätta tillgången till behandling och nå riskgrupperna bättre än tidigare. Tjänsterna förs också med hjälp av mobila enheter till platser där människor rör sig.
Hepatiitti C:n tutkimus ja hoito vahvistuvat Länsi-Uudellamaalla26.3.2026 10:01:00 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä noin 0,9 miljoonaa euroa valtionavustusta hepatiitti C:n eliminointia edistäviin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä testauksia, helpottaa hoitoon pääsyä ja tavoittaa riskiryhmiä aiempaa paremmin. Palveluja viedään myös liikkuvien palvelujen avulla sinne, missä ihmiset asioivat.
