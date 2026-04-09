Lunna fyller ett år – över 411 000 diskussioner under det första året
9.4.2026 16:12:56 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal Lunna firar sin första födelsedag den 9 april 2026. Under året fördes över 411 000 diskussioner i Lunna. Användarna har gett positiv respons på tjänsten.
Lunna har nu cirka 224 000 användare. I alla kommuner i området använder över 30 procent av invånarna Lunna. Den högsta användningsgraden är i Grankulla, där Lunna används av 57 procent av invånarna.
– Jag är glad över att västnylänningarna har funnit Lunna och att vi har kunnat betjäna våra invånare väl även i denna nya kanal. Ett stort tack för detta går till våra anställda, som har gjort det nya verktyget till en del av sin vardag med öppet sinne, säger välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.
Kundnöjdheten har varit på en god nivå under hela året. Genomsnittsbetyget för det första året var över 4 på skalan 1–5, när kunderna fick frågan om huruvida deras ärende löstes i Lunna.
Livligaste månaden i början av 2026
I Lunna har det förts sammanlagt över 411 000 diskussioner i chatten och med icke-brådskande meddelanden. Januari 2026 har varit aktivaste månaden hittills, då behandlades cirka 44 000 diskussioner. Av dessa var cirka 25 000 diskussioner i chatten och cirka 19 000 icke-brådskande meddelanden.
Vi utökar serviceutbudet i Lunna kontinuerligt
Det första året är bara början på Lunnas resa. Fram till sommaren utvidgas visningen av egna uppgifter och självbokningen av tider i utvalda tjänster till alla kommuner i Västra Nyland. Framöver centraliseras tidsbokningstjänsterna till Lunna stegvis, en tjänst i taget.
Västra Nylands välfärdsområdes utvecklingsdirektör Nelli Myllylä berättar att de befintliga tjänsterna utvecklas kontinuerligt och att även nya funktioner införs.
– Vi vill vara föregångare inom utnyttjandet av teknologi och prövar modigt på nya lösningar. I år kommer vi till exempel att göra ett pilotförsök med smart symptombedömning, avslöjar Myllylä.
I Lunna finns det även många andra tjänster, utöver chatten och de icke-brådskande meddelandena. Myllylä tipsar till exempel om de för alla öppna och avgiftsfria digitala stigarna i Lunna, som stöder till exempel välmående i vardagen, eller personer som vill sluta röka eller äta hälsosammare. Yrkespersoner kan i sin tur öppna en Lunna-vårdstig, där klienten till exempel kan få hjälp med att följa upp tillfrisknandet från magsjuka. I maj tar inför vi en ny vårdstig för uppföljning och behandling av graviditetsdiabetes.
Bekanta dig med Lunna i Sellobiblioteket tis 5.5. kl. 14
Om Lunna ännu inte är bekant för dig, eller om du vill få personlig handledning, välkommen till Sellobiblioteket i Alberga i Esbo tisdagen den 5 maj 2026 klockan 14–16. Våra experter är på plats för att berätta vad Lunna erbjuder. De hjälper dig också med att använda tjänsten på ett sätt som lämpar sig för just dina behov. Läs mer om evenemanget.
Avainsanat
Kuvat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lunna täyttää vuoden – yli 411 000 keskustelua ensimmäisen vuoden aikana9.4.2026 16:09:32 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava Lunna viettää ensimmäistä syntymäpäiväänsä 9.4.2026. Vuoden aikana Lunnassa on käyty yli 411 000 keskustelua. Palvelu on saanut käyttäjiltä hyvää palautetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme