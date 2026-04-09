Christoffer Nyberg luopuu Fingridin hallituksen jäsenyydestä
9.4.2026 16:51:38 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Christoffer Nyberg on ilmoittanut luopuvansa Fingridin hallituksen jäsenyydestä. Jäsenyydestä luopuminen liittyy siihen, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myynyt noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle. Nyberg toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vanhempana salkunhoitajana.
Fingridin hallitus säilyy eron jälkeen päätösvaltaisena.
Lisätietoja:
Marina Louhija, Fingridin hallituksen sihteeri, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 040 519 0627
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uppdatering om ändringen i Fingrids ägarstruktur9.4.2026 16:44:46 EEST | Pressmeddelande
Fingrid Oyj informerade den 5 februari 2026 att Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen säljer cirka 20 procent av sin ägarandel i Fingrid till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky. Arrangemangen i anslutning till ändringen i ägarstrukturen genomförs stegvis, och överföringen av aktierna i A‑serien (311 st.) från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen till finska staten samt överföringen av aktierna i B‑serien (350 st.) till OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky har nu slutförts. I nästa fas av arrangemangen ändras 50 st. A-aktier som ägs av finska staten till B‑aktier som säljs till OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky på så sätt att en B-aktie förblir i statens ägo. När samtliga arrangemang som hör samman med ändringen i ägarstrukturen har genomförts i sin helhet, kommer statens ägarandel att öka till 59,5 procent och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:s andel kommer att vara 14,2 procent. Mer information: Asta Sihvonen-Punkka, verkställande direktör, Fingrid
Päivitys Fingridin omistusrakenteen muutoksessa9.4.2026 16:44:46 EEST | Tiedote
Fingrid Oyj tiedotti 5.2.2026, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myy noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle. Omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt toteutuvat vaiheittain ja nyt on saatu päätökseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta Suomen valtiolle siirtyvien A-sarjan osakkeiden siirto (311 kpl) sekä OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siirtyvien B-sarjan osakkeiden siirto (350 kpl). Järjestelyiden seuraavassa vaiheessa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muutetaan B-sarjan osakkeiksi, jotka myydään OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jää valtiolle. Kun omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on toteutettu kokonaisuudessaan, valtion omistusosuus nousee 59,5 prosenttiin ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus tulee olemaan 14,2 prosenttia. Lisätietoja: Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235
Update on Fingrid’s ownership structure9.4.2026 16:44:46 EEST | Press release
Fingrid Oyj announced on 5 February 2026 that Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company will sell its holding of approximately 20 per cent of the shares of Fingrid to the Finnish State and OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky. The arrangements related to the change in ownership structure are implemented in phases and the transfer of series A shares (311 shares) from Mutual Pension Insurance Company Ilmarinen to the Finnish State, as well as the transfer of series B shares (350 shares) to OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky, has now been completed. In the next phase of the arrangements, 50 series A shares owned by the Finnish State will be converted to series B shares and sold to OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky, with the State retaining one B share. Once all arrangements related to the change in ownership structure have been fully completed, the State’s ownership share in Fingrid will increase to 59.5 per cent, and OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky’s ownership share will be 14.2 per cent.
Fingridin ja Helen Sähköverkon pilotoima siirtojenhallinnan markkinapaikka FinFlex on ollut käytössä pian vuoden. Tarpeita markkinalta hankittavalle joustolle ennakoitiin alkuvuoteen 2026, mutta poikkeuksellisen kylmästä ja vähätuulisesta säästä johtuen siirtojenhallintatarpeita ei järjestelmässä ilmennyt. Lisäksi kantaverkko rajayhteyksineen sekä sähköntuotanto toimivat erittäin luotettavasti. Siirtojenhallintatarpeet eivät kuitenkaan sijoitu vain talvikaudelle. Sähköistymisen edetessä vauhdilla nopeat vaihtelut kantaverkon siirtotarpeissa ovat tavallisia, kun edullista tuuli- ja aurinkovoimaa siirretään etelän kulutuskohteisiin sekä vientiin olosuhteiden ollessa otolliset. Kevätkaudella kantaverkossa tehdään rakennus- ja kunnossapitotöistä johtuvia keskeytyksiä, joiden aikana joustotarpeita saattaa myös ilmetä. Siirtojenhallinnan markkinapaikka on Fingridin käytössä markkinaehtoisen siirtojenhallinnan työkaluna mFRR-markkinaa hyödyntävien erikoissäätöjen rinnalla.
Fingrid on julkaissut raportin sähköjärjestelmän toiminnasta talvella 2025–2026. Talven kulutushuippu saavutettiin tammikuussa, jolloin Suomessa tehtiin myös uudet kaikkien aikojen tuotanto- ja kulutusennätykset. Korkeimmat kulutuslukemat mitattiin viikolla 2, jolloin sähkön kulutus oli korkeimmillaan 15 553 MW.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme