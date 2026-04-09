Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.4.2026 16:58:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Maastopalo keskisuuri, Urheilukuja, Toivakka
Toivakan urheilukujalla syttyi heinien poltosta maastopalo. Palo levisi n. 1500 neliön alalle ja poltti sänkipeltoa. Pelastuslaitos saapui kohteeseen nopeasti ja sai palon sammumaan, ennen kuin tämä pääsi leviämään läheiseen asuinrakennukseen.
Ketään ei loukkaantunut palossa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 4 yksikköä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme