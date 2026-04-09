Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 9.4.2026

Maastopalo keskisuuri, Urheilukuja, Toivakka

Toivakan urheilukujalla syttyi heinien poltosta maastopalo. Palo levisi n. 1500 neliön alalle ja poltti sänkipeltoa. Pelastuslaitos saapui kohteeseen nopeasti ja sai palon sammumaan, ennen kuin tämä pääsi leviämään läheiseen asuinrakennukseen.

Ketään ei loukkaantunut palossa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 4 yksikköä.