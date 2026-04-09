Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallitus jätti rokotteet ulos ennakoivan terveystiedon käytöstä

Sote-valiokunnan opposition edustajat pitävät ratkaisua käsittämättömänä.

– Kannatamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kaikin tavoin. On hyvin erikoista, että tämän esityksen ulkopuolelle jätettiin rokoteohjelman mukaiset rokotukset, jotka ovat osa ennaltaehkäisevää työtä, toteaa kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.).

– Ihmisille olisi arvokasta tietää, jos hän olisi rokoteohjelman mukaisesti oikeutettu johonkin rokotteeseen. Yritimme saada hallituksen esitystä muutettua siten, että hyvinvointialueet voisivat ennakoiden auttaa ihmisten terveyden edistämisessä ja edistää myös rokotteisiin oikeutettujen mahdollisuutta tietää oikeuksistaan, kansanedustaja Aki Linden (sd.) sanoo.

– On erikoista ja valitettavaa, että asiantuntijapalautteesta huolimatta valiokunnan enemmistö ei antanut mahdollisuutta terveystietojen käyttöön kansallisen rokoteohjelman mukaisten rokotuksien edistämiseksi, sanoo kansanedustaja Ville Merinen (sd.)

Opposition edustajat pitävät sosiaali- ja terveysministeriön reagointia asiantuntijapalautteeseen pettymyksenä. Ministeriössä ei ollut halukkuutta tehdä ennakoivaa terveydenhuoltoa edistäviä muutoksia, vaikka asiantuntijoiden esiin nostamat puutteet olivat tiedossa.

– Sosiaali- ja terveysministeriöstä ei saatu viime viikkojen aikana millään sellaista muutosta, jossa kaikki terveyttä edistävä toiminta asiakastiedon nojalla olisi saatu tähän hallituksen esitykseen mukaan. Esityksen katvekohdat olivat tiedossa, mutta ongelmia ei saatu silti korjattua. On sääli, että poliittista tahtoa kansallisen rokoteohjelman toteuttamiseen ei löytynyt ennakoivan terveystiedon käytössä, toteaa valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.)

– Voi vaan kysyä, onko tässä kyse rokotekriittisyydestä vai rokotevastaisuudesta? Vai mistä tässä voi olla kyse, kun näin tahdotaan menetellä, kysyy Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

– Oppositio esitti pykälämuutokset valiokunnan käsittelyssä sen varmistamiseksi, että terveyttä ja hyvinvointia olisi päästy edistämään myös kansallisen rokoteohjelman toteuttamiseksi. Valiokunnan enemmistö ei kuitenkaan hyväksynyt näitä pykälämuutosehdotuksia. Ei voi kuin ihmetellä, miksi kaikkia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä keinoja ei hyväksytty käyttöön, kansanedustaja Hanna-Leena Mattila (kesk.) päättää.