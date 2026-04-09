Valtio lainasi neljä miljardia euroa 10 vuodeksi 3,362 % korolla

Laina hinnoiteltiin 32 tuottopistettä yli euroswap-käyrän, ja sen korkoero Saksan valtion 10-vuotiseen lainaan oli 37,9 tuottopistettä.

Maantieteellisesti suurin osuus lainasta (36 %) myytiin Benelux-maihin ja Ranskaan. Aasiaan ja Lähi-itään allokoitiin 20 % ja Pohjoismaihin 15 %. Sijoittajatyypeistä suurimmat allokaatiot menivät pankeille ja pankkien varainhallintaosastoille (40 %) sekä keskuspankeille ja muille julkisen sektorin sijoittajille (37 %).



Allokaatiot ovat Suomen valtion 10-vuotiselle lainalle tyypilliset.

”Maailmanpolitiikan luomasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta meille hyvin perinteinen sijoittajakunta oli kiinnostunut tästä lainasta”, finanssijohtaja Anu Sammallahti toteaa.

Iranin sota on hallinnut markkinatapahtumia viime viikkoina. Lainanoton ajoitusta edesauttoi silti se, että Suomen valtionlainojen hinnoittelu suhteessa verrokkeihin on pysynyt vakaana.

”Vaikka pidempiaikaisen epävarmuuden hälvenemisestä ei ole selviä merkkejä, tämän viikon markkinatunnelma vaikutti positiiviselta”, Sammallahti kertoo.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC ja Nordea. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 4 miljardia euroa

Liikkeeseenlaskupäivä: 9.4.2026

Arvopäivä: 16.4.2026

Eräpäivä: 15.9.2036

Kuponkikorko: 3,350 %

Hinta: 99,909

Tuotto: 3,362 %

ISIN-koodi: FI4000602891