Valtio lainasi neljä miljardia euroa 10 vuodeksi 3,362 % korolla
9.4.2026 17:51:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Suomen valtio laski liikkeeseen uuden neljän miljardin euron suuruisen 10-vuotisen viitelainan, joka erääntyy 15.9.2036. Lainan tarjouskirja kasvoi yli 12 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia 110 sijoittajalta.
Laina hinnoiteltiin 32 tuottopistettä yli euroswap-käyrän, ja sen korkoero Saksan valtion 10-vuotiseen lainaan oli 37,9 tuottopistettä.
Maantieteellisesti suurin osuus lainasta (36 %) myytiin Benelux-maihin ja Ranskaan. Aasiaan ja Lähi-itään allokoitiin 20 % ja Pohjoismaihin 15 %. Sijoittajatyypeistä suurimmat allokaatiot menivät pankeille ja pankkien varainhallintaosastoille (40 %) sekä keskuspankeille ja muille julkisen sektorin sijoittajille (37 %).
Allokaatiot ovat Suomen valtion 10-vuotiselle lainalle tyypilliset.
”Maailmanpolitiikan luomasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta meille hyvin perinteinen sijoittajakunta oli kiinnostunut tästä lainasta”, finanssijohtaja Anu Sammallahti toteaa.
Iranin sota on hallinnut markkinatapahtumia viime viikkoina. Lainanoton ajoitusta edesauttoi silti se, että Suomen valtionlainojen hinnoittelu suhteessa verrokkeihin on pysynyt vakaana.
”Vaikka pidempiaikaisen epävarmuuden hälvenemisestä ei ole selviä merkkejä, tämän viikon markkinatunnelma vaikutti positiiviselta”, Sammallahti kertoo.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC ja Nordea. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.
Liikkeeseenlaskun tiedot:
Koko: 4 miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 9.4.2026
Arvopäivä: 16.4.2026
Eräpäivä: 15.9.2036
Kuponkikorko: 3,350 %
Hinta: 99,909
Tuotto: 3,362 %
ISIN-koodi: FI4000602891
Yhteyshenkilöt
Anu Sammallahtifinanssijohtaja, osastonjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 2575anu.sammallahti@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
Staten lånade 4 miljarder euro i ett 10-årigt benchmarklån till en ränta på 3,362 procent9.4.2026 17:56:58 EEST | Pressmeddelande
Staten emitterade ett nytt benchmarklån på fyra miljarder euro som förfaller till betalning den 15 september 2036. Orderboken på lånet uppgick till över 12 miljarder euro och innehöll anbud från 110 investerare.
Staten emitterar ett nytt 10-årigt benchmarklån9.4.2026 10:12:12 EEST | Pressmeddelande
Lånet förfaller till betalning den 15 september 2036.
Valtio laskee liikkeeseen uuden 10-vuotisen viitelainan9.4.2026 10:12:00 EEST | Tiedote
Valtio laskee tänään liikkeeseen uuden viitelainan, joka erääntyy maksettavaksi 15.9.2036.
De sammanställda kalkylerna över statsfinanserna upprättades för första gången för 202527.3.2026 14:31:00 EET | Pressmeddelande
I ändringen av lagen om statsbudgeten (5.12.2024/757) lades en ny 17 b § till i lagen om statsbudgeten, som innehåller bestämmelser om de sammanställda kalkyler över statsfinanserna som ska presenteras i samband med statsbokslutet. De bildas genom att sammanställa bokföringsuppgifterna för statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten samt statens affärsverk.
Valtiontalouden yhdistellyt laskelmat laadittu ensimmäisen kerran vuodelta 202527.3.2026 14:31:00 EET | Tiedote
Talousarviolain muutoksessa (5.12.2024/757) talousarviolakiin lisättiin uusi 17 b §, jossa säädetään valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitettävistä valtiontalouden yhdistellyistä laskelmista. Ne muodostetaan yhdistelemällä valtion talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoksien kirjanpitotiedot.
