Valtio lainasi neljä miljardia euroa 10 vuodeksi 3,362 % korolla

9.4.2026 17:51:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote

Suomen valtio laski liikkeeseen uuden neljän miljardin euron suuruisen 10-vuotisen viitelainan, joka erääntyy 15.9.2036. Lainan tarjouskirja kasvoi yli 12 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia 110 sijoittajalta.

Kuvio osoittaa Suomen 15.9.2036 erääntyvän valtionlainan sijoittajapohjan alueellisen jakauman.
Laina hinnoiteltiin 32 tuottopistettä yli euroswap-käyrän, ja sen korkoero Saksan valtion 10-vuotiseen lainaan oli 37,9 tuottopistettä.

Maantieteellisesti suurin osuus lainasta (36 %) myytiin Benelux-maihin ja Ranskaan. Aasiaan ja Lähi-itään allokoitiin 20 % ja Pohjoismaihin 15 %. Sijoittajatyypeistä suurimmat allokaatiot menivät pankeille ja pankkien varainhallintaosastoille (40 %) sekä keskuspankeille ja muille julkisen sektorin sijoittajille (37 %).

Allokaatiot ovat Suomen valtion 10-vuotiselle lainalle tyypilliset.

”Maailmanpolitiikan luomasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta meille hyvin perinteinen sijoittajakunta oli kiinnostunut tästä lainasta”, finanssijohtaja Anu Sammallahti toteaa.

Iranin sota on hallinnut markkinatapahtumia viime viikkoina. Lainanoton ajoitusta edesauttoi silti se, että Suomen valtionlainojen hinnoittelu suhteessa verrokkeihin on pysynyt vakaana.

”Vaikka pidempiaikaisen epävarmuuden hälvenemisestä ei ole selviä merkkejä, tämän viikon markkinatunnelma vaikutti positiiviselta”, Sammallahti kertoo.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC ja Nordea. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 4 miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 9.4.2026
Arvopäivä: 16.4.2026
Eräpäivä: 15.9.2036
Kuponkikorko: 3,350 %
Hinta: 99,909
Tuotto: 3,362 %
ISIN-koodi: FI4000602891

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi 

