SDP:n Helena Marttila: Sika-ala tarvitsee vaihtoehtoja porsaiden kirurgiseen kastraatioon
10.4.2026 09:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Sika-alaa on tuettava löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja porsaiden kirurgisen kastraation kiellon kumoamiselle. Tätä varten eläinten hyvinvointilaissa säädettiin 12 vuoden siirtymäaika, josta on nyt pidettävä kiinni, sanoo maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Helena Marttila (sd.).
Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jolla halutaan kumota vuonna 2035 voimaan astuva porsaiden kirurgisen kastraation kielto. Lihantuottajat ovat korostaneet kiellon kumoamisen tärkeyttä alan kilpailukyvyn ja vientiedellytysten varmistamiseksi.
– Tuottajien huolta on kuultava, mutta ratkaisun on löydyttävä muualta kuin eläinten hyvinvoinnista tinkimisestä. Valiokuntakäsittelyssä on syytä nostaa esiin keinoja, miten sika-alaa voidaan tukea kartoittamaan, kehittämään ja kokeilemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka eivät ole eläinten hyvinvointilain vastaisia, Marttila toteaa.
– Kirurgiselle kastraatiolle on jo olemassa vaihtoehtoja, kuten immunokastraatio eli rokottaminen ja karjujen kasvatus ilman kastraatiota. Viime hallituskaudella säädetty eläinten hyvinvointilaki korostaa, ettei tuotantoeläimillekään saa aiheuttaa tarpeetonta kipua. Tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että porsaan kirurginen kastraatio aiheuttaa sille kipua ja stressiä. Kotimaan markkinalla eettisellä näkökulmalla on ihmisille yhä enemmän merkitystä, kun kuluttajista yli 60 prosenttia on sitä mieltä, että porsaiden kirurginen kastraatio pitää lopettaa.
Marttila muistuttaa, että poukkoileva lainsäädäntö ei ole elinkeinoelämänkään etu. Kastraatiokielto voi tuoda tuottajille myös tiettyjä taloudellisia hyötyjä eläinten paremman rehuhyötysuhteen, nopeutuneen tuotantokierron ja vähentyneen työmäärän ansiosta.
– Suomalaisella sianlihan tuotannolla on monia vahvuuksia: siat saavat pitää saparonsa, antibiootteja käytetään vain tarpeeseen, salmonellariskit ovat hallinnassa ja lihan laatu on hyvä. Laadun tulisi näkyä myös tuottajien saamassa hinnassa. Alan kehitystä tukisi se, että kastraatiokielto siirtymäajalla pidetään voimassa ja eläinten hyvinvointia parannetaan näin edelleen, Marttila sanoo.
Hallituksen esitys oli määrä antaa eduskunnalle vasta elokuussa, sillä maa- ja metsätalousministeriöllä on edelleen käynnissä porsaiden kastraatiosta luopumisen vaikutuksia selvittävä hanke, jonka loppuraportti on vasta kirjoitusvaiheessa.
– Pidän huolestuttavana, että hallitus on ilmeisesti pitänyt kastraatiokiellon kumoamista niin kiireellisenä ja selvänä asiana, ettei loppuraporttiakaan maltettu odottaa. Sen sijaan turkistarhauksen kieltämistä ajava kansalaisaloite on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä jo syyskuusta 2024. Orpon hallitus suorastaan alleviivaa toiminnallaan piittaamattomuutta eläinten hyvinvoinnista, Marttila toteaa.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
SDP:n Perholehto: Orpo-Purran hallituksen uusin uhri on eläinten hyvinvointi10.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Marinin hallituksen yhtenä suurimmista saavutuksista voi pitää aikaansaatua eläinten hyvinvointilakia. Lakia työstettiin yli kymmenen vuoden ajan ja kompromissin aikaansaaminen oli haastavaa. Yhteisymmärrys eri tahojen välillä kuitenkin löydettiin ja moni hengähti huojennuksesta. Nyt Orpo-Purran hallitus on muuttamassa lakia, ja heikentämässä eläinten hyvinvointia, kertoo SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto.
Kvarnström (SDP): Regeringens envishet står låg- och medelinkomsttagare dyrt10.4.2026 09:48:30 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) efterlyser en politik som bättre prioriterar de hushåll som nu har det kämpigt. På torsdagens frågestund ställde han de första frågorna om just detta ämne och beklagar att ministrarnas svar gav vid handen att regeringen håller fast vid skattelättnader till välbärgade och storföretag istället för att satsa på de som nu har svårt att få ekonomin att gå ihop.
SDP:n Kvarnström: Hallituksen itsepäisyys tulee kalliiksi pieni- ja keskituloisille10.4.2026 09:48:30 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) peräänkuuluttaa politiikkaa, jossa huomioidaan paremmin ne kotitaloudet, joilla on nyt vaikeaa. Torstain kyselytunnilla hän esitti ensimmäisen kysymyksen tästä aiheesta ja hänestä on kurjaa, että hallitus pitää yhä kiinni hyväosaisten ja suuryritysten veronkevennyksistä, sen sijaan, että panostettaisiin niihin, joilla on nyt vaikeuksia saada taloutensa tasapainoon.
Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallitus jätti rokotteet ulos ennakoivan terveystiedon käytöstä9.4.2026 18:43:08 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään hallituksen esitystä (HE 159/2025) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Esitys mahdollistaisi terveystietojen nykyistä laajemman käytön potilaiden tavoittamisessa ja yhteydenotoissa, henkilötietojen suojaa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Hallitus esittää ennakoivan terveystiedon käytön sallimista muun muassa terveystarkastuksissa, seulonnoissa ja sairaanhoidossa. Sen sijaan kansallisen rokoteohjelman mukaisten rokotusten edistäminen on rajattu esityksen ulkopuolelle.
SDP:n Paula Werning: Yhteisöpedagogien asema lastensuojelussa on epäselvä – käytännöt eivät vastaa lakia9.4.2026 15:09:32 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning on jättänyt kirjallisen kysymyksen yhteisöpedagogien asemasta sosiaalihuollon ja erityisesti lastensuojelun tehtävissä. Lainsäädäntö ja viranomaislinjaukset mahdollistavat yhteisöpedagogien työskentelyn alalla, mutta käytännössä työllistyminen on vaikeutunut merkittävästi viranomaislinjausten ristiriitaisuuden vuoksi, sanoo Werning.
