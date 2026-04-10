SDP:n Helena Marttila: Sika-ala tarvitsee vaihtoehtoja porsaiden kirurgiseen kastraatioon

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jolla halutaan kumota vuonna 2035 voimaan astuva porsaiden kirurgisen kastraation kielto. Lihantuottajat ovat korostaneet kiellon kumoamisen tärkeyttä alan kilpailukyvyn ja vientiedellytysten varmistamiseksi.

– Tuottajien huolta on kuultava, mutta ratkaisun on löydyttävä muualta kuin eläinten hyvinvoinnista tinkimisestä. Valiokuntakäsittelyssä on syytä nostaa esiin keinoja, miten sika-alaa voidaan tukea kartoittamaan, kehittämään ja kokeilemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka eivät ole eläinten hyvinvointilain vastaisia, Marttila toteaa.

– Kirurgiselle kastraatiolle on jo olemassa vaihtoehtoja, kuten immunokastraatio eli rokottaminen ja karjujen kasvatus ilman kastraatiota. Viime hallituskaudella säädetty eläinten hyvinvointilaki korostaa, ettei tuotantoeläimillekään saa aiheuttaa tarpeetonta kipua. Tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että porsaan kirurginen kastraatio aiheuttaa sille kipua ja stressiä. Kotimaan markkinalla eettisellä näkökulmalla on ihmisille yhä enemmän merkitystä, kun kuluttajista yli 60 prosenttia on sitä mieltä, että porsaiden kirurginen kastraatio pitää lopettaa.

Marttila muistuttaa, että poukkoileva lainsäädäntö ei ole elinkeinoelämänkään etu. Kastraatiokielto voi tuoda tuottajille myös tiettyjä taloudellisia hyötyjä eläinten paremman rehuhyötysuhteen, nopeutuneen tuotantokierron ja vähentyneen työmäärän ansiosta.

– Suomalaisella sianlihan tuotannolla on monia vahvuuksia: siat saavat pitää saparonsa, antibiootteja käytetään vain tarpeeseen, salmonellariskit ovat hallinnassa ja lihan laatu on hyvä. Laadun tulisi näkyä myös tuottajien saamassa hinnassa. Alan kehitystä tukisi se, että kastraatiokielto siirtymäajalla pidetään voimassa ja eläinten hyvinvointia parannetaan näin edelleen, Marttila sanoo.

Hallituksen esitys oli määrä antaa eduskunnalle vasta elokuussa, sillä maa- ja metsätalousministeriöllä on edelleen käynnissä porsaiden kastraatiosta luopumisen vaikutuksia selvittävä hanke, jonka loppuraportti on vasta kirjoitusvaiheessa.

– Pidän huolestuttavana, että hallitus on ilmeisesti pitänyt kastraatiokiellon kumoamista niin kiireellisenä ja selvänä asiana, ettei loppuraporttiakaan maltettu odottaa. Sen sijaan turkistarhauksen kieltämistä ajava kansalaisaloite on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä jo syyskuusta 2024. Orpon hallitus suorastaan alleviivaa toiminnallaan piittaamattomuutta eläinten hyvinvoinnista, Marttila toteaa.