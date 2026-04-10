SDP:n Pia Viitanen: Orpon hallitus rapauttaa eläintenkin hyvinvointia
10.4.2026 11:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Orpon hallituskaudella ei heikennetä vain haavoittuvimpien ihmisten hyvinvointia, vaan myös eläinten hyvinvointi ottaa takapakkia, kun hallitus aikoo kumota porsaiden kastraatiokiellon ennen kuin se on edes ehtinyt astua voimaan, paaluttaa kansanedustaja Pia Viitanen (sd.).
Viime hallituskaudella yli kymmenen vuoden valmistelun jälkeen hyväksytty eläinten hyvinvointilaki kieltää vuoden 2035 alusta lähtien karjuporsaiden kirurgisen kastraation 12 vuoden siirtymäajalla.
– On käsittämätöntä ja surullista, että hallitus ottaa tässä takapakkia. Kirurginen kastraatio aiheuttaa porsaalle voimakasta kipua ja stressiä, ja oli merkittävä parannus, että kielto saatiin aikaan. Jos eläinten hyvinvointilaki nyt sika-alan vaatimuksesta avataan ja kastraatiokielto kumotaan, ryhdytäänkö vaatimaan muidenkin kohtien avaamista? Laki on ollut voimassa vasta vuoden 2024 alusta ja sitä on täydennettävä esimerkiksi uudistamalla lajikohtaiset asetukset, ei heikennettävä taloudellisin perustein, Viitanen vaatii.
– Eläinten hyvinvointilain säätäminen oli tärkeä uudistus, jossa näkökulma siirtyi eläinsuojelusta eläinten hyvinvoinnin takaamiseen. Eläimellä tunnustettiin olevan itseisarvo riippumatta sen välinearvosta ihmiselle. Laissa huomioitiin tarkoituksella riittävän pitkät siirtymäajat, jotta tuottajat ehtivät sopeuttaa toimintaansa siten, etteivät kustannukset kasva kohtuuttomasti, Viitanen muistuttaa.
– Kirurginen kastraatio on yksiselitteisesti eläinten hyvinvointilain kirjaimen ja hengen vastaista. Suomalaisessa ruoantuotannossa korostetaan eettisyyttä ja vastuullisuutta, mutta se edellyttää myös tekoja. Sääntelyn avulla pyritään eettisesti kestävämpään tuotantoon, ja juuri siitä tässä on kyse. Myös kuluttajat arvostavat eläinten hyvinvointia, sillä jopa 82 prosenttia pitää eläinten hyvinvointiin panostamista tärkeänä syynä valita kotimaisia elintarvikkeita ja 62 prosenttia suomalaisista kannattaa porsaiden kirurgisen kastraation kieltoa, jota tämä hallitus on nyt romuttamassa, Viitanen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme