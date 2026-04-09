Kansanedustaja Eva Biaudet ei asetu ehdolle eduskuntavaaleissa 2027
9.4.2026 18:38:34 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustaja Eva Biaudet ilmoittaa, ettei hän asetu ehdolle eduskuntavaaleissa keväällä 2027. Biaudet on seitsemännellä kaudellaan Ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajana.
-Perusteellisen harkinnan jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että nyt on aika antaa vastuu eteenpäin nuoremmalle sukupolvelle, Biaudet toteaa.
Hän nousi eduskuntaan 30-vuotiaana ja on poliittisen uransa aikana painottanut aktiivisen vaikuttamisen sekä yhteiskunnallisen muutoksen tärkeyttä.
– Olen syvästi kiitollinen äänestäjiltä saamastani luottamuksesta kaikkien näiden vuosien aikana. Se on ollut suuri vastuu, mutta myös etuoikeus.
Biaudet painottaa Ruotsalaisen kansanpuolueen merkittävää roolia valtakunnanpolitiikassa ja katsoo, että puolue on tuonut selkeää lisäarvoa kansalliseen keskusteluun. Biaudet painottaa, että politiikan keskeinen tehtävä tänä päivänä on turvallisuuden rakentaminen niin Suomessa kuin globaalisti.
– Meidän on vaalittava maailmanjärjestystä, jossa väkivaltaa ja syrjintää/sortoa ei hyväksytä. Vahvan puolustuksen on kuljettava käsi kädessä sosiaalisesti kestävän ja osallistavan yhteiskunnan kanssa, Biaudet sanoo.
Hän korostaa myös, että monimuotoisuus on vahvuus ja että panostukset koulutukseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin ovat ratkaisevia yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta.
Biaudet toivoo, että hänen seuraajakseen eduskuntaan valitaan nainen. Sukupuolijakaumalla ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä on merkitystä sille, mitkä näkökulmat saavat painoarvoa ja mitkä kysymykset nousevat etusijalle.
Kansanedustaja Eva Biaudet katsoo nyt kohti uusia tehtäviä ja mahdollisuuksia jatkaa työtä niiden kysymysten parissa, jotka ovat määrittäneet hänen poliittista toimintaansa.
Yhteyshenkilöt
Eva BiaudetKansanedustajaPuh:050 512 1846eva.biaudet@riksdagen.fi
Emma Ringbom ställer inte upp för omval som kretsordförande i Helsingfors9.4.2026 14:58:43 EEST | Pressmeddelande
Emma Ringbom har meddelat att hon inte ställer sig till förfogande för omval till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors. Beslutet har vuxit fram under en tid och grundar sig på en helhetsbedömning av kommande åtaganden och personliga prioriteringar. När mandatperioden når sitt slut lämnar Ringbom uppdraget som kretsordförande vilket markerar avslutningen på en intensiv och händelserik 3-års period.
Vandabon Jenni Alasuutari ansluter sig till SFP9.4.2026 11:42:25 EEST | Pressmeddelande
Vandabon Jenni Alasuutari ansluter sig till SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda stadsfullmäktige och i fullmäktige för Vanda och Kervo välfärdsområde
Vantaalainen Jenni Alasuutari vaihtaa RKP:hen9.4.2026 11:42:25 EEST | Tiedote
Vantaalainen Jenni Alasuutari liittyy osaksi RKP:n valtuustoryhmää Vantaan kaupunginvaltuustossa ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustossa
Rosanna Blomster-Bröckl återvänder som riksdagsassistent för riksdagsledamot Sandra Bergqvist7.4.2026 16:51:36 EEST | Pressmeddelande
Rosanna Blomster-Bröckl blir riksdagsledamot Sandra Bergqvists nya riksdagsassistent. Blomster-Bröckl har tidigare jobbat som specialmedarbetare för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist och undervisningsminister Anders Adlercreutz. Hon har även tidigare jobbat som Bergqvists riksdagsassistent.
Rosanna Blomster-Bröckl palaa kansanedustaja Sandra Bergqvistin eduskunta-avustajaksi7.4.2026 16:51:36 EEST | Tiedote
Rosanna Blomster-Bröckl on kansanedustaja Sandra Bergqvistin uusi eduskunta-avustaja. Blomster-Bröckl on aiemmin toiminut sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin, että opetusministeri Anders Adlercreutzin erityisavustajana. Hän on aiemmin työskennellyt myös Bergqvistin eduskunta-avustajana.
