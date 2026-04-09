Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 9.4.2026

Maastopalo Keskisuuri: Multia, Mäenperäntie

Pellon aidan aluskasvillisuutta poltettu ja lähtenyt leviämään sänkipeltoon. Palo levinnyt osittain metsään ja ojanpohjalla olevaan puustoon. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Kohteessa paloi 1 - 1,5ha verran maastoa.

Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa ja omaisuutta ei palanut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta kohteessa 3 yksikköä.