MV-Jäähdytys laajentaa Ouluun

10.4.2026 06:17:00 EEST | MV-Jäähdytys Oy | Tiedote

Suomen johtaviin kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiöihin kuuluva MV-Jäähdytys laajentaa palveluverkostoaan avaamalla uuden toimipisteen Ouluun.

MV-Jäähdytys avaa toimipisteen Ouluun.
Laajentuminen on osa MV-Jäähdytyksen strategista kasvua, jossa korostuvat paikallinen palvelu sekä valtakunnallinen kattavuus. Tavoitteena on tuoda korkeatasoinen ja asiakaslähtöinen palvelu entistä lähemmäs alueen yrityksiä ja toimijoita. Uusi toimipiste aloittaa toimintansa heti. 

– Meillä on Pohjois-Pohjanmaalla vahva asiakaskunta, ja nyt haluamme panostaa entistä vahvempaan paikalliseen läsnäoloon. Haluamme olla aidosti lähellä asiakkaitamme ja tehdä heidän arjestaan yhä sujuvampaa nopealla ja helposti saavutettavalla 24/7 palvelulla, sanoo MV-Jäähdytyksen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jonni Moislahti. 

MV-Jäähdytys palvelee muun muassa päivittäistavarakauppaa, teollisuutta, kiinteistönomistajia ja ammattikeittiötoimijoita.

MV-Jäähdytyksen logistiikkakeskus Pirkkalassa.
MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen huolto- ja projektiyhtiö, joka on erikoistunut jäähdytysjärjestelmiin, kylmä- ja pakkastiloihin, lämpöpumppuihin sekä ammattikeittiö- ja pesulalaitteisiin. Yritys toimii valtakunnallisesti lähes 400 ammattilaisen voimin, ja vuonna 2024 sen liikevaihto oli 43,4 milj. €.

MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjävetoinen konserni. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli yli 400 milj. €, ja konserniin kuuluvat yritykset työllistävät yli 2 000 alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa.

MV-Jäähdytys Oy:lta merkittävä kasvuaskel itäisessä Suomessa – Yrityskauppojen myötä JV Jäähdytysvoima Oy, Karjalan Kylmähuolto Oy ja CoolRef Oy liittyvät MV:n tiimiin

Suomen suurin kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys Oy on sopinut yrityskaupoista 1.11.2024 lappeenrantalaisten JV Jäähdytysvoima Oy:n, Karjalan Kylmähuolto Oy:n ja CoolRef Oy:n kanssa. MV-Jäähdytyksen markkina-asema vahvistuu itäisessä Suomessa huomattavasti yrityskauppojen myötä. Lisäksi jäähdytys- ja lämmitysratkaisujen palvelut vahvistuvat alueella entisestään.

