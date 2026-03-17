MV-Jäähdytys laajentaa Ouluun
10.4.2026 06:17:00 EEST | MV-Jäähdytys Oy | Tiedote
Suomen johtaviin kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiöihin kuuluva MV-Jäähdytys laajentaa palveluverkostoaan avaamalla uuden toimipisteen Ouluun.
Laajentuminen on osa MV-Jäähdytyksen strategista kasvua, jossa korostuvat paikallinen palvelu sekä valtakunnallinen kattavuus. Tavoitteena on tuoda korkeatasoinen ja asiakaslähtöinen palvelu entistä lähemmäs alueen yrityksiä ja toimijoita. Uusi toimipiste aloittaa toimintansa heti.
– Meillä on Pohjois-Pohjanmaalla vahva asiakaskunta, ja nyt haluamme panostaa entistä vahvempaan paikalliseen läsnäoloon. Haluamme olla aidosti lähellä asiakkaitamme ja tehdä heidän arjestaan yhä sujuvampaa nopealla ja helposti saavutettavalla 24/7 palvelulla, sanoo MV-Jäähdytyksen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jonni Moislahti.
MV-Jäähdytys palvelee muun muassa päivittäistavarakauppaa, teollisuutta, kiinteistönomistajia ja ammattikeittiötoimijoita.
Yhteyshenkilöt
Jonni MoislahtiLiiketoiminnan kehitysjohtajaMV-Jäähdytys OyPuh:040 180 6221jonni.moislahti@mv-jaahdytys.fimv-jaahdytys.fi
Tietoja julkaisijasta
MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen huolto- ja projektiyhtiö, joka on erikoistunut jäähdytysjärjestelmiin, kylmä- ja pakkastiloihin, lämpöpumppuihin sekä ammattikeittiö- ja pesulalaitteisiin. Yritys toimii valtakunnallisesti lähes 400 ammattilaisen voimin, ja vuonna 2024 sen liikevaihto oli 43,4 milj. €.
MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjävetoinen konserni. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli yli 400 milj. €, ja konserniin kuuluvat yritykset työllistävät yli 2 000 alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.