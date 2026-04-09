Nokian KrP välierien avausvoittoon, Karhut venytti karsintasarjaa

Mikko Laakso nosti Nokian KrP:n 2–1-johtoon avauserän viimeisellä minuutilla, ja toisessa repesi eroa Juuso Aholan, Kim Hyrkkösen ja Nico Jonaesonin latoessa tilanteeksi jo 5-1. Oilersin Markus Markkolan 5–2-kavennukseen vastasi vielä Juuso Ahola kymmenen sekuntia ennen taukosummeria kotijoukkueen kuudennella maalilla mutta kolmas erä oli hallitsevan mestarin. Markus Markkola kavensi heti erän alussa, ja sitten otti ohjat Lauri Eloluoto. Hänen ensimmäinen kavennuksensa syntyi laukauksella laidasta maalin kattoon, ja viimeisen minuutin alussa sama mies nosti maalin edestä kakkospallosta Oilersin jo maalin päähän. Kaukana ei ollut espoolaisten loppumyllytyksessä tasoitustaan, kun Lauri Eloluodon laukaus kimahti maalin kehyksiin ja Markus Salmen kuti pysähtyi Aki Karjalaisen torjuntaan.

Oilersin ja Nokian KrP:n toinen kohtaaminen nähdään lauantaina Espoossa. Perjantaina taistelee kaukalossa toinen välieräpari Westend Indians–Classic samoin Espoossa.

LASB johti Porissa vielä toisen erän toiseksi viimeisellä minuutilla 3-0, mutta Tomi Jerkun komea rangaistuslaukaus aloitti Karhujen kirin. Kolmannen erän alussa Tuomas Huhtala nosti isännät jo maalin päähän, ja kohta Eero Vanhatalo tasoitti. Niko Laiti nosti LASBin vielä kerran johtoon kuusi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa, mutta Karhut nousi ylivoimalla Eero Vanhatalon sijoittaessa vasemmasta siivestä tilanteeksi 4-4. Jatkoaika vanheni liki kymmenen minuuttia: Sitten Janne Jaanus hukkasi pallon LASBin alimpana pelaajana, Karhut ampaisi 2–1-hyökkäykseen ja Eero Vanhatalo ohjasi Markus Hautaojan syötön takatolpalta verkkoon.

Liigapaikan kohtalo ratkeaa lauantaina Lahdessa.