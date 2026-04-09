Mynämäestä uusin liigapaikkakunta – SBS Wirmo löi PSS:n kolmannen kerran

Eilen Porvoossa hävinnyt SBS Wirmo karkasi tänään johtoon jo Sara Laaksosen 27 sekunnin kohdalla iskemällä maalilla. Eroa alkoi revetä toisessa erässä, jossa Olivia Oikarinen, Tessa Pietilä ja Tessa Sauvonsaari muuttivat lukemiksi jo 4-0. Päätöserän puolivälissä kotijoukkue pääsi ylivoimalle, ja takatolpalle ampaissut Sara Laaksonen nosti Tessa Pietilän nappisyötöstä jo 5-0. PSS sai vielä ottaa pallon talteen 5–1-kavennuksen rystyltä nostaneen Iida Toikan ensimmäisen liigamaalin kunniaksi, mutta lisäosumat eivät onnistuneet edes kuudella viittä vastaan.

PSS sijoittui tämän kauden F-liigassa toiseksi viimeiseksi. Inssi-Divarin runkosarjan kakkonen SBS Wirmo eteni aina sarjan Superfinaaliin, jossa SPV kuitenkin nappasi ensin liigapaikan 5–1-voitollaan.