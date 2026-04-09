Mynämäestä uusin liigapaikkakunta – SBS Wirmo löi PSS:n kolmannen kerran
9.4.2026 21:34:28 EEST | Fliiga | Tiedote
Mynämäkeläinen SBS Wirmo nappasi ensi kertaa seurahistoriassaan paikan F-liigan naisten sarjaan, kun se kaatoi kotonaan Porvoon Salibandyseuran 5-1 ja vei ottelusarjan voitoin 3-1.
Eilen Porvoossa hävinnyt SBS Wirmo karkasi tänään johtoon jo Sara Laaksosen 27 sekunnin kohdalla iskemällä maalilla. Eroa alkoi revetä toisessa erässä, jossa Olivia Oikarinen, Tessa Pietilä ja Tessa Sauvonsaari muuttivat lukemiksi jo 4-0. Päätöserän puolivälissä kotijoukkue pääsi ylivoimalle, ja takatolpalle ampaissut Sara Laaksonen nosti Tessa Pietilän nappisyötöstä jo 5-0. PSS sai vielä ottaa pallon talteen 5–1-kavennuksen rystyltä nostaneen Iida Toikan ensimmäisen liigamaalin kunniaksi, mutta lisäosumat eivät onnistuneet edes kuudella viittä vastaan.
PSS sijoittui tämän kauden F-liigassa toiseksi viimeiseksi. Inssi-Divarin runkosarjan kakkonen SBS Wirmo eteni aina sarjan Superfinaaliin, jossa SPV kuitenkin nappasi ensin liigapaikan 5–1-voitollaan.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Nokian KrP välierien avausvoittoon, Karhut venytti karsintasarjaa9.4.2026 21:13:21 EEST | Tiedote
Nokian KrP aloitti F-liigan miesten välierät kotivoitolla kaatamalla huimasti kirineen Oilersin lopulta 6-5. F-liigan karsinnassa Karhut siirsi ratkaisun viidenteen peliin voittamalla kotonaan LASBin jatkoajalla 5-4.
Classic jyräsi finaaleihin, TPS enää voiton päässä6.4.2026 21:04:59 EEST | Tiedote
F-liigan naisten sarja on saamassa tutut finalistit, kun Classic löi välieräsarjassaan SB-Pron 3-0 ja TPS johtaa EräViikinkejä vastaan otteluin 2-0. Classicin kolmas voitto tuli kotona lukemin 3-1 ja TPS:n toinen vieraissa tuloksella 4-2.
Välieräparit selvillä – kolmen maalin minuutti saatteli Oilersin mitalipeleihin5.4.2026 19:50:59 EEST | Tiedote
Mestari Oilers selvisi kuin selvisikin F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan 1 150 katsojan edessä yllättäjä OLS:n 5-2 ja vei ottelusarjan 4-3. Välieräpareiksi muodostuivat näin Classic–Westend Indians ja Nokian KrP–Oilers.
SB-Pro taipui taas niukasti – Classic voiton päässä finaaleista5.4.2026 19:46:22 EEST | Tiedote
Classic eteni jo voiton päähän F-liigan naisten finaaleista, kun se kaatoi vieraissa SB-Pron 3-1 ja johtaa ottelusarjaa 2-0.
Indians upotti SPV:n, OLS ja Oilers seitsemänteen otteluun4.4.2026 20:33:21 EEST | Tiedote
Westend Indians eteni yllättäjänä F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan SPV:n 4-2 ja vei ottelusarjan samoin 4-2. Vielä isompi yllättäjä on OLS, joka tasoitti loppuunmyydyn katsomon riemuksi sarjan mestari Oilersia vastaan 3–3:een voittamalla kotonaan 5-3. Sarjan ratkaisu nähdään sunnuntaina Espoossa.
