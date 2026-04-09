EV Realty avaa Kaliforniassa merkittävän rekkojen latauskeskuksen Kempowerin latausratkaisuilla

Kempower ja EV Realty parantavat luotettavien ja skaalautuvien latausratkaisujen saatavuutta avaamalla eri kuljetuskalustojen käyttöön suunnatun rekkalatauskeskuksen San Bernardinossa Kaliforniassa. Keskuksessa on 74 Kempowerin satelliittilaturia ja kaksi Kempower Mega Satellite -laturia, joilla voidaan ladata keskiraskasta ja raskasta kuljetuskalustoa niiden erilaisten tarpeiden mukaisesti.

Megawattilatausjärjestelmä (MCS) takaa operaattoreille suuremmat latausnopeudet ja toiminnallisen joustavuuden. Kaikkiaan 9 megawatin latauskapasiteetin asemalla on mittava infrastruktuuri. Aseman MCS-latureiden kapasiteetti on jopa 1,2 MW ja CCS-latureiden 500 kW. Latauskeskuksen avautuminen on merkittävä edistysaskel raskaan kuljetuskaluston sähköistämisessä Pohjois-Amerikassa.

”Sähköinen kuljetuskalusto tarvitsee päivittäisen toiminnan tueksi skaalautuvaa infrastruktuuria”, sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Monil Malhotra. ”San Bernardinon rekkalatauskeskus on suunniteltu palvelemaan kaikkia ajoneuvoja. Kempowerin teknologialla saavutetaan tarvittava suorituskyky ja luotettavuus täyttämään logistiikkayritysten muuttuvat tarpeet.”

Latausasema sijaitsee strategisella kuljetusreitillä moottoriteiden 10 ja 215 läheisyydessä. Keskus saatiin käyttöön nopeaan toteutukseen keskittyvien strategisten kumppanuuksien avulla. Asema tarjoaa logistiikkayrityksille käyttäjäystävällisen maailmanluokan ratkaisun. Kaikkiaan 76 Kempowerin laturilla varustetulla asemalla voidaan päivittäin ladata yli 200 rekkaa.

”Inland Empire on alue, jossa Los Angelesin ja Long Beachin satamista tuleva rahti lajitellaan ja lähetetään ympäri maata rekoilla ja rautateitse”, sanoo EV Realtyn toimitusjohtaja Patrick Sullivan. ”Täällä toimivat logistiikkayritykset tekevät toimitusketjun tärkeimpiä ja vaativimpia töitä. Ne tarvitsevat luotettavaa ja edullista suurteholatausta voidakseen siirtyä pilottivaiheesta eteenpäin ja tehdä sähköistämisestä todellisen liiketoimintapäätöksen. Olemme rakentaneet latauskeskuksen vastaamaan tähän tarpeeseen.”

Viime kuussa Kempower, Windrose ja EV Realty ilmoittivat ensimmäisestä onnistuneesta latauksesta Kempowerin megalaturilla Pohjois-Amerikassa, ja lataus tehtiin San Bernardinon latauskeskuksessa. Latausasema on käytössä ja sijaitsee osoitteessa 580 W. Mill Street, San Bernardino, CA 92410.

Mediayhteydet

Jed Routh, VP of Markets and Products, Kempower North America

Jed.routh@kempower.com





Kempower

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com