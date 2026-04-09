EV Realty avaa Kaliforniassa merkittävän rekkojen latauskeskuksen Kempowerin latausratkaisuilla
9.4.2026 22:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower ja EV Realty parantavat luotettavien ja skaalautuvien latausratkaisujen saatavuutta avaamalla eri kuljetuskalustojen käyttöön suunnatun rekkalatauskeskuksen San Bernardinossa Kaliforniassa. Keskuksessa on 74 Kempowerin satelliittilaturia ja kaksi Kempower Mega Satellite -laturia, joilla voidaan ladata keskiraskasta ja raskasta kuljetuskalustoa niiden erilaisten tarpeiden mukaisesti.
Megawattilatausjärjestelmä (MCS) takaa operaattoreille suuremmat latausnopeudet ja toiminnallisen joustavuuden. Kaikkiaan 9 megawatin latauskapasiteetin asemalla on mittava infrastruktuuri. Aseman MCS-latureiden kapasiteetti on jopa 1,2 MW ja CCS-latureiden 500 kW. Latauskeskuksen avautuminen on merkittävä edistysaskel raskaan kuljetuskaluston sähköistämisessä Pohjois-Amerikassa.
”Sähköinen kuljetuskalusto tarvitsee päivittäisen toiminnan tueksi skaalautuvaa infrastruktuuria”, sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Monil Malhotra. ”San Bernardinon rekkalatauskeskus on suunniteltu palvelemaan kaikkia ajoneuvoja. Kempowerin teknologialla saavutetaan tarvittava suorituskyky ja luotettavuus täyttämään logistiikkayritysten muuttuvat tarpeet.”
Latausasema sijaitsee strategisella kuljetusreitillä moottoriteiden 10 ja 215 läheisyydessä. Keskus saatiin käyttöön nopeaan toteutukseen keskittyvien strategisten kumppanuuksien avulla. Asema tarjoaa logistiikkayrityksille käyttäjäystävällisen maailmanluokan ratkaisun. Kaikkiaan 76 Kempowerin laturilla varustetulla asemalla voidaan päivittäin ladata yli 200 rekkaa.
”Inland Empire on alue, jossa Los Angelesin ja Long Beachin satamista tuleva rahti lajitellaan ja lähetetään ympäri maata rekoilla ja rautateitse”, sanoo EV Realtyn toimitusjohtaja Patrick Sullivan. ”Täällä toimivat logistiikkayritykset tekevät toimitusketjun tärkeimpiä ja vaativimpia töitä. Ne tarvitsevat luotettavaa ja edullista suurteholatausta voidakseen siirtyä pilottivaiheesta eteenpäin ja tehdä sähköistämisestä todellisen liiketoimintapäätöksen. Olemme rakentaneet latauskeskuksen vastaamaan tähän tarpeeseen.”
Viime kuussa Kempower, Windrose ja EV Realty ilmoittivat ensimmäisestä onnistuneesta latauksesta Kempowerin megalaturilla Pohjois-Amerikassa, ja lataus tehtiin San Bernardinon latauskeskuksessa. Latausasema on käytössä ja sijaitsee osoitteessa 580 W. Mill Street, San Bernardino, CA 92410.
Mediayhteydet
Jed Routh, VP of Markets and Products, Kempower North America
Jed.routh@kempower.com
Kempower
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
EV Realty’s major truck charging hub featuring Kempower charging solutions opens in California9.4.2026 22:00:00 EEST | Press release
Kempower and EV Realty are improving access to reliable, scalable charging solutions for fleet operations with the opening of a multifleet truck charging hub in San Bernardino, California. The site features 74 Kempower Satellites and two Kempower Mega Satellites, offering megawatt charging to serve the various needs of medium- and heavy-duty trucks. MCS capabilities ensure higher charging speeds and operational flexibility for operators. The multimegawatt site provides large-scale infrastructure with up to 9 MW of capacity, up to 1.2 MW for MCS and 500 kW for CCS, a milestone for heavy-duty electrification in North America. “Electric fleets require scalable infrastructure to support daily operations,” said Kempower North America President Monil Malhotra. “The San Bernardino truck charging hub is designed to serve all vehicles, with Kempower’s technology delivering the performance and reliability needed to meet the evolving demands of fleets.” Located on a strategic freight corridor nea
Kempowerin Pohjois-Amerikan ensimmäinen MCS-laturi menestyi testikäytössä EV Realtyn San Bernardinon latausasemalla Kaliforniassa25.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Kempower, Windrose-sähkökuorma-auto ja EV Realty ovat tehneet onnistuneen testilatauksen megawattilatausjärjestelmällä (MCS) EV Realtyn San Bernardinon latausasemalla Kaliforniassa. Kyseessä on ensimmäinen megawattilataus Kempowerin Mega Satellite MCS -laturilla Pohjois-Amerikassa ja konkreettinen askel kohti MCS-latausratkaisun kaupallista saatavuutta mantereen ajoneuvokalusto- ja latausoperaattoreille.
First Kempower Mega Satellite MCS in North America charged successfully under real world conditions at EV Realty’s San Bernardino hub in California25.3.2026 15:00:00 EET | Press release
Kempower, Windrose, and EV Realty recently announced a successful charge using the Megawatt Charging System (MCS) at EV Realty’s San Bernardino, California charging hub. This was the first MCS charging session with a Kempower Mega Satellite MCS installed in North America, and a concrete step toward commercial availability of MCS charging as a real, working solution for North American fleet and charge point operators.
Kempower is named one of Europe’s fastest growing companies for the second consecutive year13.3.2026 11:00:00 EET | Press release
The Finland-headquartered DC fast charging manufacturer, Kempower, has been recognized as one of the fastest growing companies in Europe for the second year running in the FT1000 2026 ranking. Kempower was listed the second fastest growing Finnish company and the third fastest growing in the European electrical manufacturing sector by compound annual growth rate (CAGR).
Kempower on nimetty Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalle jo toista vuotta peräkkäin13.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on nimetty FT1000 2026 -listauksessa yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä jo toista vuotta peräkkäin. Kempower listattiin Suomen toiseksi nopeimmin kasvavaksi yritykseksi ja Euroopan sähköalan kolmanneksi nopeimmin kasvavaksi yritykseksi keskimääräisen vuotuisen kasvuvauhdin (CAGR) perusteella.
