Tunnista sosiaalisen median vaarat

Somehaasteet voivat olla vaarallisia terveydelle, turvallisuudelle tai hyvinvoinnille

Somehaasteet ovat internetissä erityisesti videopohjaisilla somealustoilla leviäviä ilmiö. Osa haasteista on haitallisia ja jopa vaarallisia aiheuttaen fyysistä tai psyykkistä haittaa niihin osallistuville.

– On vanhempien tehtävä keskustella avoimesti näistä asioista nuorten kanssa ja olla tietoisia, mitä sovelluksia he puhelimellaan käyttävät. Vaikka media uutisoisi laajastikin erilaisten haasteiden vaaroista, viesti ei välttämättä tavoita nuoria, kertoo koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Mari Kolu Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Somehaasteet leviävät nopeasti ja voivat lyhyessäkin ajassa muodostua lasten ja nuorten keskuudessa tunnetuksi ilmiöksi. Ulkopuolisen voi olla vaikea tunnistaa tai löytää haasteita sosiaalisesta mediasta, sillä sisällöt eivät välttämättä suoraan kehota tekemään mitään tai sisällä haaste-sanaa.

– Tekoälyllä tuotetun materiaalin määrä on lisääntynyt valtavasti ja oikean tiedon tunnistaminen on entistä vaikeampaa myös aikuisille. Jos asia mietityttää, voi vanhempi olla yhteydessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) vanhempainpuhelimeen ja chattiin. Toisinaan lapsen on helpompi jutella muun luotettavan aikuisen kuin oman vanhemman kanssa, joten heille voi vinkata MLL:n lasten ja nuorten puhelimesta ja chatista, kertoo perhekeskustoiminnan vastuukoordinaattori Karoliina Vallipuro MLL:n Järvi-Suomen piiristä.

Lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliiton Vaaralliset somehaasteet -verkkosivusto tarjoaa vanhemmille laajan paketin tietoa, tukea ja työkaluja aiheesta.

Tekoälyllä tehtyjä huijausvideoita voi olla vaikea tunnistaa

Keski-Suomen hyvinvointialue tiedotti jo viime syksynä tekoälyllä tehdyistä deepfake-videoista, joissa mainostetaan verkosta tilattavia lääkkeitä. Videoilla on luvatta käytetty tunnettujen suomalaisten terveydenhuollon asiantuntijoiden ja julkisuuden henkilöiden kasvoja ja nimiä, esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) asiantuntijoita ja Keski-Suomesta Maalaislääkäri Tapani Kiminkistä myös nyt uudestaan alkukevään aikana. Videot näyttävät tekoälyn ansiosta aidoilta, mutta kyse on tekaistuista sisällöistä, joilla pyritään harhaanjohtamaan kuluttajia ja myymään mahdollisesti vaarallisia tuotteita.

– Lääkkeitä tulee ostaa ainoastaan laillisista apteekeista tai apteekkien omista verkkokaupoista, poikkeuksena nikotiinikorvaushoitolääkkeet, joita voi ostaa vähittäismyyntikaupoista, painottaa sairaala-apteekkari Kirsi Juurinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa, että terveydenhuollon ammattilaiset tai asiantuntijat eivät tee henkilökohtaisia tuotemainoksia lääkkeistä. Mikäli kohtaat verkossa mainoksen, jossa asiantuntijamme kehottaa käyttämään jotain tiettyä lääkettä tai muuta terveyteen liittyvää valmistetta, kyse on todennäköisesti huijauksesta.