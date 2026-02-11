CSC:n tarjoamat suurteholaskennan palvelut tuottaneet 11–20-kertaisen hyödyn yrityksille

CSC:n tarjoamat suurteholaskennan palvelut muodostuvat Suomen kansallisesta supertietokoneympäristöstä ja yhteiseurooppalaisesta LUMI-supertietokoneesta. LUMIn omistaa EuroHPC-yhteisyritys ja LUMIa isännöi 11 eurooppalaisen maan konsortio, jonka toimintaa CSC johtaa.

CSC:n yritysasiakkaat ovat hyötyneet suurteholaskennan palveluista erityisesti nopeamman ja kustannustehokkaamman tuotekehityksen kautta. Suurteholaskennan palvelut ovat vauhdittaneet yritysten tuotekehityshankkeita, edistäneet uusia liiketoimintamalleja ja mahdollistaneet uusien tuotteiden saamisen markkinoille.

”Tutkimus toteutettiin 15 yrityksen ja organisaation syvähaastatteluina. Haastateltavat olivat henkilöitä, jotka olivat käyttäneet CSC:n suurteholaskentapalveluita tai olivat muutoin hyvin perillä niiden hyödyntämisestä omassa organisaatiossaan ja yrityskentässä. Analyysi perustuu CSC:ltä saatuun tausta-aineistoon sekä haastatteluista koottuun kvalitatiiviseen ja osin kvantitatiiviseen aineistoon, ja niistä johdettuihin oletuksiin ja yleistyksiin. Vaikuttavuus (=rahassa ilmaistu hyöty) suhteutettiin kustannuksiin laskemalla ROI eli hyötyjen ja kustannusten osamäärä”, sanoo tutkimuksen toteutuksesta vastannut Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Erna Icén.

Mukana olleet yritykset olivat hyödyntäneet CSC:n tarjoamia laskentapalveluita vuosien 2023–25 aikana.

Startup-yrityksille laskentaresurssit tuotekehityksen edellytys

Useissa tapauksissa CSC:n tarjoamat suurteholaskennan palvelut ovat olleet ratkaisevassa roolissa, jotta muun muassa tekoälykehitykseen, suurten datamassojen analysointiin, erilaisiin simulointeihin ja digitaalisiin kaksosiin liittyvät projektit ovat olleet mahdollisia. Erityisesti useille startup-yrityksille nämä laskentapalvelut ovat muodostuneet jopa ratkaisevaksi edellytykseksi sille, että vaativiin laskennallisiin menetelmiin pohjautuvaa tuotekehitystä on voitu tehdä.

”Yritysten liiketoimintamallit ja tuotekehityksen menetelmät ovat muuttuneet, päätöksiä tehdään yhä useammin laajojen dataan pohjautuvien analyysien pohjalta ja myös tekoälyä hyödynnetään laajasti. Kaikkeen tähän tarvitaan suurteholaskentaa”, sanoo CSC:n yritysasiakkuuksiin liittyvästä yhteistyöstä vastaava johtaja Pekka Uusitalo.

Suurteholaskentaan perustuvien menetelmien merkitys yritysten tuotekehityksessä kasvaa nopeasti, ja ne leviävät yhä useammille toimialoille. Tutkimuksessa haastatelluista 15 yrityksestä kaikki yhtä lukuun ottamatta arvioivat suurteholaskennan käytön kasvavan omassa toiminnassaan.

Turvallinen datankäsittely ja mahdollisuus pilotoida uusia teknologioita

Tutkimuksessa kiitosta saivat myös CSC:n tarjoama räätälöity, paikallinen käyttäjätuki ja Suomessa sijaitsevat turvalliset datankäsittelyn ympäristöt, jolloin yritykset voivat olla varmoja siitä, että niiden arvokas liiketoimintadata ei vuoda ulkopuoliselle taholle.

”Datan suvereniteetin vahvistaminen on tehokkaan laskentakapasiteetin ohella yksi keskeinen tekijä, jolla vähennetään riippuvuuksia ei-eurooppalaisista digitaalisista palveluista. Tutkimuspuolella CSC on jo yli kymmenen vuoden ajan systemaattisesti rakentanut suurteholaskennan ja datanhallinnan ekosysteemiä, jossa data säilytetään turvallisesti Suomessa. Yrityskäytön vahvistumisen myötä voimme tarjota saman palvelun myös yrityksille”, CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski sanoo.

Yritykset tunnistavat merkittäväksi hyödyksi nimenomaan CSC:n palveluissa myös sen, että ne ovat voineet pilotoida uusia teknologioita, kuten kvanttilaskentaa. CSC:n isännöimän yhteiseurooppalaisen LUMI-supertietokoneen kautta voidaan hyödyntää mm. VTT:n kvanttikoneita. Suomen ainutlaatuiset kyvykkyydet on tunnistettu vuonna 2025 valmistuneessa Suomen kvanttiteknologiastrategiassa.

CSC:n laskentapalvelut ovat mahdollistaneet yrityksille pääsyn hybridilaskentaan, jossa yhdistetään perinteistä suurteholaskentaa, tekoälyä ja kvanttilaskentaa. Sen myötä suomalaiset yritykset ja TKI-toimijat voivat luoda ratkaisuja aivan uudenlaisiin haasteisiin. Suomi on maailmassa yksi ensimmäisiä maita, jossa tämä on mahdollista.

Yritysten osaamisen kasvattaminen on keskeinen kehittämiskohde

Monissa yrityksissä suurteholaskennan hyödyntämistä jarruttaa osaamisvaje. Siksi toimialakohtainen asiantuntijatuki ja tiivis yhteistyö yritysten, CSC:n ja tutkijoiden välillä on ratkaisevaa, jotta laskennalliset menetelmät kytkeytyvät integroidusti liiketoiminnan tarpeisiin.

”Lisäksi tarvitaan laajaa vuoropuhelua yhteiskunnan eri tasoilla siitä, miten Suomessa varmistetaan riittävät toimialakohtaiset teknologiset kyvykkyydet tulevaisuutta ajatellen”, sanoo CSC:llä ROI-tutkimuksesta vastaava yhteiskuntasuhdejohtaja Irina Kupiainen.

Olennainen osa CSC:n palvelukonseptia on alakohtainen räätälöity asiantuntijatuki ja asiakaskoulutus. CSC:n isännöimä yhteiseurooppalainen LUMI-tekoälytehdas on paljon muutakin kuin supertietokone. Se on myös palvelukeskus, joka osaltaan auttaa yrityksiä alkuun laskennallisten menetelmien käyttöönotossa.

Yrityskäyttö on vahvassa kasvussa

”Viime vuonna yrityskäyttömme kaksinkertaistui ja ennakoimme sen kasvavan merkittävästi myös tänä vuonna”, Pekka Uusitalo kertoo.

Yritysten CSC:n tarjoamista suurteholaskennan palveluista saamaa hyötyä mittaava tutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kaksi vuotta sitten CSC selvitti Taloustutkimuksen avulla suurteholaskennan palveluiden yhteiskunnallista hyötyä (SROI=Social Return on Investment).

”Nyt halusimme keskittyä erityisesti yritysten saaman hyödyn arviointiin. Olemme iloisia nähdessämme, että laskennan palvelut ovat tuottaneet niitä käyttäneille yrityksille merkittävää hyötyä niin euromääräisesti kuin laadullisesti arvioituna”, Kimmo Koski toteaa.

