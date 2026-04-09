Uunisaaren ponttonisilta käytössä 14.4. asti – väylä avataan vesiliikenteelle 15.4.

Uunisaareen pääsee jalkaisin kävelyponttonisiltaa pitkin vielä tiistaina 14.4. Keskiviikkona 15.4. silta poistetaan kesäksi vesiliikenteen tieltä. Silta asennetaan talveksi paikoilleen jälleen maanantaina 16.11.2026.

Lauttaliikenne Uunisaareen alkaa 15.4.2026 ja reittiä liikennöidään huhti-toukokuussa keskiviikosta perjantaihin klo 14.30–21.30 ja lauantaista sunnuntaihin klo 10.30–21.30 n. 20 minuutin välein tai tarpeen mukaan kutsuttaessa. 1.5.–31.8.2026 välisenä aikana lautta liikennöi päivittäin klo 8.30–21.00 non-stop tai tarpeen mukaan kutsuttaessa. Reittiä liikennöi Uunisaaressa ravintolatoimintaa harjoittava Seil Oy. Uunisaaren lautan kausikortit ovat myynnissä Cluby-sovelluksessa 15.4. asti hintaan 25 €, minkä jälkeen normaalihinta on 59 €.

Uunisaari on suosittu virkistyssaari ja piknik-kohde Kaivopuiston edustalla. Uunisaari muodostuu toisiinsa kapealla salmella yhdistyvistä eteläisestä ja pohjoisesta saaresta, joita yhdistää puusilta. Myös viereisestä Liuskasaaresta on kävely-yhteys Uunisaareen. Pohjoisella Uunisaarella sijaitsee suosittu hiekkapohjainen uimaranta.