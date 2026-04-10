Tornionlaakson neuvoston uutiskirje huhtikuu 2026
13.4.2026 10:27:14 EEST | Tornionlaakson neuvosto | Tiedote
Tornionlaakson neuvosto – Aktiivista yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan rajalla
Toiminnanjohtajan terveiset
Kulunut vuosi on käynnistynyt työn täyteisissä merkeissä. Olemme yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun, Koulutuskuntayhtymä Lappian sekä Luulajan Teknillisen yliopiston kanssa jättäneet 9. maaliskuuta Interreg Aurora hankehakemuksen ”Rajoista mahdollisuuksiin”. Tornionlaakson neuvosto on hankkeen partnerina sekä Suomen että Ruotsin puolella, tämä on mahdollista koska neuvosto on rekisteröitynyt kumpaankin maahan. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja, Elinvoimakeskus, Koulutus Nord, Tornedalskolan sekä Utsjoen kunta.
Hankkeen kokonaistavoitteet:
- Rajat ylittävän yhdessä tekemisen nykytilan selvittäminen ja kuvaaminen eri tietolähteitä kokoamalla.
- Kuvaus Pohjoismaiden rajojen rajalla olevasta toiminnasta ja tarpeista.
- Tuottaa skenaarioita ja toimintaehdotuksia jatkokehittämiselle ja tulevaisuuden rajat ylittävän yhdessä tekemisen sujuvuuden lisäämiselle.
Hankkeen suunnittelut työpaketit:
- TP1: Koulutus ja opinnot
- TP2: Työllisyys ja elinkeinot
- TP3: Toimijat, vastuu ja yhteistyö
- TP4: Tulokset ja yhteistyömallin käyttö
Hallintoviranomainen tekee rahoituspäätökset kesäkuussa, toivottavasti hanke nähdään tärkeänä ja saamme rahoituksen. Tämä tarkoittaisi neuvoston osalta kahden projektityöntekijän palkkaamista noin 2,5 vuoden ajaksi.
Hankehakemuksen lisäksi olemme jatkaneet edunvalvontatyötä koskien rajat ylittäviä liikenneyhteyksiä. Tornionlaakson neuvoston edustajia kaikista kolmesta maasta oli mukana Luulajan Platform North seminaarissa sekä Narvikissa järjestetyssä pohjoisen rautatieyhteyksiä käsittelevässä miniseminaarissa.
Lisäksi työn alla on kulttuuri- ja matkailutyöryhmän toiminnan kehittäminen. Olemme saaneet mukaan uusia jäseniä, ja jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti työryhmän roolin tulee olla selkeä ja tavoitteellinen. Tavoitteiden on hyvä olla konkreettisia ja painottua vahvemmin elinkeinoelämän sekä kulttuuri- ja matkailuyrittäjyyden vahvistamiseen.
Olemme myös ottaneet käyttöön uuden viestintäalustan, STT:n ja TT:n uutishuoneiden kautta viestintä tulee olemaan entistä tehokkaampaa ja tavoittaa paremmin kohderyhmät. Tämä on ensimmäinen uutiskirje uuden alustan kautta, käykää mielellään myös tutustumassa meidän uuteen uutishuoneeseen https://tornedalen.org/blogit/#/ .
Yhteistyöterveisin, Tuula Ajanki toiminnanjohtaja
Areena Tornionlaakso 19.-21.5.2026 Tornio ja Haaparanta
Kolmen pohjoisen rajakomitean kokouspäivä 19.5. Tornio
Tornionlaakson neuvoston vuosikokous 2026 sekä kolmen pohjoisen rajakomitean eli Tornionlaakson neuvoston, Bothnian Arc:n ja Pohjoiskalotin neuvoston, yhteiskokous järjestetään tiistaina 19.5.2026.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun vastaavaa kolmen rajakomitean yhteistä kokousta suunnitellaan. Yhteiskokouksen tavoitteena on keskustella yhteisestä edunvalvonnasta sekä tiiviimmästä yhteistyöstä rajakomiteoiden välillä.
Neuvoston ja hallituksen jäsenille lähetetään kalenterikutsut sekä erillinen ilmoittautumislomake koskien 19.5. kokouksia, majoituksia sekä matkoja.
Lisätietoja tuula.ajanki@haparanda.se
Minna olemme matkalla? seminaari 20.–21.5. Tornio
Pohjoismaisen yhteistyön keskuksen avajaisseminaari ”Minne olemme matkalla?” järjestetään 20.–21.5.2026. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Tornionlaakson neuvosto, Rajaneuvosto Ruotsi-Suomi-Norja, HaaparantaTornio rajayhteistyö sekä Arctic Rail-yhdistys.
Seminaarissa keskustellaan tulevaisuuden näkymistä sekä ajankohtaisista aiheista liittyen työmarkkinoihin, saavutettavuuteen ja infrastruktuuriin.
Tornionlaakson neuvosto osana Pohjoismaista rajayhteistyön keskusta
Tornionlaakson neuvoston kanslia on muuttanut Suomen puolelle Tornioon, samoihin tiloihin Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan ja HaaparantaTornio rajayhteistyön kanssa. Kanslia sijaitsee heti Ruotsin rajan läheisyydessä, Green Line -talossa. Tornion kaupunki on nimennyt talon Pohjoismaisen rajayhteistyön keskukseksi. Osoite on Pakkahuoneenkatu 1, 95400 Tornio.
Käykäähän myös katsomassa Tornionlaakson neuvoston kotisivuilta ajankohtaista tietoa neuvoston toiminnasta https://tornedalen.org/ .
Anni MononenHarjoittelijaTornionlaakson neuvostoPuh:+358404813970anni.mononen@tornedalen.org
Tuula AjankiToiminnanjohtajaTornionlaakson neuvostoPuh:+358 40 614 7224tuula.ajanki@haparanda.se
