Tornionlaakson neuvoston uutiskirje huhtikuu 2026

Tornionlaakson neuvosto – Aktiivista yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan jäsenkuntien alueella – Joulukuu 2025 17.12.2025 12:05:00 EET | Uutinen

Visioselvitys ”Uusi Pajalan rata – Rajat ylittävä rautatie uudessa kontekstissa” Tornionlaakson neuvosto on yhdessä uuden rautatieyhteyden varrella sijaitsevien kuntien ja kaupunkien kanssa teettänyt visioselvityksen rajat ylittävästä rautatieyhteydestä Suomen ja Ruotsin välillä. Visioselvityksen lähtökohtana on Region Norrbottenin rakennekuva uudesta rautatiestä, joka voidaan kytkeä Suomen rautatieverkostoon Lapin liiton liikennejärjestelmässä olevan Tunturiradan kautta. Selvityksen tarkoituksena on vastata olemassa oleviin kuljetustarpeisiin uusilla laajemmilla kuljetusratkaisuilla. Pääkysymyksenä on ollut selvittää, miten huoltovarmuus, sotilaalliset kuljetukset sekä alueen mineraalien tehokkaat kuljetustiet syväsatamiin turvataan tulevaisuudessa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten suurta mielenkiintoa selvitys on aikaansaanut. Selvityksestä on nyt tehty myös tiivistelmä, ja sekä tiivistelmä että koko raportti on ladattavissa Tornionlaakson neuvoston kotisivuilta. Tällä hetke