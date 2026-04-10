Stefanie Tuurnan Maamaa-esikoisromaanille Punni-palkinto
10.4.2026 14:10:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Punni-raadin mukaan Tuurnan nuortenromaani on kieltä ja ilmaisua uudistava, koskettava ja ajatuksia herättävä teos monen ikäisille lukijoille. Punni-kirjallisuuspalkinto jaetaan kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjan tekijälle esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa.
Stefanie Tuurnan esikoisromaani Maamaa on voittanut Punni-palkinnon. Punni-kirjallisuuspalkinto jaetaan kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjan tekijälle esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa.
Punni-raati perustelee valintaansa seuraavasti:
"Stefanie Tuurnan nuortenromaani on kieltä ja ilmaisua uudistava, koskettava ja ajatuksia herättävä teos monen ikäisille lukijoille. Kirjassa on vakavia ja tärkeitä teemoja, kuten kiusaaminen ja yksinäisyys, vaikea perhetilanne ja eläminen kahden kulttuurin välissä. Teos on sekä ansiokas esikoisteos että rohkea avaus lasten- ja nuortenkirjallisuudessa."
Punni-palkinto on saanut nimensä Kirsi Kunnaksen Punni-jäniksestä, joka on toisenlainen kuin muut. Tiitiäisen tarinoita -teoksesta (WSOY 1957) löytyvä Punni-tarina on hauska ja viisas kertomus erilaisuuden hyväksymisestä.
Palkintoraadin asiantuntijajäseninä toimivat kuvittaja Meria Palin ja esiopetuksen opettaja Kirsi Rehunen. Kannatusyhdistyksen jäsenedustajana raadissa toimi Venla Roivainen ja nuorisojäsenenä Sara Järvinen. Raadin puheenjohtajana toimi Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen.
Tuurnan Maamaa-teos sai ilmestymisvuonnaan 2025 osakseen paljon huomiota ja kiitosta. Kirja oli myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas. Maamaa on ilmestynyt myös Kaj Korkea-ahon ruotsinkielisenä käännöksenä, kustantajana Schildts & Söderströms.
Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Suljettuina olleet päiväkirjat avaavat Helvi Hämäläisen sisäistä maailmaa10.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kirjailija Helvi Hämäläinen määräsi testamentissaan päiväkirjansa luovutettavaksi SKS:n kirjallisuusarkistoon, mutta suljettaviksi 25 vuodeksi kuolemansa jälkeen. Päiväkirjat ja lähettämättömät kirjeet avaavat nyt julkaistavassa elämäkerrassa Hämäläisestä puolia, joita hän elinaikanaan halusi piilottaa tai muistaa toisin.
Laura Arikan esikoisromaani Synkeä juhannus tarjoilee juhlaperinteitä ja kummallisia kuolemia idyllisessä lounaissaaristossa9.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Laura Arikan dekkarisarjan avaus Synkeä juhannus sijoittuu kuvitteelliseen Farlaxin saaristokuntaan. Arikka rakentaa Farlaxista moninaisen pienois-Suomen ja kaksikielisen saaristolaispaikan, jossa kaikki tuntevat toisensa – tai ainakin luulevat niin.
Jo yli 300 000 myytyä kirjaa: Koululaisten suosikkisarja Isämies jatkuu!9.4.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Tällä viikolla ilmestyvä Isämies ja karmea Keisari on hulvattoman lastenkirjasarjan yhdeksäs kirja. Arttu Unkarin ja Kai Vaalion omalaatuinen poliisihahmo seikkailee myös syksyllä julkaistavassa Isämiehen idioottimaiset iskäsadut 3 -kirjassa.
500 vuotta suomalaisen sotilasmusiikin historiaa8.4.2026 16:08:26 EEST | Tiedote
Historiateos tarjoaa kattavan kuvan suomalaisesta sotilasmusiikista ja -muusikoista Kustaa Vaasan ajoilta nyky-Suomeen.
Sonia Wahlroosin uusi ruokakirja opastaa kohti kevyttä, suolistoystävällistä ja ravitsevaa elämäntapaa8.4.2026 10:22:00 EEST | Tiedote
Malliaikoinaan Sonia Wahlroos koki omakohtaisesti jatkuvan laihduttamisen haitat keholle ja mielelle. Ravintoterapeutiksi opiskellut Wahlroos jakaa nyt Kehon koodi –uutuuskirjassaan parhaat oppinsa ravitsevan, suolistoystävällisen ja painonhallintaa tukevan elämäntavan löytämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme