Kustannusosakeyhtiö Otava

Stefanie Tuurnan Maamaa-esikoisromaanille Punni-palkinto

10.4.2026 14:10:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Punni-raadin mukaan Tuurnan nuortenromaani on kieltä ja ilmaisua uudistava, koskettava ja ajatuksia herättävä teos monen ikäisille lukijoille. Punni-kirjallisuuspalkinto jaetaan kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjan tekijälle esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. 

Stefanie Tuurnan Maamaa oli myös lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana.
Stefanie Tuurnan esikoisromaani Maamaa on voittanut Punni-palkinnon. Punni-kirjallisuuspalkinto jaetaan kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjan tekijälle esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa.

Punni-raati perustelee valintaansa seuraavasti:

"Stefanie Tuurnan nuortenromaani on kieltä ja ilmaisua uudistava, koskettava ja ajatuksia herättävä teos monen ikäisille lukijoille. Kirjassa on vakavia ja tärkeitä teemoja, kuten kiusaaminen ja yksinäisyys, vaikea perhetilanne ja eläminen kahden kulttuurin välissä. Teos on sekä ansiokas esikoisteos että rohkea avaus lasten- ja nuortenkirjallisuudessa."

Punni-palkinto on saanut nimensä Kirsi Kunnaksen Punni-jäniksestä, joka on toisenlainen kuin muut. Tiitiäisen tarinoita -teoksesta (WSOY 1957) löytyvä Punni-tarina on hauska ja viisas kertomus erilaisuuden hyväksymisestä.

Palkintoraadin asiantuntijajäseninä toimivat kuvittaja Meria Palin ja esiopetuksen opettaja Kirsi Rehunen. Kannatusyhdistyksen jäsenedustajana raadissa toimi Venla Roivainen ja nuorisojäsenenä Sara Järvinen. Raadin puheenjohtajana toimi Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen.

Tuurnan Maamaa-teos sai ilmestymisvuonnaan 2025 osakseen paljon huomiota ja kiitosta. Kirja oli myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas. Maamaa on ilmestynyt myös Kaj Korkea-ahon ruotsinkielisenä käännöksenä, kustantajana Schildts & Söderströms.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

Maamaa on Stefanie Tuurnan esikoisteos.
Stefanie Tuurna.
