Autoglymin uudet maalipinnan korjaustuotteet piilottavat naarmut ja parantavat maalipinnan ulkonäköä
10.4.2026 09:02:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
- Autoglym Advanced Paint Restorer - yhdistelmäkiillotusaine poistaa sameuden ja maalipinnan naarmut pysyvästi
- Autoglym Paint Reviver -maalipinnan ehostaja peittää pienet naarmut yli kolmeksi kuukaudeksi
- Tuotteiden levittämistä helpottavat uudet lisävarusteet: Hand Polishing Puck, Dual Action Machine Pad ja Precision Applicator
Autonhoidon asiantuntija Autoglym on tuonut Suomen markkinoille kaksi uutta ajoneuvon maalipinnan korjaustuotetta, jotka poistavat pienet naarmut ja hankauksen jäljet kohentaen merkittävästi ajoneuvon maalipinnan ulkonäköä.
Autoglym Advanced Paint Restorer on uusi yhdistelmäkiillotusaine, joka poistaa pysyvästi hankauksen jäljet ja pienet naarmut sekä käsin että kiillotuskoneella käytettynä. Uutuustuote hioo hellävaraisesti pinnan epätasaisuuksia ja poistaa virheet vain vähällä vaivalla. Sen ”leikkaava” ainesosa hajoaa asteittain levityksen aikana, mikä estää vaurioiden syntymisen vahingossa. Advanced Paint Restorer sopii käytettäväksi sekä auton ulkopinnoilla laajemmin että paikallisesti. Tuloksena ammattilaistasoista jälkeä kotioloissa.
Jotta uuden tuotteen levittäminen olisi entistäkin helpompaa, Autoglym on tuonut markkinoille myös Hand Polishing Puck -kiillotuskiekon (myydään kahden kappaleen pakkauksissa), joka istuu mukavasti kämmeneen ja helpottaa tasaista ja vaivatonta levitystä. Mikäli kiillotuskoneen käyttö on mieluisin tapa työskennellä, Autoglym Dual Action Machine Pad -kiillotussieni on turvallinen ja tehokas lisävaruste levittämään Advanced Paint Restorer -tuotetta.
Autoglym Paint Reviver on helppokäyttöinen maalipinnan ehostaja, joka peittää maalipinnan hankausjäljet ja kevyet naarmut täyttämällä kirkaslakkakerroksen pienet epätasaisuudet. Edistynyttä polymeeriteknologiaa hyödyntävä koostumus elvyttää maalin värin ja parantaa kiiltoa yli kolmeksi kuukaudeksi. Tuote levittyy nopeasti ja helposti käsin levityssienellä kolmessa vaiheessa: pyyhkimällä, kuivaamalla ja kiillottamalla vaurioituneet alueet. Tuote ei vaadi kiillotusainetta tai vahaa pitkäkestoisen vaikutuksen saavuttamiseksi.
Autoglymin uusi Precision Applicator -levityssieni (myydään kahden kappaleen pakkauksessa) on ihanteellinen lisävaruste uuden Paint Reviver -tuotteen levittämiseen, sillä sen avulla käyttäjä voi levittää nopeasti tasaisen määrän liuosta laajemmallekin alueelle auton maalipinnoilla.
”Olemme kehittäneet nämä kaksi uutta maalipinnan korjaustuotetta vastaamaan sekä autoharrastajien että perusautoilijan tarpeisiin. Jotkut saattavat epäröidä käyttää maalipintaa korjaavia tuotteita, mutta nyt tarjoamme työkalut, joilla pintoja voidaan korjata nopeasti, helposti ja turvallisesti kotona, sanoo Autoglymin tuotepäällikkö Mark Knowles.
Autoglymin uusi tuotevalikoima on saatavilla Motonetin verkkokaupasta, ja se saapuu pian myymälöihin: https://www.motonet.fi/
Tuotteiden suositushinnat:
Autoglym Advanced Paint Restorer (500 ml) 24,90 €
Autoglym Paint Reviver (500 ml) 19,90 €
Autoglym Hand Polishing Puck (2 kpl pakkaus) 16,90 €
Autoglym Dual Action Machine Pad 19,90 €
Autoglym Precision Applicator (2 kpl pakkaus) 16,90 €
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
Tietoa Autoglymistä
Autoglym on Ison-Britannian suurin autonhoitotuotemerkki. Kaikki yrityksen kemialliset tuotteet kehitetään, testataan ja valmistetaan sen huippumoderneissa tutkimus- ja kehityskeskuksessa sekä tuotantolaitoksissa Letchworth Garden Cityssä. Autoglym pyrkii luomaan maailman parhaita autonhoitotuotteita, ja se vie tuotteitaan nykyään yli 45 maahan. Uusin palkittu tuotevalikoima, joka käsittää yli 60 tuotetta autonhoidon jokaiseen vaiheeseen, on suunniteltu niin satunnaiskäyttäjille kuin innokkaille autonhoidon harrastajillekin – jokainen Autoglym-tuote on helppokäyttöinen ja miellyttävä käyttää, ja se jättää jälkeensä korkealaatuisen lopputuloksen.
Maaliskuusta 2025 lähtien Autoglym-tuotteita on jälleenmyynyt Suomessa yksinoikeudella AS Baltoilin tytäryhtiö Nextoil Oy. Tuotteita voi ostaa myymälöistä ja Motonetin verkkokaupasta.
Lisätietoja osoitteessa www.autoglym.com.
